Дело не плохом ПВО. Харьковский эксперт сообщил, как ВС РФ удалось "накрыть" две бригады ВСУ на Запорожье - 22.11.2023 Украина.ру
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Дело не плохом ПВО. Харьковский эксперт сообщил, как ВС РФ удалось "накрыть" две бригады ВСУ на Запорожье
Дело не плохом ПВО. Харьковский эксперт сообщил, как ВС РФ удалось "накрыть" две бригады ВСУ на Запорожье - 22.11.2023 Украина.ру
Дело не плохом ПВО. Харьковский эксперт сообщил, как ВС РФ удалось "накрыть" две бригады ВСУ на Запорожье
Удары ВС РФ по 115-й и 128-й бригаде ВСУ на Запорожье стали выходом на новый уровень военного искусства конкретных воинских частей и боевых расчетов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-11-22T04:30
2023-11-22T04:30
новости
украина
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всу
разведка
армия
пво
командование
бойцы
победа
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На днях в телеграм-каналах появилось видео, как в одном и том же поселке Димитрово на Запорожье, где недавно был прилет "Искандера" по церемонии награждения офицеров 128-й бригады ВСУ, с большим количеством погибших, сейчас ВС РФ нанесли удар по штабу 115 бригады.Подобные успехи говорят о развитии военного искусства и мастерства армии РФ. Искусство — это оперативное и стратегическое планирование и реализация. А тактические моменты — это мастерство, рассказал политолог.Дело не в том, что у ВСУ в этих случаях ПВО не сработала, противник еще очень опасен. Было бы лучше, если бы войска начали сдаваться, чтобы сохранить жизни и своих, и российских бойцов. На Украине еще силен угар, когда они еще верят в победу над Россией, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231120/1051173330.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, всу, разведка, армия, пво, командование, бойцы, победа, артиллерия, авиация, удар
Новости, Украина, Россия, ВСУ, разведка, Армия, ПВО, командование, бойцы, победа, артиллерия, авиация, удар

Дело не плохом ПВО. Харьковский эксперт сообщил, как ВС РФ удалось "накрыть" две бригады ВСУ на Запорожье

04:30 22.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016" во Владивостоке
Церемония открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Удары ВС РФ по 115-й и 128-й бригаде ВСУ на Запорожье стали выходом на новый уровень военного искусства конкретных воинских частей и боевых расчетов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
На днях в телеграм-каналах появилось видео, как в одном и том же поселке Димитрово на Запорожье, где недавно был прилет "Искандера" по церемонии награждения офицеров 128-й бригады ВСУ, с большим количеством погибших, сейчас ВС РФ нанесли удар по штабу 115 бригады.
Подобные успехи говорят о развитии военного искусства и мастерства армии РФ. Искусство — это оперативное и стратегическое планирование и реализация. А тактические моменты — это мастерство, рассказал политолог.
"Тут сработали факторы, о которых мы говорили еще весной: разведка, доразведка, передача информации артиллерии и авиации. У нас заработало не только взаимодействие между родами войск, но и между частями. Поэтому мы накрыли и 128-ю, и 115-ю бригады [ВСУ]", - отметил Самойлов.
Дело не в том, что у ВСУ в этих случаях ПВО не сработала, противник еще очень опасен. Было бы лучше, если бы войска начали сдаваться, чтобы сохранить жизни и своих, и российских бойцов. На Украине еще силен угар, когда они еще верят в победу над Россией, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Виктор Баранец интервью
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