https://ukraina.ru/20231009/1050031485.html

Арабо-израильский конфликт: обзор

Арабо-израильский конфликт: обзор - 09.10.2023 Украина.ру

Арабо-израильский конфликт: обзор

Начало конфликта относится к временам в прямом смысле ветхозаветным, когда ведомые Моисеем иудеи пришли из Египта в Палестину и устроили экстерминатус местному населению (арабов тогда ещё не было). В те, не обезображенные гуманизмом, времена явление вполне обычное, но в данным случае оно было закреплено в величайшей книге всех времён и народов

2023-10-09T16:26

2023-10-09T16:26

2023-10-09T16:28

история

история

ближний восток

израиль

палестина

конфликт

война

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Если не углубляться в древнюю историю, то нынешний этап противостояния начался 2 ноября 1917 года, с появления декларации имперского министра иностранных дел Артура Бальфура относительно возможности создания еврейского государства на территории Палестины. Сионисты были недовольны, поскольку хотели не государство в Палестине, а Палестину. Арабы были недовольны, поскольку не хотели евреев в Палестине. Мнением тех и других никто не интересовался.В 1920 году Великобритания получила мандат Лиги наций на управление Палестиной. Началась еврейская иммиграция, встречавшая отпор местных арабов. Арабское восстание 1929 года британцам пришлось подавлять с привлечением авиации. Активнейшая дипломатическая работа Великобритании не дала результата – найти компромисс между позициями арабов и евреев не удалось.29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение по разделу Палестины на еврейское и арабское государства. Иерусалим и Вифлеем должны были оставаться отдельной административной единицей с особым международным режимом под контролем ООН.Палестинские арабы и арабские государства заявили о категорическом неприятии решения ООН, а также о намерении военным путём лишить евреев возможности основать в Палестине собственное государство.Немедленно начались боевые действия между отрядами еврейской самообороны и арабскими формированиями. После провозглашения независимости государства Израиль 14 мая 1948 года началась полноценная война между Израилем и коалицией арабских государств (Египет, Сирия, Трансиордания, Ливан, Ирак, Саудовская Аравия, Йемен, Судан).Решающую поддержку Израилю оказал СССР, разрешивший выезд евреев (многие из которых имели военный опыт) в Израиль, а Чехословакии – экспорт вооружений немецкого образца (так на вооружении ЦАХАЛ появились танки Pz.IV и истребители Bf-199). После смерти Сталина позиция СССР изменилась – до самого конца своего существования он поддерживал арабов.В результате Первой арабо-израильской войны 1947-48 годов около половины территорий, выделенных под арабское государство, и Западный Иерусалим оказались оккупированы Израилем. Иерусалим 7 ноября 1949 года был провозглашён столицей Израиля.Прекращение прямых боевых действий не означало конца войны – арабские партизаны проникали на территорию Израиля, устраивали диверсии и акты террора. В 1953 году был создан "отряд 101" во главе с Ариэлем Шароном, наносивший удары по базам диверсантов.29 октября 1956 году начался Суэцкий кризис — Великобритания, Франция и Израиль вторгаются в Египет. Причиной была национализация Суэцкого канала правительством Насера вообще и отказ Египта пропускать по нему израильские суда – в частности. В течение недели египетская армия была разгромлена, Израиль захватил Синайский полуостров и Сектор Газа.Война, однако, окончилась безрезультатно – под давлением СССР, США и ООН (эта организация впервые использовала свои миротворческие силы) войска пришлось вывести, а канал остался в собственности Египта. Правда, не пропускать израильские суда ему было запрещено.28 мая 1964 года решением Лиги арабских государств была создана Организация освобождения Палестины, целью которой было уничтожение государства Израиль. С 1969 по 2004 год организацию возглавлял Ясир Арафат.Второй арабо-израильской войне предшествовал длительный период напряжённости и проведение мобилизации. 5 июня 1967 года израильская армия начала блицкриг. В течение шести дней армии Египта, Сирии и Иордании были разгромлены, Израиль захватил Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. ООН потребовала вернуть всё взад, но Израиль… отказался.