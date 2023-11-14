Украинские мобилизованные получают поношенную одежду и средства защиты – Марочко
07:52 14.11.2023 (обновлено: 07:53 14.11.2023)
Украинским мобилизованным в Харькове выдают сильно ношеную форменную одежду и имеющие повреждения средства защиты. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 14 ноября сообщает РИА Новости
"На одном из "сортировочных" пунктов города Харьков, перед отправкой в зону боевых действий, свежеиспечённым военнослужащим выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий. Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки с выдаваемыми средствами бронезащиты", - рассказал Марочко
По информации собственных источников эксперта, недовольным военнослужащим старшие офицеры предложили купить новую форму за собственные средства. В противном случае им пригрозили дисциплинарным наказанием и отправкой к штрафникам в подразделения штурмовиков.
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