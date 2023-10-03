https://ukraina.ru/20231003/1049850229.html

Долгий госпереворот и "Черный октябрь" российской демократии

Долгий госпереворот и "Черный октябрь" российской демократии - 03.10.2023 Украина.ру

Долгий госпереворот и "Черный октябрь" российской демократии

Утром 4 октября 1993 года Ельцин вывел бронетехнику к зданию Верховного Совета Российской Федерации. Начался "Черный октябрь", в результате которого в России на полтора месяца установилась открытая террористическая диктатура.

2023-10-03T05:50

2023-10-03T05:50

2023-10-03T05:50

россия

госпереворот

ельцин

руслан хасбулатов

александр руцкой

ссср

эксклюзив

приватизация

коммунизм

демократия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049852100_0:299:3058:2019_1920x0_80_0_0_eb826aaa1c497b7f812f54a9c2c359fa.jpg

Под прикрытием путчаПроцесс, завершившийся событиями октября 1993 года, начались 12 июня 1990 года, когда депутаты Верховного Совета РСФСР почти единогласно проголосовали за ельцинскую Декларацию о независимости РСФСР в составе обновлённого Союза ССР. Пятый пункт Декларации провозглашал фактический выход России из СССР путем установления верховенства Конституции и законов РСФСР над общесоюзными. Таким образом нарождавшаяся в ходе перестройки российская буржуазия готовилась делить собственность без общесоюзного руководства. Борис Ельцин лично написал постановление "О разграничении функций управления организациями на территории РСФСР". Кроме этого, базой для будущей приватизации стали закон "О собственности на территории РСФСР" и постановление "О защите экономической основы суверенитета РСФСР". Летом 1990 года земля, недра, воды, леса и основные производственные фонды на территории России были выведены из собственности СССР.Но Михаил Горбачев чуть не расстроил эти планы, протащив Закон СССР "О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации" от 26 апреля 1990 года, согласно которому федеративными субъектами СССР кроме 15 союзных республик стали еще 20 автономных республик, 16 из которых находились на территории России. Начался распад, приведший к тому, что к 1991 году в составе РСФСР оставались только территории краев и областей, т.е. потенциальных объектов для приватизации стало катастрофически меньше. Кроме того, 23 августа Горбачев издал указ, где постановление Ельцина "О разграничении функций управления организациями на территории РСФСР" объявлялось не имеющим юридической силы. Целью Горбачева был новый Союзный Договор, в результате подписания которого был бы создан капиталистический Союз Суверенных Советских республик, где приватизация проводилась бы под руководством общесоюзного руководства, то есть Горбачева. Ельцину же был нужен распад СССР без распада РСФСР.Именно этот конфликт стал основой событий августа 1991 года, т.н. путча ГКЧП.20 августа в Ново-Огарево планировалось подписание договора о создании Союза Суверенных Республик (ССГ), т. е. юридический роспуск Советского Союза. Сторонники Горбачева — вице-президент СССР Янаев, председатель КГБ Крючков, председатель Верховного Совета СССР Лукьянов, премьер-министр СССР Павлов, министр МВД Пуго, министр обороны Язов, и др. — посчитали это госизменой и 19 августа сформировали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) и ввели в Москву войска. Ельцинисты, среди которых были председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, вице-президент РСФСР Александр Руцкой, построили баррикады у Дома Советов, Ельцин вещал с танка, а народ в ответ орал: "С нами Ельцин и Кобец, коммунистам всем пи...ц!". Никто из ГКЧП не решился брать на себя ответственность за возможные жертвы при штурме "Белого дома", поэтому он не состоялся, а с 22 августа начались аресты сторонников ГКЧП.Но уже к началу 1993 года, они вышли под подписку о невыезде, а в феврали 1994 года были амнистированы Госдумой, хотя Ельцин и возражал против этого. Важнейшим моментом является то, что генерал Варенников отказался от амнистии и был признан невиновным. В его приговоре суд указал, что "августовский путч" не являлся госпереворотом. Зато переворотом стали дальнейшие действия Ельцина. "19 августа под прикрытием так называемого путча, начался государственный переворот, возглавляемый Б. Н. Ельциным", — считает историк Александр Островский.