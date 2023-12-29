https://ukraina.ru/20231229/1052484192.html
В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии
В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии - 29.12.2023 Украина.ру
В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии
Представитель правительства Германии Кристиан Вагнер считает, что Евросоюз сможет и дальше оказывать финансовую помощь Украине, даже если Венгрия будет против. В начале 2024 года ФРГ намерена продвигать вопрос дальнейшего финансирования Киева
2023-12-29T01:18
2023-12-29T01:18
2023-12-29T01:18
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евросоюз
финансирование
финансовая помощь
сво
венгрия
виктор орбан
германия
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По его словам, в начале года в Брюсселе пройдут консультации с обсуждением дальнейшей поддержки Украины. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Киев получит дополнительные 50 миллиардов евро от Евросоюза, несмотря на вето Венгрии.Напомним, официальные лица Венгрии неоднократно высказывались против как дальнейшей поддержки Украины, так и вступления страны в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указывал, что вопрос о членстве Украины в Евросоюзе не проработан, а судьба выделенных Киеву ранее 80-ти миллиардов евро неизвестна, а следовательно Венгрия не намерена обсуждать предоставление дальнейшей помощи Украине.
https://ukraina.ru/20231223/1052357259.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ес, евросоюз, финансирование, финансовая помощь, сво, венгрия, виктор орбан, германия
Новости, Украина, ЕС, Евросоюз, финансирование, финансовая помощь, СВО, Венгрия, Виктор Орбан, Германия
В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии
Представитель правительства Германии Кристиан Вагнер считает, что Евросоюз сможет и дальше оказывать финансовую помощь Украине, даже если Венгрия будет против. В начале 2024 года ФРГ намерена продвигать вопрос дальнейшего финансирования Киева