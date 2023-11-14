Украинские мобилизованные получают поношенную одежду и средства защиты – Марочко - 14.11.2023 Украина.ру
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Украинские мобилизованные получают поношенную одежду и средства защиты – Марочко
Украинские мобилизованные получают поношенную одежду и средства защиты – Марочко - 14.11.2023 Украина.ру
Украинские мобилизованные получают поношенную одежду и средства защиты – Марочко
Украинским мобилизованным в Харькове выдают сильно ношеную форменную одежду и имеющие повреждения средства защиты. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 14 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-14T07:52
2023-11-14T07:53
новости
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мобилизация
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"На одном из "сортировочных" пунктов города Харьков, перед отправкой в зону боевых действий, свежеиспечённым военнослужащим выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий. Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки с выдаваемыми средствами бронезащиты", - рассказал МарочкоПо информации собственных источников эксперта, недовольным военнослужащим старшие офицеры предложили купить новую форму за собственные средства. В противном случае им пригрозили дисциплинарным наказанием и отправкой к штрафникам в подразделения штурмовиков.
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новости, харьков, всу, мобилизация, снабжение, сво
Новости, Харьков, ВСУ, мобилизация, снабжение, СВО

Украинские мобилизованные получают поношенную одежду и средства защиты – Марочко

07:52 14.11.2023 (обновлено: 07:53 14.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие окоп партизан
ВСУ военнослужащий украинский оружие окоп партизан - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Украинским мобилизованным в Харькове выдают сильно ношеную форменную одежду и имеющие повреждения средства защиты. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 14 ноября сообщает РИА Новости
"На одном из "сортировочных" пунктов города Харьков, перед отправкой в зону боевых действий, свежеиспечённым военнослужащим выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий. Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки с выдаваемыми средствами бронезащиты", - рассказал Марочко
По информации собственных источников эксперта, недовольным военнослужащим старшие офицеры предложили купить новую форму за собственные средства. В противном случае им пригрозили дисциплинарным наказанием и отправкой к штрафникам в подразделения штурмовиков.
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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