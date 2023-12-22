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Под Харьковом из молодёжи по методичкам НАТО готовят диверсантов ВСУ – Марочко

Под Харьковом из молодёжи по методичкам НАТО готовят диверсантов ВСУ – Марочко - 22.12.2023 Украина.ру

Под Харьковом из молодёжи по методичкам НАТО готовят диверсантов ВСУ – Марочко

Киевский режим готовит из молодых людей будущих диверсантов на базе гражданских учебных заведений под Харьковом, используя методички НАТО. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 22 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-22T08:03

2023-12-22T08:03

2023-12-22T08:03

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"В населённом пункте Харьков на базе гражданского учебного заведения для юношей и девушек старше 16 лет организованы курсы по минно-взрывному делу. Обучение идёт по натовским методическим рекомендациям", - рассказал Марочко.По информации источников эксперта, подростков учат собирать из подручных материалов самодельные взрывные устройства, устанавливать минные заграждения, проводить разминирование. Наглядные пособия и техническое оснащение аудиторий в виде гуманитарной помощи поступило из стран Запада.

https://ukraina.ru/20231222/1052313218.html

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новости, харьков, всу, сбу, диверсанты, молодежь, сво, андрей марочко