Путин и Лавров посетят Северную Корею, но в разное время – Песков - 26.09.2023 Украина.ру
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Путин и Лавров посетят Северную Корею, но в разное время – Песков
Путин и Лавров посетят Северную Корею, но в разное время – Песков - 26.09.2023 Украина.ру
Путин и Лавров посетят Северную Корею, но в разное время – Песков
Дата визита президента России в КНР согласована, а в КНДР ещё нет. Об этом 26 сентября заявил руководитель кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков.
2023-09-26T14:53
2023-09-26T14:53
новости
сергей лавров
владимир путин
кндр
кнр (китай)
сергей шойгу
пхеньян
международные отношения
международная политика
дипломатия
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Отвечая на вопрос о согласовании дат визитов российского лидера в азиатскую часть континента, Песков сказал: "В Северную Корею - нет, в Китай - да, мы своевременно сообщим об этом".По его словам, визит Сергея Лаврова в КНДР не связан с визитом президента России в КНДР. Песков уточнил: глава МИД РФ и Владимир Путин не будут одновременно в Северной Корее.В начале сентября в России с официальным визитом была представительная делегация КНДР во главе с руководителем северокорейской республики. До этого в Пхеньяне приняли делегацию Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу.По мнению обозревателей западных СМИ, КНДР заинтересована в помощи России при преодолении западных санкций. По их мнению, Москва заинтересована в импорте северокорейских боеприпасов и вооружений. Однако в Москве не подтверждают таких намерений. По мнению российских экспертов, Пхеньян рассчитывает на российскую помощь в реализации взаимовыгодных проектов, и не только в транспортно-логистической сфере и торговле.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сергей лавров, владимир путин, кндр, кнр (китай), сергей шойгу, пхеньян, международные отношения, международная политика, дипломатия, дмитрий песков, кремль
Новости, Сергей Лавров, Владимир Путин, КНДР, КНР (Китай), Сергей Шойгу, Пхеньян, международные отношения, Международная политика, дипломатия, Дмитрий Песков, Кремль

Путин и Лавров посетят Северную Корею, но в разное время – Песков

14:53 26.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Дата визита президента России в КНР согласована, а в КНДР ещё нет. Об этом 26 сентября заявил руководитель кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о согласовании дат визитов российского лидера в азиатскую часть континента, Песков сказал: "В Северную Корею - нет, в Китай - да, мы своевременно сообщим об этом".
"В октябре министр иностранных дел Лавров посетит Пхеньян",- добавил Песков.
По его словам, визит Сергея Лаврова в КНДР не связан с визитом президента России в КНДР. Песков уточнил: глава МИД РФ и Владимир Путин не будут одновременно в Северной Корее.
В начале сентября в России с официальным визитом была представительная делегация КНДР во главе с руководителем северокорейской республики. До этого в Пхеньяне приняли делегацию Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу.
По мнению обозревателей западных СМИ, КНДР заинтересована в помощи России при преодолении западных санкций. По их мнению, Москва заинтересована в импорте северокорейских боеприпасов и вооружений. Однако в Москве не подтверждают таких намерений. По мнению российских экспертов, Пхеньян рассчитывает на российскую помощь в реализации взаимовыгодных проектов, и не только в транспортно-логистической сфере и торговле.
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 04:30
Политолог объяснил, получит ли Россия "несметные запасы" боеприпасов и "чудесные" РСЗО из КНДР Визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына безусловно является позитивным событием, но с северокорейцами договариваться будет очень тяжело. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
 
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14:53Путин и Лавров посетят Северную Корею, но в разное время – Песков
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