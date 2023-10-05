https://ukraina.ru/20231005/1049940465.html

Бывший посол США: Украине лучше отдать то, чего хочет Москва

Бывший посол США: Украине лучше отдать то, чего хочет Москва - 05.10.2023 Украина.ру

Бывший посол США: Украине лучше отдать то, чего хочет Москва

Будущее украинцев будет трудным и дорогостоящим, облегчить, но не изменить, его можно с помощью более мощного оружия, заявил Стивен Сестанович в интервью Newsweek

2023-10-05T17:11

2023-10-05T17:11

2023-10-05T17:40

новости украины

мнение

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Учитывая лишь ограниченные успехи, достигнутые в результате многомесячного украинского контрнаступления, усиление усталости Запада может еще больше подорвать силы Украины."Чего украинцы не знают, так это как рассчитать политические риски и вероятность того, что западные правительства после большой помощи и поддерживающей риторики решат, что на самом деле лучше позволить Путину получить многое из того, что он хочет. Год назад эта идея показалась бы непонятной большинству западных лидеров", – отметил Стивен Сестанович, ранее занимавший пост посла США по особым поручениям в странах бывшего Советского Союза.Ранее президент Словакии высказалась против того, чтобы правительство отправляло на Украину дополнительную военную технику в условиях, когда на парламентских выборах победили партии, которые отвергают такую ​​помощь.

https://ukraina.ru/20231005/1049926970.html

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новости украины, мнение