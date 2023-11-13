https://ukraina.ru/20231113/1050991556.html

Военные против политиков, "Буратино" и СБУ. Итоги 13 ноября на Украине

Военные против политиков, "Буратино" и СБУ. Итоги 13 ноября на Украине - 13.11.2023 Украина.ру

Военные против политиков, "Буратино" и СБУ. Итоги 13 ноября на Украине

Украинские источники подтвердили противостояние политического руководства страны с военным командованием. СБУ обвинила народного депутата Александра Дубинского в том, что он является российским агентом под кодовым именем "Буратино"

2023-11-13T18:20

2023-11-13T18:20

2023-11-13T18:20

эксклюзив

хроники

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Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов — Ред.) заявил о существовании конфликта между украинским президентом Владимиром Зеленским и военными."Речь президента становится все более эмоциональной из-за критики, которую он получает. Его политика не эффективна. Основная причина - неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно. <...> Уровень компетенции недостаточный, они достигли своего потолка", - заявил Арестович в интервью испанской газете El Mundo.Он подчеркнул, что "между президентом и военными существует конфликт"."Между президентом и военными существует конфликт. Но правду сказал [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный", - пояснил Арестович.Так он прокомментировал публикацию Залужного в The Economist, в которой главком ВСУ сообщал о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик."Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое. Это ненормальная ситуация", - подчеркнул Арестович.Он отметил, что Зеленский является либо слишком "эгоцентричным", либо слишком "украиноцентричным"."Нам нужно доверие, а не репрессии. Главное, как и образование, должно быть на украинском языке. Но если мы хотим издать книгу на испанском, русском или болгарском языке, в нашей стране должна быть свобода для этого. Потому что следующий шаг - совершенно глупым способом подавлять церковь. Мы не можем подавлять саму церковь, потому что церковь - это не просто священники, церковь - это люди", - заявил Арестович характеризуя некоторые действия Зеленского.Тем временем народный депутат Украины Алексей Гончаренко в понедельник, 13 ноября, у себя в телеграм-канале написал о том, что в ближайшее время украинская власть попытается нейтрализовать военное командование."На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая (Офис президента — Ред.) делает свой ход", - написал Гончаренко.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" также сообщил о зачистке военных."Противоречия между военными и офисными нарастает из-за того, что ЗеЕрмак (Зеленский и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак — Ред.) боятся военного майдана/переворота — источник. Офисные продолжают зачистку неудобных военных лидеров - добавляет источник", - указывалось в публикации от 13 ноября.На происходящее на Украине обратили внимание и западные СМИ. Так, 11 ноября издание The Telegraph выпустило публикацию под заголовком "Трещины между Владимиром Зеленским и украинскими военными на фоне поскольку конфликт с Россией зашел в тупик".Автор статьи – обозреватель Джо Барнс — отмечал, что "напряжённость между политическим и военным руководством Украины, которая обычно держится в секрете, выплеснулась на всеобщее обозрение".Барнс указал на опасения Украины по поводу сокращения помощи от США на фоне происходящего в Израиле, а также на фоне неудачи с украинским наступлением. Также Барнс обратил внимание и на Залужного, а также на заявления главнокомандующего ВСУ о тупике в конфликте."Заявления Залужного вызвали публичные опровержения со стороны господина Зеленского и его офиса, но украинский генерал в значительной степени считается неприкосновенным. Из-за своей популярности высший военный командир Украины рассматривается как потенциальный политический соперник нынешнего президента, но генерал Залужный не заявлял о каких-либо намерениях в этом направлении. Вместо этого он получил пощечину, поскольку один из его заместителей, глава Сил специальных операций, был уволен администрацией президента", - вспомнил Барнс о внезапной отставке командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко.Хоренко уволил Зеленский по представлению министра обороны Украины Рустема Умерова. Ни Хоренко, ни его непосредственный начальник — главком ВСУ Залужный — в известность поставлены не были и об отставке узнали из СМИ.Как отмечается в публикации от 13 ноября в телеграм-канале "Легитимный", статьи в западной прессе являются сигналом украинским властям."Можем предположить, что таким образом Зеленскому западное лобби публично передает "привет", указывая, что эта очередная интрига Банковой (попытка зачистить военное командование — Ред.) выльется для него "трагедией", мягко намекая, что лучше пойти на их условия, которые звучат так: мирные соглашения - выборы - перезагрузка элит - мирная жизнь под контролем западных ТНК, или Зе получит, поражение - Майдан - зраду в истории - война элит внутри Украины - развал страны", - отмечалось в публикации.Сам главнокомандующий ВСУ Залужный хранит молчание. Ранее он заявлял об отсутствии политических амбиций."Скажите, как его зовут?"