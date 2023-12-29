В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии - 29.12.2023 Украина.ру
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В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии
В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии - 29.12.2023 Украина.ру
В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии
Представитель правительства Германии Кристиан Вагнер считает, что Евросоюз сможет и дальше оказывать финансовую помощь Украине, даже если Венгрия будет против. В начале 2024 года ФРГ намерена продвигать вопрос дальнейшего финансирования Киева
2023-12-29T01:18
2023-12-29T01:18
новости
украина
ес
евросоюз
финансирование
финансовая помощь
сво
венгрия
виктор орбан
германия
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По его словам, в начале года в Брюсселе пройдут консультации с обсуждением дальнейшей поддержки Украины. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Киев получит дополнительные 50 миллиардов евро от Евросоюза, несмотря на вето Венгрии.Напомним, официальные лица Венгрии неоднократно высказывались против как дальнейшей поддержки Украины, так и вступления страны в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указывал, что вопрос о членстве Украины в Евросоюзе не проработан, а судьба выделенных Киеву ранее 80-ти миллиардов евро неизвестна, а следовательно Венгрия не намерена обсуждать предоставление дальнейшей помощи Украине.
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новости, украина, ес, евросоюз, финансирование, финансовая помощь, сво, венгрия, виктор орбан, германия
Новости, Украина, ЕС, Евросоюз, финансирование, финансовая помощь, СВО, Венгрия, Виктор Орбан, Германия

В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии

01:18 29.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Представитель правительства Германии Кристиан Вагнер считает, что Евросоюз сможет и дальше оказывать финансовую помощь Украине, даже если Венгрия будет против. В начале 2024 года ФРГ намерена продвигать вопрос дальнейшего финансирования Киева

"Мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму восемь миллиардов евро. ЕС также продолжит оказывать поддержку Украине в любом случае. (...) ЕС-26 (прим. ред. - без Венгрии), конечно, тоже сможет действовать", — сказал Вагнер.

По его словам, в начале года в Брюсселе пройдут консультации с обсуждением дальнейшей поддержки Украины.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Киев получит дополнительные 50 миллиардов евро от Евросоюза, несмотря на вето Венгрии.
Напомним, официальные лица Венгрии неоднократно высказывались против как дальнейшей поддержки Украины, так и вступления страны в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указывал, что вопрос о членстве Украины в Евросоюзе не проработан, а судьба выделенных Киеву ранее 80-ти миллиардов евро неизвестна, а следовательно Венгрия не намерена обсуждать предоставление дальнейшей помощи Украине.
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