Показательно, что после августовских событий был издан сборник "Коричневый путч красных. Август 1991 г.", на обложке которого рисунок звезды был соединен со свастикой. Пройдет совсем немного времени и непосредственные участники подавления ГКЧП, сторонники Ельцина Хасбулатов и Руцкой тоже будут названы "красно-коричневыми", а стоявший в 1991 горой за Ельцина российский парламент – расстрелян из танков. Но об этом позже.Свержение "коммунистического идола"В 20-х числах августа Горбачев распустил Кабмин СССР и сложил с себя полномочия генсека ЦК КПСС, а Ельцин подписал указ о передаче РСФСР всех предприятий и организаций союзного значения, находившихся на ее территории, а также всего имущества КПСС и КП РСФСР. 28 августа Госбанк и Внешэкономбанк СССР перешли под контроль правительства России. 2-5 сентября внеочередной съезд народных депутатов СССР объявил переходный период для подписания договора о Союзе Суверенных Государств (ССГ) — рыхлой конфедерации без общесоюзной собственности, а соответственно и без общесоюзного управления. Впрочем, победителям это все уже было не интересно. 8 декабря 1991 года Ельцин, Шушкевич и Кравчук и подписали т. н. Беловежские соглашения о "прекращении существования Союза ССР как субъекта международного права и геополитической реальности", 24 декабря 1991 года в России узаконивается частная собственность, а в январе 1992 запускается лишившая население сбережений "шоковая терапия".Летом 1992 года Ельцин едет в Конгресс "великой и свободной страны" США, чтобы отчитаться о свержении "коммунистического идола". "Я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть", — заявляет Ельцин и начинает то, ради чего все и затевалось — приватизацию. Народ получил т.н. ваучеры — квитанции о владении частями предприятий, на которых они работали, но, обнищав в результате "шоковой терапии", вынуждены были за копейки продать их тем, кто смог получить доступ к деньгам КПСС. А созданный именно на эти средства и тесно связанный с командой Ельцина банк "МЕНАТЕП" Ходорковского стал из новых собственников бывших советских предприятий формировать олигархическую монополию.Как уже указывалось, в августе 1991 года, на знаменитом танке с Ельциным стояли Руслан Хасбулатов и Александр Руцкой. В тот момент их интересы совпадали, но после начала желанной приватизации все изменилось — борьба российского правительства со всесоюзным завершилась, началась борьба российского правительства с российским парламентом, который хотел приватизации "с человеческим лицом", "рыночными методами" и с "честной конкуренцией". Нарождающийся ельцинский олигархат такая схема не устраивала. В конце 1992 года парламент одержал победу. Ему удалось снять идеолога "шоковой терапии" Егора Гайдара с поста и. о. Председателя Правительства РФ и назначить на этот пост Виктора Черномырдина.Тогда Ельцин снова переходит к проверенной в 1991 году тактике. 20 марта он непонятно на основании чего объявляет о приостановке действия Конституции и введении "особого порядка управления страной", но без письменного указа. Это провоцирует Конституционный Суд заявить о попытке госпереворота и дать добро на импичмент президента. Но письменного указа Ельцина нет и импичмент проваливается. В попытке решить проблему иным способом, парламент назначает на апрель 1993 года референдум о недоверии Ельцину и за досрочные президентские выборы. Однако подконтрольные бизнес-сторонникам Ельцина СМИ и творческая интеллигенция настроили население против такого варианта развития событий. На референдуме 25 апреля большинство проголосовало по небезызвестной схеме "да-да-нет-да", т. е. за поддержку линии Ельцина и досрочные парламентские выборы. Последнее, что мог сделать парламент — вывести своих сторонников на улицу. В мае пропарламентские митинги были жестоко разогнаны по приказу министра МВД Ерина. Депутаты требуют его отставки, но реальных сил влиять на Ельцина у них больше нет — 1 сентября президент отстраняет от должности вице-президента Руцкого, чего не позволяла делать все еще действовавшая на тот момент Конституция 1978 года с поправками 1991 года.