https://ukraina.ru/20230925/1049659981.html
Посол РФ назвал чествование эсэсовца в парламенте Канады следствием безнаказанности нацистов
Посол РФ назвал чествование эсэсовца в парламенте Канады следствием безнаказанности нацистов - 25.09.2023 Украина.ру
Посол РФ назвал чествование эсэсовца в парламенте Канады следствием безнаказанности нацистов
Посол РФ в Канаде Олег Степанов считает чествование украинца-эсэсовца в местном парламенте не ошибкой, а следствием безнаказанности нацистских преступников, передает 25 сентября РИА Новости
2023-09-25T08:09
2023-09-25T08:09
2023-09-25T08:09
канада
новости
зарубежье
посол
нацизм
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"Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - сказал Степанов.Он напомнил об истории с экстрадицией Гельмута Оберлендера, которая была затянута до самой смерти нацистского пособника "в комфорте и заботе западной медицины", о памятниках карателям дивизии "Галичина" и батальона "Нахтигаль" на кладбищах Канады, о черно-красном бандеровском знамени, на фоне которого появлялась вице-премьер Христя Фриланд - этническая украинка, которую сами канадцы, по словам посла, называют "министром по Украине".Канаду он назвал "гнездом для нацистских преступников", а политику кабинета Джастина Трюдо - олицетворением неолиберального фашизма."То, что в наше время такое возможно в стране, которая была членом антигитлеровской коалиции, которая считается цивилизованной, толерантной, сторонницей соблюдения всех прав человека. То, что здесь живет и процветает неонацизм - это просто неприемлемо, но, видимо, для Канады под покровительством США всё сходит с рук", - предположил Степанов.На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Прозже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина", он признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своём решении.
https://ukraina.ru/20230924/1049650902.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
канада, новости, зарубежье, посол, нацизм
Посол РФ назвал чествование эсэсовца в парламенте Канады следствием безнаказанности нацистов
Посол РФ в Канаде Олег Степанов считает чествование украинца-эсэсовца в местном парламенте не ошибкой, а следствием безнаказанности нацистских преступников, передает 25 сентября РИА Новости
"Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - сказал Степанов.
Он напомнил об истории с экстрадицией Гельмута Оберлендера, которая была затянута до самой смерти нацистского пособника "в комфорте и заботе западной медицины", о памятниках карателям дивизии "Галичина" и батальона "Нахтигаль" на кладбищах Канады, о черно-красном бандеровском знамени, на фоне которого появлялась вице-премьер Христя Фриланд - этническая украинка, которую сами канадцы, по словам посла, называют "министром по Украине".
"Не удивлен, что нацисту аплодировала и новая посол Канады в Киеве госпожа Цмоць. Она тоже внучка нациста, сподвижника Шухевича. Как и ее предшественница - посол Галадза. Оттава вообще имеет практику посылать послами в Киев внуков нацистских коллаборационистов", - отметил Степанов.
Канаду он назвал "гнездом для нацистских преступников", а политику кабинета Джастина Трюдо - олицетворением неолиберального фашизма.
"То, что в наше время такое возможно в стране, которая была членом антигитлеровской коалиции, которая считается цивилизованной, толерантной, сторонницей соблюдения всех прав человека. То, что здесь живет и процветает неонацизм - это просто неприемлемо, но, видимо, для Канады под покровительством США всё сходит с рук", - предположил Степанов.
На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.
На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Прозже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Позже Рота на своей странице в социальной сети X принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина", он признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своём решении.