ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане - 17.10.2023 Украина.ру
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ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане - 17.10.2023 Украина.ру
ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ ) сообщила о нанесении очередных ударов по объектам и военной инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане "в ответ на обстрел Израиля". Об этом в ночь на 17 октября говорится в телеграм-канале пресс-службы ЦАХАЛ
2023-10-17T04:42
2023-10-17T04:43
новости
израиль
палестино-израильский конфликт
ливан
палестина
хезболла
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"Некоторое время назад Армия обороны Израиля [ЦАХАЛ] нанесла удары по террористическим объектам и военной инфраструктуре террористической организации "Хезболла" в Ливане в ответ на вчерашний (в понедельник) обстрел Израиля", - говорится в сообщении.Ранее израильские военные уже подвергали объекты "Хезболлы" на юге Ливана артиллерийским и ракетным ударам.После беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа и нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на приграничные районы на юге Израиля, ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней израильская авиация наносит удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Объявлена его полная блокада: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв среди мирного населения Газы превышает две тысячи человек, граждан Израиля погибло более тысячи. Число раненых с обеих сторон уже несколько тысяч. ХАМАС держит в заложниках более 150 израильтян.
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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, ливан, палестина, хезболла
Новости, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Ливан, Палестина, Хезболла

ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

04:42 17.10.2023 (обновлено: 04:43 17.10.2023)
 
© РИА Новости . Пресс-служба ВС Израиля / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Пресс-служба ВС Израиля
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Читать в
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ ) сообщила о нанесении очередных ударов по объектам и военной инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане "в ответ на обстрел Израиля". Об этом в ночь на 17 октября говорится в телеграм-канале пресс-службы ЦАХАЛ
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля [ЦАХАЛ] нанесла удары по террористическим объектам и военной инфраструктуре террористической организации "Хезболла" в Ливане в ответ на вчерашний (в понедельник) обстрел Израиля", - говорится в сообщении.
Ранее израильские военные уже подвергали объекты "Хезболлы" на юге Ливана артиллерийским и ракетным ударам.
После беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа и нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на приграничные районы на юге Израиля, ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней израильская авиация наносит удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Объявлена его полная блокада: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв среди мирного населения Газы превышает две тысячи человек, граждан Израиля погибло более тысячи. Число раненых с обеих сторон уже несколько тысяч. ХАМАС держит в заложниках более 150 израильтян.
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НовостиИзраильПалестино-израильский конфликтЛиванПалестинаХезболла
 
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