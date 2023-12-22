Под Харьковом из молодёжи по методичкам НАТО готовят диверсантов ВСУ – Марочко
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
Киевский режим готовит из молодых людей будущих диверсантов на базе гражданских учебных заведений под Харьковом, используя методички НАТО. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 22 декабря сообщает РИА Новости
"В населённом пункте Харьков на базе гражданского учебного заведения для юношей и девушек старше 16 лет организованы курсы по минно-взрывному делу. Обучение идёт по натовским методическим рекомендациям", - рассказал Марочко.
По информации источников эксперта, подростков учат собирать из подручных материалов самодельные взрывные устройства, устанавливать минные заграждения, проводить разминирование. Наглядные пособия и техническое оснащение аудиторий в виде гуманитарной помощи поступило из стран Запада.
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