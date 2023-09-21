"Они просто тренируются": полковник Киселёв рассказал, как ВСУ добивают раненых российских солдат - 21.09.2023 Украина.ру
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"Они просто тренируются": полковник Киселёв рассказал, как ВСУ добивают раненых российских солдат
"Они просто тренируются": полковник Киселёв рассказал, как ВСУ добивают раненых российских солдат - 21.09.2023 Украина.ру
"Они просто тренируются": полковник Киселёв рассказал, как ВСУ добивают раненых российских солдат
С прошлого года на Западе подготовили для ВСУ 70 рот операторов БПЛА. Пока это не очень большая цифра, но она будет расти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2023-09-21T05:00
2023-09-21T05:00
новости
всу
бпла
беспилотники
дроны
солдаты
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боеприпасы
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В составе ВСУ сможет может появится по 200 рот, в каждой из которых по 50-60 операторов БПЛА. Причем они смогут работать дронами любых моделей – и ударных, и разведывательных, уточнил он.По его словам, в зимний период после исчезновения "зеленки" и ВС РФ, и ВСУ будут гораздо более активно использовать беспилотники, так как сторонам будет сложнее прятать технику и личный состав.Украинские дроны могут нести самодельные боприпасы или даже отравляющие вещества. Такие случаи уже бывали. Для их уничтожения у ВС РФ есть мощные системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230920/1049549016.html
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новости, всу, бпла, беспилотники, дроны, солдаты, рэб, боеприпасы
Новости, ВСУ, БПЛА, беспилотники, дроны, солдаты, РЭБ, боеприпасы

"Они просто тренируются": полковник Киселёв рассказал, как ВСУ добивают раненых российских солдат

05:00 21.09.2023
 
Окоп. Спецоперация
Окоп. Спецоперация
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С прошлого года на Западе подготовили для ВСУ 70 рот операторов БПЛА. Пока это не очень большая цифра, но она будет расти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
В составе ВСУ сможет может появится по 200 рот, в каждой из которых по 50-60 операторов БПЛА. Причем они смогут работать дронами любых моделей – и ударных, и разведывательных, уточнил он.
По его словам, в зимний период после исчезновения "зеленки" и ВС РФ, и ВСУ будут гораздо более активно использовать беспилотники, так как сторонам будет сложнее прятать технику и личный состав.
"Кстати, в телеграм-каналах полно видео, как ВСУ сбрасывают бомбы с беспилотников по нашим раненным бойцам. Это чудовищно. Зачем добивать раненого? Чтобы показать свое преимущество? Нет. Они просто тренируются работать как в солнечную погоду, так и в ночное время, а также в дождь, снег и туман", - подчеркнул Киселёв.
Украинские дроны могут нести самодельные боприпасы или даже отравляющие вещества. Такие случаи уже бывали. Для их уничтожения у ВС РФ есть мощные системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Вчера, 04:15
Запорожский фронт: у ВСУ сильнее контрбатарейное оснащение, а у российской армии — авиацияУ украинцев нет сил для взятия Токмака, города на пути к Мелитополю и Бердянску, хотя они бросили в бой свои лучшие резервы. Им не удается расширить плацдарм на линии Работино — Вербное. Из-за этого они не могут идти вперед, так как боятся фланговых ударов российской армии, которые приведут к котлу. В нем могут оказаться до 1000 украинских солдат
 
НовостиВСУБПЛАбеспилотникидронысолдатыРЭБбоеприпасы
 
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