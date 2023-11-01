ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Шебекино – Гладков
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым
Украинская армия обстреляла территорию промышленного предприятия в Шебекино. Один человек пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У пострадавшего осколочные ранения верхних и нижних конечностей", – уточнил информацию по раненому глава области.
Специалисты доставили пострадавшего в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.
Помимо этого, в результате обстрела ВСУ повреждения получил один из корпусов промышленного предприятия: посечены фасад, ограждение и остекление здания, также осколками побиты два автомобиля.
"Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обследование территории продолжается", – заключил Гладков.
Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что над Белгородским районом сработала система ПВО, которая сбила БПЛА самолётного типа над селом Новая Деревня. Пострадавших и разрушений нет.