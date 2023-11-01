ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Шебекино – Гладков - 01.11.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Шебекино – Гладков
ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Шебекино – Гладков - 01.11.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Шебекино – Гладков
Украинская армия обстреляла территорию промышленного предприятия в Шебекино. Один человек пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2023-11-01T18:11
2023-11-01T18:11
новости
всу
шебекино
обстрелы
сво
вячеслав гладков
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Специалисты доставили пострадавшего в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ повреждения получил один из корпусов промышленного предприятия: посечены фасад, ограждение и остекление здания, также осколками побиты два автомобиля. Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что над Белгородским районом сработала система ПВО, которая сбила БПЛА самолётного типа над селом Новая Деревня. Пострадавших и разрушений нет.
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новости, всу, шебекино, обстрелы, сво, вячеслав гладков
Новости, ВСУ, Шебекино, обстрелы, СВО, Вячеслав Гладков

ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Шебекино – Гладков

18:11 01.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Украинская армия обстреляла территорию промышленного предприятия в Шебекино. Один человек пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У пострадавшего осколочные ранения верхних и нижних конечностей", – уточнил информацию по раненому глава области.
Специалисты доставили пострадавшего в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.
Помимо этого, в результате обстрела ВСУ повреждения получил один из корпусов промышленного предприятия: посечены фасад, ограждение и остекление здания, также осколками побиты два автомобиля.
"Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обследование территории продолжается", – заключил Гладков.
Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что над Белгородским районом сработала система ПВО, которая сбила БПЛА самолётного типа над селом Новая Деревня. Пострадавших и разрушений нет.
 
НовостиВСУШебекинообстрелыСВОВячеслав Гладков
 
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