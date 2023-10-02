Британский эксперт рассказал, как должна выглядеть роль Лондона в многополярном мире
В рамках формирования многополярного мира главный вопрос для Британии в том, какой вклад она может внести в становление дипломатического процесса. Об этом в кулуарах заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" корреспонденту Украина.ру сообщил профессор кафедры российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква
Отвечая на вопрос, может ли становление многополярного мира способствовать укреплению позиций Британии в мировом масштабе, Саква заявил:
"Укрепление или ослабление – это не самое главное. Если суть этой политики просто заключается в том, чтобы Англия имела высокий статус – это для меня не важно.
Важно, чтобы она делала какой-то вклад в дипломатический мирный процесс. Если же она просто будет разжигать конфликт, это не поможет. Представления о том, может ли Англия быть великой державой, упираются в то, может ли она вести политику, независимую от Вашингтона. У меня есть в этом сомнения".
В Сочи 2-5 октября проходит ХХ ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". В нём принимают участие эксперты в области внешней политики из России и зарубежных стран.
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