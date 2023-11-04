https://ukraina.ru/20231104/1050712090.html

"Одновременный огневой налёт". Что нужно знать о современной САУ "Мальва"

"Одновременный огневой налёт". Что нужно знать о современной САУ "Мальва" - 04.11.2023 Украина.ру

"Одновременный огневой налёт". Что нужно знать о современной САУ "Мальва"

Как показал ход специальной военной операции на Украине, артиллерия на поле боя приобрела новое значение

2023-11-04T04:57

2023-11-04T04:57

2023-11-04T04:57

эксклюзив

сау

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"ланцет"

бпла

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Это и огневой вал, с которым Российская армия занимала удерживаемые численно превосходящим противником позиции, и дальнобойные удары. СВО армия начинала с картами и биноклями, действуя в логике боевых действий чуть ли не 1980-х годов, но за прошедшие полтора года ситуация изменилась. Артиллеристам буквально с колес пришлось учиться воевать по-новому. Небо заполонили "летающие бинокли", дроны, с помощью которых корректировать стрельбу стало существенно проще. Вместо того чтобы бить по площадям, теперь "бог войны" стреляет по точным координатам, минуя длинную вертикаль передачи приказа, а бойцы-артиллеристы друг у друга переписывают различные программы, позволяющие проводить корректировку не за минуты, а за секунды.Вместе с тем СВО выявила существенные проблемы в контрбатарейной борьбе. Например, в дальнобойности противник нас опережает на 10–15 километров. Этого расстояния ему хватает, чтобы наносить удары по нашим окопам и укреплениям, а мы его достать не можем. Максимум, может быть, реактивными системами залпового огня, но там – невысокая точность, нужно накрывать квадратами, а это высокий расход боекомплекта. Приходится их компенсировать более короткими дистанциями огневого воздействия и средствами вроде ударных дронов типа „Ланцет “.Военно-промышленный комплекс решает эту архиважную задачу. Так, на недавнем форуме "Армия-2023" было представлено самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва", которое идет на замену 152-миллиметровым САУ на гусеничном ходу "Мста-С". В отличие от нее, данная самоходка установлена на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8×8. Разработка "Мальвы" началась в 2019 году, а испытания завершились в мае 2023-го. Сейчас самоходные артиллерийские установки уже поступили на фронт.Отличительная черта самоходки — способность стрелять в режиме "одновременного огневого налета", то есть когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели. Скорость стрельбы — более семи выстрелов в минуту. Боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. При этом самоходная крупногабаритная гаубица обладает высокой маневренностью – гораздо выше, чем у артустановок на гусеничном ходу. Она способна проехать без дозаправки 1000 км по дорогам общего пользования, включая бездорожье. Соответственно, благодаря колесной платформе, время развертывания на позиции, уход с нее и наведение на цель также занимают намного меньше времени, чем у буксируемых орудий.Гаубица предназначена для уничтожения различных целей на расстояние свыше 20 километров:– уничтожение средств доставки ядерных снарядов, минометных артиллерийских и ракетных батарей;– разрушение полевых фортификационных и других оборонительных сооружений;– поражение командных пунктов управления;– средств противовоздушной и противоракетной обороны;– бронированных целей и танков;– живой силы и огненных средств противника."Комплекс бортового оборудования облегчает экипажу подачу снарядов и обеспечивает автоматизированное управление огнем. Кроме того, орудие получило автономный энергетический агрегат, который обеспечивает его электричеством на позиции", — отмечают разработчики. К тому же эксперты и специалисты считают, что артиллерийская часть "Мальвы" отличается определенной простотой. В корме шасси открыто смонтирован верхний станок лафета с механизмами наводки. Обеспечивается стрельба в пределах переднего сектора шириной 60° при углах возвышения от -3° до +70°. Под артиллерийской системой находится откидной сошник, передающий импульс отдачи на грунт.