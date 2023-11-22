https://ukraina.ru/20231122/1051198630.html

Дело не плохом ПВО. Харьковский эксперт сообщил, как ВС РФ удалось "накрыть" две бригады ВСУ на Запорожье

Дело не плохом ПВО. Харьковский эксперт сообщил, как ВС РФ удалось "накрыть" две бригады ВСУ на Запорожье - 22.11.2023 Украина.ру

Дело не плохом ПВО. Харьковский эксперт сообщил, как ВС РФ удалось "накрыть" две бригады ВСУ на Запорожье

Удары ВС РФ по 115-й и 128-й бригаде ВСУ на Запорожье стали выходом на новый уровень военного искусства конкретных воинских частей и боевых расчетов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-11-22T04:30

2023-11-22T04:30

2023-11-22T04:30

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На днях в телеграм-каналах появилось видео, как в одном и том же поселке Димитрово на Запорожье, где недавно был прилет "Искандера" по церемонии награждения офицеров 128-й бригады ВСУ, с большим количеством погибших, сейчас ВС РФ нанесли удар по штабу 115 бригады.Подобные успехи говорят о развитии военного искусства и мастерства армии РФ. Искусство — это оперативное и стратегическое планирование и реализация. А тактические моменты — это мастерство, рассказал политолог.Дело не в том, что у ВСУ в этих случаях ПВО не сработала, противник еще очень опасен. Было бы лучше, если бы войска начали сдаваться, чтобы сохранить жизни и своих, и российских бойцов. На Украине еще силен угар, когда они еще верят в победу над Россией, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231120/1051173330.html

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новости, украина, россия, всу, разведка, армия, пво, командование, бойцы, победа, артиллерия, авиация, удар