С прекращением полномасштабных боевых действий война не закончился – продолжался вялотекущий конфликт между Египтом и Израилем за обладание Синайским полуостровом.5 сентября 1972 года террористы из ООП убили 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Все палестинцы – участники акции впоследствии были ликвидированы израильскими спецслужбами в ходе операции "Гнев Божий".Третья арабо-израильская война, иначе – война Судного дна, началась 6 октября 1973 года. Моссад и АМАН (военная разведка) подготовку к войне армий Сирии и Египта к войне как-то не заметили (это, в конце концов, стоило премьерского кресла Голде Меир).После тяжёлых поражений первого этапа ЦАХАЛ смог перехватить инициативу, но завершить войну победой не смог. Война чуть не привела к столкновению СССР и США (советское руководство рассматривало возможность направление войск на помощь своим незадачливым ближневосточным союзникам). 25 октября боевые действия были прекращены.Следствие начала конфликта был энергетический кризис 17 октября 1973 года – страны ОПЕК объявили эмбарго на поставку нефти странам, поддержавшим Израиль. Одним из следствий кризиса стало увеличение поставок сырой нефти в Европу из СССР.10 ноября 1975 года Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию, квалифицирующую сионизм как "форму расизма и расовой дискриминации". Отозвано это решение было только в 1991 году.17 сентября 1978 году, в результате посредничества президента Джимми Картера (вдохновлённого советником по национальной безопасности Збигневым Бжезинским), президент Египта Анвар Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин подписали Кэмп-Дэвидские соглашения, по которым Израиль вернул Египту Синай, сохранив контроль над Сектором Газа.6 июня 1982 года началась операция ЦАХАЛ "Мир Галилее", целью которой была ликвидация баз ООП в Ливане. Непосредственным поводом стало покушение на посла Израиля в Лондоне, которое было организовано вовсе не ООП, а оппозиционной к нему ФАТХ.За ООП вступилась Сирия, развернулись активные боевые действия. В результате Израиль одержал формальную победу – 1 сентября боевики ООП были эвакуированы из Ливана. Однако огромные жертвы среди населения Ливана (до 20 тыс. убитых) и организованная при участии Израиля резня в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила крайне негативно отразились на внешнеполитическом имидже Израиля.В 1987-91 годах в Палестине происходит интифада – относительно мирное восстание против Израиля, получившее название "война камней".В декабре 1988 года Национальный совет Палестины принимает первоначальный План ООН по созданию двух независимых государств в Палестине. В 1993 году ООП признаёт Израиль и отказывается от террористических методов борьбы, Израиль же признаёт палестинское самоуправление на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа. В 1994 году создаётся Палестинская автономия.Конфликты не прекращаются. В 2000-2005 году происходит вторая интифада (Интифада Аль-Акса). Далее следуют локальные конфликты между Израилем и движением ХАМАС. ЦАХАЛ проводит крупные операции в 2006, 2008, 2014, 2019, 2021, 2022 годах. В то же время постепенно налаживаются отношения Израиля с арабскими странами – на настоящий момент мирные договора подписаны, помимо Египта, с Иорданией, ОАЭ, Бахрейном. Нынешний конфликт подрывает миротворческие усилия США в регионе.С обеих сторон война в равной мере справедлива. Израиль борется за контроль над своей исторической территорией и собственное выживание (поскольку часть мусульманских стран по-прежнему считает своей целью полную его ликвидацию). Арабы отстаивают свою территорию и доступ к мусульманским святыням на Храмовой горе. С обеих сторон – огромный список взаимных претензий, связанных с террористическими действиями.В целом, не смотря на все успехи дипломатии (американской в основном, поскольку государство Израиль существует, в значительной степени, за счёт американской помощи) арабо-израильский конфликт относится к числу самых длительных и тяжело решаемых в мире.

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2023

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история, ближний восток, израиль, палестина, конфликт, война