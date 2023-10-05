Бывший посол США: Украине лучше отдать то, чего хочет Москва
17:11 05.10.2023 (обновлено: 17:40 05.10.2023)
Зеленский
Будущее украинцев будет трудным и дорогостоящим, облегчить, но не изменить, его можно с помощью более мощного оружия, заявил Стивен Сестанович в интервью Newsweek
Учитывая лишь ограниченные успехи, достигнутые в результате многомесячного украинского контрнаступления, усиление усталости Запада может еще больше подорвать силы Украины.
"Чего украинцы не знают, так это как рассчитать политические риски и вероятность того, что западные правительства после большой помощи и поддерживающей риторики решат, что на самом деле лучше позволить Путину получить многое из того, что он хочет. Год назад эта идея показалась бы непонятной большинству западных лидеров", – отметил Стивен Сестанович, ранее занимавший пост посла США по особым поручениям в странах бывшего Советского Союза.
Ранее президент Словакии высказалась против того, чтобы правительство отправляло на Украину дополнительную военную технику в условиях, когда на парламентских выборах победили партии, которые отвергают такую помощь.
13:24Президент Словакии Чапутова потребовала отложить помощь Киеву до окончания выборов в парламентПрезидент высказалась против того, чтобы официальное правительство отправляло на Украину дополнительную военную технику в условиях, когда на парламентских выборах победили партии, которые отвергают такую помощь. Об этом вечером 4 октября сообщает словацкая ежедневная газета Dennikn