Бывший посол США: Украине лучше отдать то, чего хочет Москва - 05.10.2023 Украина.ру
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Бывший посол США: Украине лучше отдать то, чего хочет Москва
Бывший посол США: Украине лучше отдать то, чего хочет Москва - 05.10.2023 Украина.ру
Бывший посол США: Украине лучше отдать то, чего хочет Москва
Будущее украинцев будет трудным и дорогостоящим, облегчить, но не изменить, его можно с помощью более мощного оружия, заявил Стивен Сестанович в интервью Newsweek
2023-10-05T17:11
2023-10-05T17:40
новости украины
мнение
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Учитывая лишь ограниченные успехи, достигнутые в результате многомесячного украинского контрнаступления, усиление усталости Запада может еще больше подорвать силы Украины."Чего украинцы не знают, так это как рассчитать политические риски и вероятность того, что западные правительства после большой помощи и поддерживающей риторики решат, что на самом деле лучше позволить Путину получить многое из того, что он хочет. Год назад эта идея показалась бы непонятной большинству западных лидеров", – отметил Стивен Сестанович, ранее занимавший пост посла США по особым поручениям в странах бывшего Советского Союза.Ранее президент Словакии высказалась против того, чтобы правительство отправляло на Украину дополнительную военную технику в условиях, когда на парламентских выборах победили партии, которые отвергают такую ​​помощь.
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новости украины, мнение
Новости Украины, Мнение

Бывший посол США: Украине лучше отдать то, чего хочет Москва

17:11 05.10.2023 (обновлено: 17:40 05.10.2023)
 
Зеленский
Зеленский
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Будущее украинцев будет трудным и дорогостоящим, облегчить, но не изменить, его можно с помощью более мощного оружия, заявил Стивен Сестанович в интервью Newsweek
Учитывая лишь ограниченные успехи, достигнутые в результате многомесячного украинского контрнаступления, усиление усталости Запада может еще больше подорвать силы Украины.
"Чего украинцы не знают, так это как рассчитать политические риски и вероятность того, что западные правительства после большой помощи и поддерживающей риторики решат, что на самом деле лучше позволить Путину получить многое из того, что он хочет. Год назад эта идея показалась бы непонятной большинству западных лидеров", – отметил Стивен Сестанович, ранее занимавший пост посла США по особым поручениям в странах бывшего Советского Союза.
Ранее президент Словакии высказалась против того, чтобы правительство отправляло на Украину дополнительную военную технику в условиях, когда на парламентских выборах победили партии, которые отвергают такую ​​помощь.
Зузана Чапутова
13:24
Президент Словакии Чапутова потребовала отложить помощь Киеву до окончания выборов в парламентПрезидент высказалась против того, чтобы официальное правительство отправляло на Украину дополнительную военную технику в условиях, когда на парламентских выборах победили партии, которые отвергают такую ​​помощь. Об этом вечером 4 октября сообщает словацкая ежедневная газета Dennikn
 
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