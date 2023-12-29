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В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии

В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии - 29.12.2023 Украина.ру

В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии

Представитель правительства Германии Кристиан Вагнер считает, что Евросоюз сможет и дальше оказывать финансовую помощь Украине, даже если Венгрия будет против. В начале 2024 года ФРГ намерена продвигать вопрос дальнейшего финансирования Киева

2023-12-29T01:18

2023-12-29T01:18

2023-12-29T01:18

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германия

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По его словам, в начале года в Брюсселе пройдут консультации с обсуждением дальнейшей поддержки Украины. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Киев получит дополнительные 50 миллиардов евро от Евросоюза, несмотря на вето Венгрии.Напомним, официальные лица Венгрии неоднократно высказывались против как дальнейшей поддержки Украины, так и вступления страны в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указывал, что вопрос о членстве Украины в Евросоюзе не проработан, а судьба выделенных Киеву ранее 80-ти миллиардов евро неизвестна, а следовательно Венгрия не намерена обсуждать предоставление дальнейшей помощи Украине.

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новости, украина, ес, евросоюз, финансирование, финансовая помощь, сво, венгрия, виктор орбан, германия