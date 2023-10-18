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Как начиналась легенда о Ковпаке

Как начиналась легенда о Ковпаке - 18.10.2023 Украина.ру

Как начиналась легенда о Ковпаке

Путивльский партизанский отряд, возглавили который командир Сидор Артемьевич Ковпак и комиссар Семён Васильевич Руднев, был создан 18 октября 1941 года в Спадщанском лесу. Появился он там не случайно – ещё в начале июля, после выступления Сталина по радио с призывом к борьбе в тылу врага, тут была заложена партизанская база

2023-10-18T18:00

2023-10-18T18:00

2023-10-18T18:00

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1941

партизаны

сидор ковпак

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В то время организацией партизанского движения занимались как органы НКВД, так и партийные организации. В Путивльском районе Сумской области приступили к формированию сразу четырёх отрядов: один в Спадщанском лесу должен был возглавить председатель Путивльского горисполкома Ковпак, другой в Монастырском — председатель колхоза села Новая Слобода Черняк, третий — Руднев, глава местного Осоавиахима и четвёртый — Расторгуев, председатель в Литвиновичах.Организацией баз занялся Сидор Ковпак. Этот 54-летний человек много чего успел повидать на своём веку: прошёл Первую мировую войну, участвовал в Брусиловском прорыве. Второго Георгия ему вручал лично царь Николай II. В Гражданскую Ковпак сначала сражался в этих же местах в партизанском отряде против немецких оккупантов. Потом он очутился на Восточном фронте в 25-й Чапаевской дивизии, возглавлял её трофейную команду.За два месяца под руководством Сидора Артемьевича было заготовлено 250 котелков, несколько десятков вёдер, десяток пищевых баков, 300 ложек, 25 пар обычных сапог, 30 пар резиновых, 250 шапок, 100 пар рукавиц, 500 пар белья, 100 тёплых пиджаков, 75 маскхалатов, 300 карманных ножей, тонна бензина, 10 ящиков махорки и 5 ящиков спичек. На случай прочёсывания леса для дыхания под водой было запасено 150 метров резиновой трубки.Из продуктов — 5 тонн тушёнки, 4 тонны варенья, 1 тонна колбасы, полтонны сала, 200 кг сухих овощей, по полторы тонны сладостей (сахара и конфет), лапши и разных круп.Гранат и мин Ковпаку раздобыть не удалось, только у подрывников из близлежащего карьера удалось позаимствовать 750 кг аммонала.Всё это "богатство" выделялось под видом помощи армии, вывозилось со складов по ночам и зарывалось в лесах в самых непроходимых местах. Занимались этим только шесть человек, которых Ковпак отобрал лично из наиболее доверенных людей. Ям за два месяца вырыли более 130, пришлось перелопатить 600 кубометров грунта.Впоследствии Спадщанская партизанская база сохранилась. База же в Монастырскому лесу, которую Ковпак передал Черняку, была расхищена, а сам Черняк куда-то пропал.8 сентября Ковпак отправил своих людей в лес. К тому времени вся административно-партийная верхушка города и НКВД-шное начальство бежали. Руднев и 26 человек его отряда ещё 28 августа отправились на инструктаж в Сумы, и оттуда уже не вернулись.Отряд Ковпака насчитывал 13 бойцов. Ещё в его распоряжении были 12 человек пожарной охраны, однако в место, где они прятались, попала бомба. Командир и политрук команды погибли, большая часть остальных получила ранения, и их пришлось срочно отправить в тыл — остались только пять вооружённых винтовками человек. Из Путивля они и Ковпак уходили вечером 10 сентября.Однако здесь Ковпак столкнулся с новой проблемой, он не мог найти место, где скрывались его люди.Отправляя их в лес, он назначил главным своего старого товарища Алексея Ильича Корнева, до войны тот заведовал инкубатором, но в Гражданскую, как и Ковпак, партизанил. Он носил окладистую бороду и был сед, как лунь. Со временем партизаны прозвали его "Дедом Морозом" — с этим прозвищем он и вошёл в историю. Корнев получил приказ затаиться, охранять базы и уничтожать вражеских диверсантов, и выполнял приказ так хорошо, что найти его никак не получалось.После несколько дней блужданий, Ковпак оставил свою вооружённую пятёрку отдыхать, и отправился на розыски самостоятельно. В лесу он столкнулся с группой попавших в окружение бойцов из 6-й воздушно-десантной бригады.Оказалось, что десантники накануне столкнулись с Кореневым, и договорились с ним о новой встрече — так отряд воссоединился вместе. На 22 сентября в нём набралось 42 человека. Штаб разместили в одной из избушек лесника.29 сентября отряд впервые открыто напал на немцев — выставленная у села Сафонова засада в полдень обстреляла приехавших сюда вражеских фуражиров. По неопытности партизаны никого не убили, только двоих ранили. Немцы бросились в рассыпную, бросив на дороге свои машины, их тут же сожгли. Через два часа из Путивля прикатили 100 человек карателей. Не вступая в бой, партизаны отошли в лес.Рации у Ковпака не было, поэтому связь с "большой землёй" отсутствовала. Отправленный из Сум подпольщиками связной — бывший председатель Путивльского райисполкома Иван Иванович Высоцкий случайно подорвался на мине, тяжело раненым попал к немцам и был ими замучен.Для установления связи за линию фронта был отправлен самый опытный среди партизан боец —Коренев. Также ему поручили вывести большую группу выходивших из "Киевского котла" окруженцев.