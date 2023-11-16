При уничтожении дронов ВСУ на подлёте к Брянску никто не пострадал – Богомаз
При уничтожении двух подлетавших к Брянску украинских беспилотников никто не пострадал, разрушений нет. Об этом глава региона Александр Богомаз 16 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолётного типа на подлёте к Брянску. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
По словам губернатора, на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что российские средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа над Брянской областью и перехватили ещё три над Чёрным морем вблизи Крыма.