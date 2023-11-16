https://ukraina.ru/20231116/1051069504.html

При уничтожении дронов ВСУ на подлёте к Брянску никто не пострадал – Богомаз

При уничтожении дронов ВСУ на подлёте к Брянску никто не пострадал – Богомаз - 16.11.2023 Украина.ру

При уничтожении дронов ВСУ на подлёте к Брянску никто не пострадал – Богомаз

При уничтожении двух подлетавших к Брянску украинских беспилотников никто не пострадал, разрушений нет. Об этом глава региона Александр Богомаз 16 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-16T09:28

2023-11-16T09:28

2023-11-16T09:28

новости

россия

брянская область

брянск

александр богомаз

всу

бпла

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101423/45/1014234538_0:136:2584:1590_1920x0_80_0_0_3a7297ac62f50f5bdbeb5b2a9e174025.jpg

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолётного типа на подлёте к Брянску. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.По словам губернатора, на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что российские средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа над Брянской областью и перехватили ещё три над Чёрным морем вблизи Крыма.

https://ukraina.ru/20231116/1051057855.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, брянская область, брянск, александр богомаз, всу, бпла, пво