https://ukraina.ru/20231002/1049838353.html

Британский эксперт рассказал, как должна выглядеть роль Лондона в многополярном мире

Британский эксперт рассказал, как должна выглядеть роль Лондона в многополярном мире - 02.10.2023 Украина.ру

Британский эксперт рассказал, как должна выглядеть роль Лондона в многополярном мире

В рамках формирования многополярного мира главный вопрос для Британии в том, какой вклад она может внести в становление дипломатического процесса. Об этом в кулуарах заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" корреспонденту Украина.ру сообщил профессор кафедры российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква

2023-10-02T12:26

2023-10-02T12:26

2023-10-02T12:26

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Отвечая на вопрос, может ли становление многополярного мира способствовать укреплению позиций Британии в мировом масштабе, Саква заявил: "Укрепление или ослабление – это не самое главное. Если суть этой политики просто заключается в том, чтобы Англия имела высокий статус – это для меня не важно. Важно, чтобы она делала какой-то вклад в дипломатический мирный процесс. Если же она просто будет разжигать конфликт, это не поможет. Представления о том, может ли Англия быть великой державой, упираются в то, может ли она вести политику, независимую от Вашингтона. У меня есть в этом сомнения". В Сочи 2-5 октября проходит ХХ ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". В нём принимают участие эксперты в области внешней политики из России и зарубежных стран.

https://ukraina.ru/20230901/1049049765.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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