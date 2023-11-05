Украинские войска применили химоружие под Соледаром. Что ответит Запад - 05.11.2023 Украина.ру
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Украинские войска применили химоружие под Соледаром. Что ответит Запад
Украинские войска применили химоружие под Соледаром. Что ответит Запад - 05.11.2023 Украина.ру
Украинские войска применили химоружие под Соледаром. Что ответит Запад
Российские вооруженные силы в последние дни провели операцию по освобождению части территории в районе Соледара от украинских войск. В ответ, как сообщили нашему корреспонденту в частях, находящихся на этом направлении, в течение последних двух дней ВСУ усилили обстрелы, а 40 минут назад применили химическое оружие.
2023-11-05T22:38
2023-11-05T23:17
эксклюзив
всу
вс рф
химическое оружие
украина
сша
россия
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"Мы увидели что-то в виде северного сияния только красного цвета, - рассказал нашему корреспонденту старший сержант ВС РФ с позывным Жора, находящийся непосредственно на месте событий. – Как мы поняли позже, это было химическое оружие, которое применили против нас нацистские войска ВСУ".По словам нашего источника, в последние дни российские войска начали местное наступление на украинские позиции. В ответ ВСУ сначала применены артобстрел из артиллерийских орудий и танков. За последние недели это была первая попытка такого максимального нападения. При том были повреждены здания и сооружения Соледара, в которых в настоящее время не проживают мирные жители и подразделения российских войск. Поняв, что цели не достигнуты, ВСУ применили химическое оружие, которое сбрасывают с дронов (около 22 часов по московскому времени).По словам нашего источника, несмотря на интенсивный обстрел и применение химического оружия, существенного ущерба ВС РФ не понесли. Применяются специальные меры, которые обеспечивают защиту от обстрелов и химического оружия.Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении была принята в Париже 13 января 1993 года. Ее подписали 193 государства – члены ООН, среди них США, Россия и Украина. Украина ратифицировала ( то есть приняла на себя обязательства по выполнению данной Конвенции) 16 октября 1998 года с обязательством с 15 ноября 1998 года не применять и не создавать химическое оружие.В настоящее время, по информации источников издания Укриаина.ru, Украина не имеет собственного производства для создания химического оружия, следовательно, химоружие, которое применила Украина 5 ноября 2023 года под Соледаром, могло быть поставлено в страну только одним из западных государств, которые таким образом сами нарушили Конвенцию.Очевидно, что западные государства в очередной раз проигнорируют нарушение Украиной своих международных обязательств, как и свое участие в этом.
https://ukraina.ru/20231101/1050659989.html
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, всу, вс рф, химическое оружие, украина, сша, россия
Эксклюзив, ВСУ, ВС РФ, химическое оружие, Украина, США, Россия

Украинские войска применили химоружие под Соледаром. Что ответит Запад

22:38 05.11.2023 (обновлено: 23:17 05.11.2023)
 
© Фото : скриншот видео Telegram-канала "Военкор Ярем"химическое оружие ВСУ
химическое оружие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Фото : скриншот видео Telegram-канала "Военкор Ярем"
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военный корреспондент издания Украина.ру
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Российские вооруженные силы в последние дни провели операцию по освобождению части территории в районе Соледара от украинских войск. В ответ, как сообщили нашему корреспонденту в частях, находящихся на этом направлении, в течение последних двух дней ВСУ усилили обстрелы, а 40 минут назад применили химическое оружие.
"Мы увидели что-то в виде северного сияния только красного цвета, - рассказал нашему корреспонденту старший сержант ВС РФ с позывным Жора, находящийся непосредственно на месте событий. – Как мы поняли позже, это было химическое оружие, которое применили против нас нацистские войска ВСУ".
По словам нашего источника, в последние дни российские войска начали местное наступление на украинские позиции. В ответ ВСУ сначала применены артобстрел из артиллерийских орудий и танков. За последние недели это была первая попытка такого максимального нападения. При том были повреждены здания и сооружения Соледара, в которых в настоящее время не проживают мирные жители и подразделения российских войск. Поняв, что цели не достигнуты, ВСУ применили химическое оружие, которое сбрасывают с дронов (около 22 часов по московскому времени).
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По словам нашего источника, несмотря на интенсивный обстрел и применение химического оружия, существенного ущерба ВС РФ не понесли. Применяются специальные меры, которые обеспечивают защиту от обстрелов и химического оружия.
Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении была принята в Париже 13 января 1993 года. Ее подписали 193 государства – члены ООН, среди них США, Россия и Украина. Украина ратифицировала ( то есть приняла на себя обязательства по выполнению данной Конвенции) 16 октября 1998 года с обязательством с 15 ноября 1998 года не применять и не создавать химическое оружие.
В настоящее время, по информации источников издания Укриаина.ru, Украина не имеет собственного производства для создания химического оружия, следовательно, химоружие, которое применила Украина 5 ноября 2023 года под Соледаром, могло быть поставлено в страну только одним из западных государств, которые таким образом сами нарушили Конвенцию.
Очевидно, что западные государства в очередной раз проигнорируют нарушение Украиной своих международных обязательств, как и свое участие в этом.
 
ЭксклюзивВСУВС РФхимическое оружиеУкраинаСШАРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
22:38Украинские войска применили химоружие под Соледаром. Что ответит Запад
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