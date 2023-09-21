https://ukraina.ru/20230921/1049567295.html

"Они просто тренируются": полковник Киселёв рассказал, как ВСУ добивают раненых российских солдат

"Они просто тренируются": полковник Киселёв рассказал, как ВСУ добивают раненых российских солдат - 21.09.2023 Украина.ру

"Они просто тренируются": полковник Киселёв рассказал, как ВСУ добивают раненых российских солдат

С прошлого года на Западе подготовили для ВСУ 70 рот операторов БПЛА. Пока это не очень большая цифра, но она будет расти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2023-09-21T05:00

2023-09-21T05:00

2023-09-21T05:00

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В составе ВСУ сможет может появится по 200 рот, в каждой из которых по 50-60 операторов БПЛА. Причем они смогут работать дронами любых моделей – и ударных, и разведывательных, уточнил он.По его словам, в зимний период после исчезновения "зеленки" и ВС РФ, и ВСУ будут гораздо более активно использовать беспилотники, так как сторонам будет сложнее прятать технику и личный состав.Украинские дроны могут нести самодельные боприпасы или даже отравляющие вещества. Такие случаи уже бывали. Для их уничтожения у ВС РФ есть мощные системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230920/1049549016.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, бпла, беспилотники, дроны, солдаты, рэб, боеприпасы