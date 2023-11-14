Украинские мобилизованные получают поношенную одежду и средства защиты – Марочко

Алексей Анпилогов рассказал про успехи ВС РФ под Клещеевкой и будет ли наступление на Часов Яр

Тактические успехи ВС РФ под Артемовском — это попытка вернуть утраченное в результате наступательных действий Украины. При этом наступление на Часов Яр будет затратным, учитывая операцию в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов