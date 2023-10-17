https://ukraina.ru/20231017/1050244241.html

ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане - 17.10.2023 Украина.ру

ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ ) сообщила о нанесении очередных ударов по объектам и военной инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане "в ответ на обстрел Израиля". Об этом в ночь на 17 октября говорится в телеграм-канале пресс-службы ЦАХАЛ

2023-10-17T04:42

2023-10-17T04:42

2023-10-17T04:43

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"Некоторое время назад Армия обороны Израиля [ЦАХАЛ] нанесла удары по террористическим объектам и военной инфраструктуре террористической организации "Хезболла" в Ливане в ответ на вчерашний (в понедельник) обстрел Израиля", - говорится в сообщении.Ранее израильские военные уже подвергали объекты "Хезболлы" на юге Ливана артиллерийским и ракетным ударам.После беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа и нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на приграничные районы на юге Израиля, ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней израильская авиация наносит удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Объявлена его полная блокада: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв среди мирного населения Газы превышает две тысячи человек, граждан Израиля погибло более тысячи. Число раненых с обеих сторон уже несколько тысяч. ХАМАС держит в заложниках более 150 израильтян.

https://ukraina.ru/20231016/1050230161.html

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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, ливан, палестина, хезболла