Служба безопасности и Госбюро расследований собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу России, сообщила СБУ в своём телеграм-канале. Имени народного депутата в СБУ не назвали, однако судя по опубликованным фотографиям, а также по информации украинских СМИ, речь идёт об Александре Дубинском, который избрался в Верховной Раду при поддержке партии "Слуга народа" и считался политиком, близким к олигарху Игорю Коломойскому."По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной Главным управлением Генштаба Вооружённых сил России (известное как ГРУ). Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки России. По имеющимся данным, финансирование сети достигало более $10 млн.. В рамках досудебного расследования было задокументировано, что фигурант распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства", - сообщила СБУ.Так, украинская спецслужба обвинила Дубинского в "распространении фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году".И это при том, что сами американские политики открыто называли Украину одной из участниц предвыборной борьбы в США. При этом Киев вмешивался в американские выборы дважды. Так, в 2019 году личный адвокат занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, отменяя свой визит на Украину, назвал среди врагов Трампа народного депутата Сергея Лещенко, который предоставил фейковую чёрную бухгалтерию Партии регионов. Эти документы дали основание демократам обвинять окружение Трампа в коррупции."Есть человек, который был уличен в помощи демократам во время выборов 2016 года. Его имя - Лещенко, он обнародовал "чёрную книгу", - заявлял Джулиани.Что же до выборов 2020 года, то в 2019 году Джо Байден, бывший тогда кандидатом в президенты, обвинял Трампа в давлении на тогда нового президента Украины Владимира Зеленского для получения компромата на его сына Хантера Байдена. Тогда Байден призвал Конгресс США расследовать контакты Трампа и Зеленского и допустил возможность вынесения импичмента главе государства. В итоге, 24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси инициировала расследование по делу об импичменте Трампа. Начали расследование в связи заявлением анонимного информатора, подтверждавшего слова Байдена о давлении Трампа на Зеленского.В СБУ же заявили, что Дубинский участвовал в публикации "плёнок Деркача" (обнародованных нардепом Андреем Деркачём записей разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена, а также фактов коррупции сына Хантера Байдена, работавшего в украинской компании Burisma.). Самого Деркача назвали также членом преступной организации. Возглавлял организацию, по мнению СБУ, замглавы ГУ ГШ ВС РФ Алексей Савин. Также в якобы существующую организацию входил бывший украинский прокурор Константин Кулик. Кодовым именем последнего было "Птичка", уверяет СБУ. Курировал деятельность организации бывший сотрудник ГРУ времён СССР, экс-помощник Деркача Игорь Колесников, который уже осуждён за госизмену.Самому Дубинскому инкриминируют совершение преступлений, описанных статьями 111 и 255 Уголовного кодекса Украины: "Государственная измена" и "Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней".Сам Дубинский назвал дело в отношении него местью."Материалы следствия, как я и говорил в своих публичных выступлениях, базируются на пустых заявлениях осужденного более года назад охранника Деркача Котельникова, у которого выбили показания о том, что он слышал, что некий человек с позывным "буратино" это, мол, Дубинский. Чего этих показаний в деле о госизмене Деркача, переданном в суд, не было раньше? Ответ очевиден. Это брехня. Я узнал об допросе Котельникова за несколько дней до сегодняшнего события. И рассказал об этом и в интервью Шелесту, и в утреннем эфире", - написал Дубинский в своём телеграм-канале.Он напомнил, что дело о госизмене Деркача расследовало НАБУ, которое отобрало у Котельникова все показания, и "там нет ни слова про Дубинского"."Котельников заключил сделку со следствием, которую утвердил ВАКС, и отбывает срок в колонии. По указанию Ермака-Зеленского, днями Котельникова срочно этапировали из Бориспольской колонии, и заставили дать ничего не значащие показания против меня. Просто чтобы хоть чем-то закрепить ложные обвинения, в очередной раз сфабрикованные по указке Офиса президента", - подчеркнул Дубинский.Он назвал истории о встрече с "работником Генштаба ВС РФ" "просто тупой, не основанной ни на чём ложь, цель которой хоть как-то объяснить политическое преследование действующего народного депутата, вся вина которого заключается в том, что он осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского".Случившееся Дубинский назвал местью властей за данные им в НАБУ показания о причастности Зеленского, Ермака и ряда других высших должностных лиц государства к "деятельности Деркача, и попытке легализовать пленки с голосами Байдена-Порошенко через создание специальной следственной комиссии парламента, которую инициировал глава фракции СН Давид Арахамия".Дубинский подчеркнул, что он готов сообщить все подробности этого дела журналистам украинских и международных изданий, а также что будет требовать открытого и гласного рассмотрения дела.

https://ukraina.ru/20231113/1050977718.html

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https://ukraina.ru/20231112/1050961106.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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