Свет демократии3 сентября парламент потребовал от Конституционного суда проверить указ об отстранении Руцкого на законность, но Ельцин не дожидается решения, распускает парламент (тогда он еще назывался Верховным Советом) и назначает выборы в новый орган законодательной власти — Государственную думу. Отреагировавший Конституционный суд признает его действия незаконными, парламент отстраняет Ельцина от должности президента и передает его полномочия Руцкому. Но, как мы уже сказали, реальных сил у парламента не было. Ельцин продолжает осуществлять полномочия президента, а СМИ, как и в 1991 году, пугают население, что к власти снова рвутся коммунисты.Однако к концу сентября оказалось, что парламент не остался в одиночестве. Со всей страны в Москву приехали десятки тысяч его сторонников. Ельцин приказывает отключить в "Белом доме" воду, свет и канализацию, а ОМОН начинает силовой разгон. Пролилась кровь. 3 октября сторонникам парламента удается захватить мэрию и Руцкой решает брать телецентр "Останкино", чтобы получить возможность выйти в эфир. В результате провокации со свето-шумовой гранатой, организатор которой не установлен до сих пор, выставленные Ельциным для защиты "Останкино" военные расстреляли из пулеметов более 40 человек. Штурм не удался.Той же ночью Ельцин решает атаковать "Белый дом". Его снова поддерживают СМИ и творческая интеллигенция в лице, например, Лии Ахеджаковой, которая заявила с телеэкрана: "Где наша армия?! Почему она нас не защищает от этой проклятой Конституции?! Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты!" Интересно, что ставленник парламента Черномырдин в тот момент назвал защитников "Белого дома" нелюдями и зверьем, призвал не вести с ними никаких переговоров и "перебить эту банду".Но армия не восприняла призывы Ахеджаковой и Черномырдина с большим энтузиазмом. Утром 4 октября Ельцин с трудом смог собрать нескольких офицеров Кантемировской дивизии, которыми укомплектовали 10 танковых экипажей, а также порядка 150 единиц другой бронетехники. В 8 утра был открыт огонь. В горящем здании погибли и были ранены люди. Днем "Альфа" и "Вымпел" отказались идти на штурм, после чего через время "Вымпел" расформировали, а "Альфа" уговорила сторонников парламента сдаться. Руцкого и Хасбулатова отправили в СИЗО, но потом амнистировали так же, как ранее членов ГКЧП.Иная судьба ждала простых защитников "Белого дома". Примерно 1500 человек попали под фильтрацию, а несколько сотен подозреваемых в вооруженном сопротивлении отвезли на стадион "Красная Пресня". По словам местных жителей, там до раннего утра слышались автоматные очереди, а затем вход на стадион перекрыли военной техникой и ввезли туда поливальные машины. С вырвавшимися из оцепления вокруг "Белого дома" расправлялись в близлежащих дворах и подъездах. Следователей Генпрокуратуры пустили в здание только 6 октября.В 1994 году ряд СМИ сообщил о существовании подписанной Грачевым и Ериным секретной справки о жертвах тех дней. Шла речь о 948 убитых. По данным "Мемориала" (признан иноагентом) 3-5 октября 1993 года погибло 829 человек. Независимые исследователи говорят о 1500 погибших. Генпрокуратура насчитала 147 человек, а Госдума — 160.Примерно через полтора месяца была принята новая Конституция РФ (впрочем, за проекты Конституции никто не голосовал, вариант был только один) и период прямой террористической диктатуры в России завершился.Очень показательно, как на события "Черного октября" отреагировали те, кого долго считали большими борцами за демократию. "Как грамотно, качественно обрабатывали кантемировцы Белый Дом. Чётко, методично, со знанием дела...", — заявила Елена Боннэр. 5 октября Белла Ахмадулина, Даниил Гранин, Булат Окуджава, Роберт Рождественский и др. в "письме 42-х" выразили поддержку действиям Ельцина. А 7 октября его поздравил Джохар Дудаев. До имевшей все те же причины, что и описанные события, войны в Чечне в тот момент оставалось чуть больше года. Дележ собственности привел к распаду СССР и почти привет к распаду Россию. Корни нынешних военных действий на Украине лежат там же — в связанном с дележом собственности долгом госперевороте, который длился 12 июня 1990 года до "Черного октября" 1993 года.

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

https://ukraina.ru/20231003/1049844467.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

россия, госпереворот, ельцин, руслан хасбулатов, александр руцкой, ссср, эксклюзив, приватизация, коммунизм, демократия