Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией - 30.09.2023 Украина.ру
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Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией
Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией - 30.09.2023 Украина.ру
Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией
Прошел год с того момента, как Луганская Народная Республика стала частью Российской Федерации.
2023-09-30T11:40
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Что за это время изменилось в жизни луганчан и как они отмечают праздничную дату, смотрите в сюжете нашего издания. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru ТГ-канал Аналитика Украина.ру: https://t.me/exclusive_ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru Politube - https://poli.tube/@ukrainaru
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Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией

11:40 30.09.2023
 
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Прошел год с того момента, как Луганская Народная Республика стала частью Российской Федерации.
Что за это время изменилось в жизни луганчан и как они отмечают праздничную дату, смотрите в сюжете нашего издания.
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