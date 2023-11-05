https://ukraina.ru/20231105/1050790196.html

Украинские войска применили химоружие под Соледаром. Что ответит Запад

Украинские войска применили химоружие под Соледаром. Что ответит Запад - 05.11.2023 Украина.ру

Украинские войска применили химоружие под Соледаром. Что ответит Запад

Российские вооруженные силы в последние дни провели операцию по освобождению части территории в районе Соледара от украинских войск. В ответ, как сообщили нашему корреспонденту в частях, находящихся на этом направлении, в течение последних двух дней ВСУ усилили обстрелы, а 40 минут назад применили химическое оружие.

2023-11-05T22:38

2023-11-05T22:38

2023-11-05T23:17

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"Мы увидели что-то в виде северного сияния только красного цвета, - рассказал нашему корреспонденту старший сержант ВС РФ с позывным Жора, находящийся непосредственно на месте событий. – Как мы поняли позже, это было химическое оружие, которое применили против нас нацистские войска ВСУ".По словам нашего источника, в последние дни российские войска начали местное наступление на украинские позиции. В ответ ВСУ сначала применены артобстрел из артиллерийских орудий и танков. За последние недели это была первая попытка такого максимального нападения. При том были повреждены здания и сооружения Соледара, в которых в настоящее время не проживают мирные жители и подразделения российских войск. Поняв, что цели не достигнуты, ВСУ применили химическое оружие, которое сбрасывают с дронов (около 22 часов по московскому времени).По словам нашего источника, несмотря на интенсивный обстрел и применение химического оружия, существенного ущерба ВС РФ не понесли. Применяются специальные меры, которые обеспечивают защиту от обстрелов и химического оружия.Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении была принята в Париже 13 января 1993 года. Ее подписали 193 государства – члены ООН, среди них США, Россия и Украина. Украина ратифицировала ( то есть приняла на себя обязательства по выполнению данной Конвенции) 16 октября 1998 года с обязательством с 15 ноября 1998 года не применять и не создавать химическое оружие.В настоящее время, по информации источников издания Укриаина.ru, Украина не имеет собственного производства для создания химического оружия, следовательно, химоружие, которое применила Украина 5 ноября 2023 года под Соледаром, могло быть поставлено в страну только одним из западных государств, которые таким образом сами нарушили Конвенцию.Очевидно, что западные государства в очередной раз проигнорируют нарушение Украиной своих международных обязательств, как и свое участие в этом.

https://ukraina.ru/20231101/1050659989.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ZV

эксклюзив, всу, вс рф, химическое оружие, украина, сша, россия