Ковпак действовал в западной части Путивльского района. Юго-восточная часть находилась в зоне ответственности другой партизанской группы, командовал которой Руднев.В лес он ушёл, взяв своего старшего сына Радика, которому уже исполнилось шестнадцать лет. В прошлом Руднев был красным командиром, служил на Дальнем Востоке в Амурской флотилии на должности начальника политотдела, участвовал в боях на озере Хасан, был награждён орденом Красной Звезды. Во время репрессий его уволили из армии и арестовали, больше года он провёл в тюрьме, однако ему повезло дожить до бериевских реабилитаций.Ковпак ничего не знал о судьбе Руднева и его людей до 17 октября, пока у него в штабе не появились связные от этой группы. Юго-восток Путивльского района не отличался особой лесистостью, каратели быстро партизан "прижали", и Семён Васильевич решил перебраться в более крупный Спадщанский лес.18 октября партизаны обеих групп встретились. Образовавшийся партизанский отряд, получивший название Путивльского, насчитывал 57 бойцов, вооружённых 49 винтовками, 6 автоматами и одним ручным пулемётом.Уже на следующий день состоялось его боевое крещение.Немцы загнали в лес два танка: тяжёлый* и средний, тяжёлый шёл впереди. Сторожку они подожгли зажигательными снарядами.Танкистов отвлекали, ведя по танкам с разных сторон огонь из винтовок. Ковпак приказал заминировать единственный путь отхода. Основная же группа двинулась за танками — партизаны надеялись, что они доедут до болота и увязнут в грязи. Расчёт их полностью оправдался.Прикрываясь кустами, партизаны цепью приблизились к танкам. Офицера метким выстрелом "снял" Руднев, остальные враги быстро набились в большой танк, и он поехал обратно. Партизаны бросились к оставшейся машине. Оказалось, что в ней никого нет — выбираясь из грязи, танк порвал гусеницу, и немцы её бросили. Второй танк подорвался на партизанской мине. Никто из врагов — ни оба экипажа, ни предатель-проводник, не выжили.На следующий день лес атаковали уже с двух направлений сразу пять танков, одна танкетка и 14 автомашин пехоты. Но в этот раз партизаны подготовились лучше — заминировали не только дороги в самом лесу, но и въезды в него. Немцы сначала открыли огонь издалека. Ответа на него не последовало, и они двинулись вперёд. Однако вскоре их тяжёлый танк подорвался на минах — наступление остановилось. Немцы вытащили подбитую машину из леса и отступили.После этих двух громких успехов в лес чередой пошли добровольцы, к Путивльскому отряду присоединился отряд Воронцова (47 человек). На 22 октября образовавшееся соединение насчитывало 122 человека, к 7 ноября их было уже 146, вооружённых одним танком, двумя десятками автоматов, двумя ручными пулемётами и 120 винтовками. Недостатка в минах партизаны не знали, широко используя оставшиеся после недавних боевых действий минные поля.8 ноября, когда Воронцов увёл свой отряд на Брянщину в более массивные Хинельские леса, у Ковпака осталось 99 человек плюс группа окруженцев товарища Петрова. Отступавший в её составе товарищ Крайний помог партизанам полностью восстановить трофейный танк, обучил партизан его вождению.К этому времени общий боевой счёт отряда составил 5 танков, 1 тягач, 13 автомашин с боеприпасами и живой силой, 27 немецких офицеров и солдат, два взорванных моста. Трофеи насчитывали 2 пулемёта, 50 тысяч патронов, 280 снарядов, один танк с 37-мм пушкой и пулемётом. Из вражеского кольца ковпаковцы вывели полтысячи окруженцев.18 ноября в Спадщанском лесу состоялся новый бой, на этот раз его атаковали с двух сторон две роты противника. После того, как и этот натиск был отражён, по Путивлю пошёл слух, что в лесу обороняется до 500 советских десантников.Поздно вечером 30 ноября от своей агентуры партизаном стало известно, что на следующий день немцы собираются провести в Спадщанском лесу крупную карательную операцию. Отряд дал бой ещё на окраинах лесах, и постепенно отходя в самую чащу, заставлял противника растягивать свои порядки. Наконец огонь открыл танк, что для немцев оказалось полной неожиданностью, и они отступили.Немцы решили подбить танк, и направили в лес 76-мм пушку, однако она подорвалась на минеПохоронив трёх своих первых погибших и заминировав танк, партизаны подобрали трофеи — два пулемёта, и в полночь Путивльский отряд двинулся на Брянщину в Хинельские леса. И вовремя — немцы как раз подтянули в Путивль две тысячи солдат, танки и артиллерию, намереваясь 2 декабря ковпаковцев полностью уничтожить.Так начал свою боевую деятельность один из самых легендарных партизанских отрядов Советского Союза.Ему предстояло разрастись до полутысячной численности, после чего стать Сумским партизанским соединением. Впереди у наших героев были героические рейды за Днепр, на Западную Украину, невероятный Карпатский рейд, переформирование в 1-ю партизанскую дивизию имени дважды Героя Советского Союза С. А. Ковпака, бои в Польше.* С типологией немецких танков 1941 года существует определённая путаница. "Тяжёлыми" в СССР называли Pz.Kpfw. IV массой 18 тонн. Для сравнения французский В1 – 30 тонн, советский КВ – от 43 до 50 тонн. Однако по назначению Pz.Kpfw. IV действительно был танком качественного усиления и артиллерийской поддержки, т.е. – тяжёлым.

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Алексей Стаценко

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