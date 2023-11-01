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ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Шебекино – Гладков

ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Шебекино – Гладков - 01.11.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Шебекино – Гладков

Украинская армия обстреляла территорию промышленного предприятия в Шебекино. Один человек пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2023-11-01T18:11

2023-11-01T18:11

2023-11-01T18:11

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Специалисты доставили пострадавшего в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ повреждения получил один из корпусов промышленного предприятия: посечены фасад, ограждение и остекление здания, также осколками побиты два автомобиля. Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что над Белгородским районом сработала система ПВО, которая сбила БПЛА самолётного типа над селом Новая Деревня. Пострадавших и разрушений нет.

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новости, всу, шебекино, обстрелы, сво, вячеслав гладков