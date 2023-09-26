Путин и Лавров посетят Северную Корею, но в разное время – Песков
Дата визита президента России в КНР согласована, а в КНДР ещё нет. Об этом 26 сентября заявил руководитель кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о согласовании дат визитов российского лидера в азиатскую часть континента, Песков сказал: "В Северную Корею - нет, в Китай - да, мы своевременно сообщим об этом".
"В октябре министр иностранных дел Лавров посетит Пхеньян",- добавил Песков.
По его словам, визит Сергея Лаврова в КНДР не связан с визитом президента России в КНДР. Песков уточнил: глава МИД РФ и Владимир Путин не будут одновременно в Северной Корее.
В начале сентября в России с официальным визитом была представительная делегация КНДР во главе с руководителем северокорейской республики. До этого в Пхеньяне приняли делегацию Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу.
По мнению обозревателей западных СМИ, КНДР заинтересована в помощи России при преодолении западных санкций. По их мнению, Москва заинтересована в импорте северокорейских боеприпасов и вооружений. Однако в Москве не подтверждают таких намерений. По мнению российских экспертов, Пхеньян рассчитывает на российскую помощь в реализации взаимовыгодных проектов, и не только в транспортно-логистической сфере и торговле.
20 сентября, 04:30Политолог объяснил, получит ли Россия "несметные запасы" боеприпасов и "чудесные" РСЗО из КНДР Визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына безусловно является позитивным событием, но с северокорейцами договариваться будет очень тяжело. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев