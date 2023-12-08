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Шольц стал самым наихудшим канцлером Германии за последние 26 лет

Шольц стал самым наихудшим канцлером Германии за последние 26 лет - 08.12.2023 Украина.ру

Шольц стал самым наихудшим канцлером Германии за последние 26 лет

Только 20% жителей ФРГ удовлетворены работой действующего канцлера Германии Олафа Шольца. Это следует из данных опроса, проведённого исследовательским институтом Infratest dimap. Таким образом, Шольц стал наихудшим канцлером с 1997 года, передаёт телеканал ARD

2023-12-08T00:19

2023-12-08T00:19

2023-12-08T00:19

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Только за ноябрь уровень поддержки Шольца упал на восемь процентных пунктов. Так, 48% граждан Германии считают, что федеральный канцлер "действует осмотрительно", 27% респондентов рассказали, что Шольц "справляется со своей должностью", а 23% заявили, что он "может хорошо провести страну через кризис". Отмечается, что самым популярным политиком среди жителей ФРГ стал глава министерства обороны страны Борис Писториус. Его поддерживают 52% участников соцопроса. Примечательно, что в прошлом году немецкое издание Bild публиковало итоги соцопроса, которые не слишком отличаются от теперешних. По данным социологического института Insa, работой Шольца на посту канцлера удовлетворены 25% немцев. Более 60% респондентов сообщили об отсутствии симпатий к действующему канцлеру. Напомним, в ФРГ до сих пор не решён бюджетный скандал, связанный с тем, что в ноябре министерство финансов Германии заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснулась почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики.Как сообщает издание издание Spiegel, из-за разногласий в кабинете министров 2024 финансовый год для Германии начнется без согласованного бюджета. Наряду с существующими проблемами, канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал не менять запланированные расходы в бюджете на 2024 год на поддержку Украины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, фрг, олаф шольц, германия