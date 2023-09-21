"Они просто тренируются": полковник Киселёв рассказал, как ВСУ добивают раненых российских солдат
Окоп. Спецоперация
С прошлого года на Западе подготовили для ВСУ 70 рот операторов БПЛА. Пока это не очень большая цифра, но она будет расти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
В составе ВСУ сможет может появится по 200 рот, в каждой из которых по 50-60 операторов БПЛА. Причем они смогут работать дронами любых моделей – и ударных, и разведывательных, уточнил он.
По его словам, в зимний период после исчезновения "зеленки" и ВС РФ, и ВСУ будут гораздо более активно использовать беспилотники, так как сторонам будет сложнее прятать технику и личный состав.
"Кстати, в телеграм-каналах полно видео, как ВСУ сбрасывают бомбы с беспилотников по нашим раненным бойцам. Это чудовищно. Зачем добивать раненого? Чтобы показать свое преимущество? Нет. Они просто тренируются работать как в солнечную погоду, так и в ночное время, а также в дождь, снег и туман", - подчеркнул Киселёв.
Украинские дроны могут нести самодельные боприпасы или даже отравляющие вещества. Такие случаи уже бывали. Для их уничтожения у ВС РФ есть мощные системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, заключил собеседник издания.
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Вчера, 04:15Запорожский фронт: у ВСУ сильнее контрбатарейное оснащение, а у российской армии — авиацияУ украинцев нет сил для взятия Токмака, города на пути к Мелитополю и Бердянску, хотя они бросили в бой свои лучшие резервы. Им не удается расширить плацдарм на линии Работино — Вербное. Из-за этого они не могут идти вперед, так как боятся фланговых ударов российской армии, которые приведут к котлу. В нем могут оказаться до 1000 украинских солдат