https://ukraina.ru/20230925/1049659981.html

Посол РФ назвал чествование эсэсовца в парламенте Канады следствием безнаказанности нацистов

Посол РФ назвал чествование эсэсовца в парламенте Канады следствием безнаказанности нацистов - 25.09.2023 Украина.ру

Посол РФ назвал чествование эсэсовца в парламенте Канады следствием безнаказанности нацистов

Посол РФ в Канаде Олег Степанов считает чествование украинца-эсэсовца в местном парламенте не ошибкой, а следствием безнаказанности нацистских преступников, передает 25 сентября РИА Новости

2023-09-25T08:09

2023-09-25T08:09

2023-09-25T08:09

канада

новости

зарубежье

посол

нацизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/04/1033380458_0:42:901:549_1920x0_80_0_0_cd2b73bdd010fba308f2948a83fdbdf2.png.webp

"Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - сказал Степанов.Он напомнил об истории с экстрадицией Гельмута Оберлендера, которая была затянута до самой смерти нацистского пособника "в комфорте и заботе западной медицины", о памятниках карателям дивизии "Галичина" и батальона "Нахтигаль" на кладбищах Канады, о черно-красном бандеровском знамени, на фоне которого появлялась вице-премьер Христя Фриланд - этническая украинка, которую сами канадцы, по словам посла, называют "министром по Украине".Канаду он назвал "гнездом для нацистских преступников", а политику кабинета Джастина Трюдо - олицетворением неолиберального фашизма."То, что в наше время такое возможно в стране, которая была членом антигитлеровской коалиции, которая считается цивилизованной, толерантной, сторонницей соблюдения всех прав человека. То, что здесь живет и процветает неонацизм - это просто неприемлемо, но, видимо, для Канады под покровительством США всё сходит с рук", - предположил Степанов.На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Прозже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина", он признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своём решении.

https://ukraina.ru/20230924/1049650902.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

канада, новости, зарубежье, посол, нацизм