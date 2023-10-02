Британский эксперт рассказал, как должна выглядеть роль Лондона в многополярном мире - 02.10.2023 Украина.ру
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Британский эксперт рассказал, как должна выглядеть роль Лондона в многополярном мире
Британский эксперт рассказал, как должна выглядеть роль Лондона в многополярном мире - 02.10.2023 Украина.ру
Британский эксперт рассказал, как должна выглядеть роль Лондона в многополярном мире
В рамках формирования многополярного мира главный вопрос для Британии в том, какой вклад она может внести в становление дипломатического процесса. Об этом в кулуарах заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" корреспонденту Украина.ру сообщил профессор кафедры российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква
2023-10-02T12:26
2023-10-02T12:26
новости
великобритания
дипломатия
валдай
форум
многополярный мир
сочи
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Отвечая на вопрос, может ли становление многополярного мира способствовать укреплению позиций Британии в мировом масштабе, Саква заявил: "Укрепление или ослабление – это не самое главное. Если суть этой политики просто заключается в том, чтобы Англия имела высокий статус – это для меня не важно. Важно, чтобы она делала какой-то вклад в дипломатический мирный процесс. Если же она просто будет разжигать конфликт, это не поможет. Представления о том, может ли Англия быть великой державой, упираются в то, может ли она вести политику, независимую от Вашингтона. У меня есть в этом сомнения". В Сочи 2-5 октября проходит ХХ ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". В нём принимают участие эксперты в области внешней политики из России и зарубежных стран.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, дипломатия, валдай, форум, многополярный мир, сочи
Новости, Великобритания, дипломатия, Валдай, форум, многополярный мир, Сочи

Британский эксперт рассказал, как должна выглядеть роль Лондона в многополярном мире

12:26 02.10.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОлимпийская эстафета в Лондоне
Олимпийская эстафета в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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В рамках формирования многополярного мира главный вопрос для Британии в том, какой вклад она может внести в становление дипломатического процесса. Об этом в кулуарах заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" корреспонденту Украина.ру сообщил профессор кафедры российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква
Отвечая на вопрос, может ли становление многополярного мира способствовать укреплению позиций Британии в мировом масштабе, Саква заявил:
"Укрепление или ослабление – это не самое главное. Если суть этой политики просто заключается в том, чтобы Англия имела высокий статус – это для меня не важно.
Важно, чтобы она делала какой-то вклад в дипломатический мирный процесс. Если же она просто будет разжигать конфликт, это не поможет. Представления о том, может ли Англия быть великой державой, упираются в то, может ли она вести политику, независимую от Вашингтона. У меня есть в этом сомнения".
В Сочи 2-5 октября проходит ХХ ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". В нём принимают участие эксперты в области внешней политики из России и зарубежных стран.
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