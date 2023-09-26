https://ukraina.ru/20230926/1049703243.html

Путин и Лавров посетят Северную Корею, но в разное время – Песков

Путин и Лавров посетят Северную Корею, но в разное время – Песков - 26.09.2023 Украина.ру

Путин и Лавров посетят Северную Корею, но в разное время – Песков

Дата визита президента России в КНР согласована, а в КНДР ещё нет. Об этом 26 сентября заявил руководитель кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков.

2023-09-26T14:53

2023-09-26T14:53

2023-09-26T14:53

новости

сергей лавров

владимир путин

кндр

кнр (китай)

сергей шойгу

пхеньян

международные отношения

международная политика

дипломатия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320620_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_5bdd54c9ed22e70c32dcbcff12b133cc.jpg.webp

Отвечая на вопрос о согласовании дат визитов российского лидера в азиатскую часть континента, Песков сказал: "В Северную Корею - нет, в Китай - да, мы своевременно сообщим об этом".По его словам, визит Сергея Лаврова в КНДР не связан с визитом президента России в КНДР. Песков уточнил: глава МИД РФ и Владимир Путин не будут одновременно в Северной Корее.В начале сентября в России с официальным визитом была представительная делегация КНДР во главе с руководителем северокорейской республики. До этого в Пхеньяне приняли делегацию Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу.По мнению обозревателей западных СМИ, КНДР заинтересована в помощи России при преодолении западных санкций. По их мнению, Москва заинтересована в импорте северокорейских боеприпасов и вооружений. Однако в Москве не подтверждают таких намерений. По мнению российских экспертов, Пхеньян рассчитывает на российскую помощь в реализации взаимовыгодных проектов, и не только в транспортно-логистической сфере и торговле.

https://ukraina.ru/20230920/1049525425.html

пхеньян

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей лавров, владимир путин, кндр, кнр (китай), сергей шойгу, пхеньян, международные отношения, международная политика, дипломатия, дмитрий песков, кремль