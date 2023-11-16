При уничтожении дронов ВСУ на подлёте к Брянску никто не пострадал – Богомаз - 16.11.2023 Украина.ру
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При уничтожении дронов ВСУ на подлёте к Брянску никто не пострадал – Богомаз
При уничтожении дронов ВСУ на подлёте к Брянску никто не пострадал – Богомаз - 16.11.2023 Украина.ру
При уничтожении дронов ВСУ на подлёте к Брянску никто не пострадал – Богомаз
При уничтожении двух подлетавших к Брянску украинских беспилотников никто не пострадал, разрушений нет. Об этом глава региона Александр Богомаз 16 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-16T09:28
2023-11-16T09:28
новости
россия
брянская область
брянск
александр богомаз
всу
бпла
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"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолётного типа на подлёте к Брянску. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.По словам губернатора, на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что российские средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа над Брянской областью и перехватили ещё три над Чёрным морем вблизи Крыма.
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новости, россия, брянская область, брянск, александр богомаз, всу, бпла, пво
Новости, Россия, Брянская область, Брянск, Александр Богомаз, ВСУ, БПЛА, ПВО

При уничтожении дронов ВСУ на подлёте к Брянску никто не пострадал – Богомаз

09:28 16.11.2023
 
© РИА Новости . Н. Романов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Н. Романов
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При уничтожении двух подлетавших к Брянску украинских беспилотников никто не пострадал, разрушений нет. Об этом глава региона Александр Богомаз 16 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолётного типа на подлёте к Брянску. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
По словам губернатора, на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что российские средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа над Брянской областью и перехватили ещё три над Чёрным морем вблизи Крыма.
Николай Стариков интервью
07:23
Николай Стариков: Украина попала в неравнобедренный треугольник, а США пытаются утащить Россию в болотоРоссии нужно не признавать любые выборы, которые могут произойти на территории, контролируемой Киевом. Нам давно пора заняться делегитимацией режима, который сейчас правит на Украине
 
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