Самоходка 2С43 вооружена 152-мм гаубицей 2А64, заимствованной у боевой машины "Мста-С". Орудие имеет нарезной ствол длиной с развитым дульным тормозом и казенник с полуавтоматическим вертикальным клиновым затвором. Используется раздельно-гильзовый способ заряжания с применением механизма досылания. "Мальва" может использовать все виды боеприпасов для "Мсты-С" и показывает аналогичные боевые характеристики. Максимальная дальность стрельбы обычным снарядом – 24 километра; активно-реактивные или управляемые летят дальше. Боекомплект САО включает 30 выстрелов. Снаряды и гильзы перевозятся в центральной части шасси или на отдельной машине и подаются к орудию вручную.Высокая мобильность 2С43, среди прочего, обеспечена сокращением массы за счет отказа от полноценного бронирования. Из-за этого расчет и агрегаты подвергаются определенным рискам. Однако опыт эксплуатации других артиллерийских систем с открытым размещением орудия показывает, что такие угрозы не следует переоценивать.Кроме того, существуют простые и эффективные решения для защиты. К примеру, в ходе текущей операции выяснилось, что основную угрозу для артиллерии на закрытых позициях представляют легкие БПЛА с боевой нагрузкой. Для защиты от них техника получает специальные сетчатые экраны, устанавливаемые на некоторой высоте над корпусом. Машины по типу "Мальвы" вполне способны нести такую дополнительную защиту.Большим преимуществом системы 2С43 является высокая степень унификации с наличной техникой. Так, шасси Брянского автозавода широко распространены в нашей армии и имеется большой опыт их эксплуатации. Артиллерийская часть "Мальвы" заимствована у серийной "Мсты-С". С нуля разработаны и производятся только отдельные детали и компоненты. Такие особенности конструкции упрощают и удешевляют производство и эксплуатацию.Габариты артустановки позволяют транспортировать орудие на самолете Ил-76, благодаря чему возможна быстрая переброска САО на большие расстояния. По оценкам военных экспертов, такие гаубицы особенно эффективны во время наступления противника. Подобного рода орудия можно достаточно быстро перемещать по линии фронта. Благодаря колесному шасси они высокопроходимые, и в то же время у них – достаточно хорошие скоростные характеристики.Машин подобной этой в российской армии еще не было. Мобильная артиллерийская установка является прямым аналогом таких иностранных систем, как израильская ATMOS 2000, шведская Archer, чешская Zuzana 2 и французская CAESAR (Цезарь). Последняя считается многими экспертами едва ли не лучшей в мире. Как на ее фоне выглядит отечественный аналог?У самоходок – примерно одинаковый калибр орудия: 152-мм у "Мальвы" против 155-мм у "Цезаря". При этом разная длина ствола: 47 калибров у "Мальвы" и 52 калибра у "Цезаря". Одинаковый экипаж – 4-5 человек. Российская машина – все еще тяжелее: 32 тонны против 17,7 тонн у французской. При этом у "Цезаря" почти в 2 раза меньший боекомплект: 18 снарядов против 30 у российской машины. Отличаются машины и по двум ключевым параметрам: дальность огня и скорострельность.Российская "Мальва" стреляет на 24.5 км. Французский "Цезарь" почти в два раза дальше – 42 километра. Зато российская установка – скорострельнее. Отечественная "Мальва" ведет стабильный огонь по 7 выстрелов в минуту. Французский "Цезарь" в первые 60 секунд может сделать только 3 выстрела и только после этого темп огня выходит на 6-8 выстрелов в минуту. Таким образом в целом самоходки можно признать вполне сопоставимыми, несмотря на некоторую разницу в характеристиках.САУ "Мальва" не заменит, а дополнит (количественно и качественно) боевой потенциал ранее принятых на вооружение российской армии самоходных артиллерийских систем — "Акации", "Гвоздики", "Гиацинта", "Пиона", "Тюльпана". Динамика современного боя требует большей маневренности. "Мальва", без сомнений, станет чрезвычайно востребована в боевых действиях высокой интенсивности. Широкий спектр артиллерийского вооружения (орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов) и применяемых боеприпасов позволяет на поле боя самостоятельно решать разнообразные задачи огневого поражения.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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2023

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, сау, сво, украина, россия, артиллерия, дроны, "ланцет", бпла