Он возвращает общее прошлое. Пётр Толочко презентовал новую книгу - 19.09.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230919/1049522196.html
Он возвращает общее прошлое. Пётр Толочко презентовал новую книгу
Он возвращает общее прошлое. Пётр Толочко презентовал новую книгу - 19.09.2023 Украина.ру
Он возвращает общее прошлое. Пётр Толочко презентовал новую книгу
Пётр Петрович Толочко — известнейший украинский археолог и историк. В отличие от многих коллег по цеху он не пошёл на услужение националистической идеологии и изучает настоящую историю средневековой Руси — нашу общую историю. Сейчас в Москве издана новая его книга, посвящённая средневековой Руси — общему наследию славянских народов
2023-09-19T13:00
2023-09-19T14:06
эксклюзив
история
история
история украины
киев
русь
толочко
книга
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На презентации книги украинского академика Петра Толочко «Откуда пошла Руская (написание автора книги. — Ред.) земля» в конце прошлой недели в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве известный думец Константин Затулин точно и ёмко рассказал, о чём она.Очень аллегорично и символично это у него получилось. Он вспомнил, что как-то эдак году в 2006-м на Украине на встрече с украинскими политиками и учёными ему задали вопрос: «Кто такие украинцы?». «Это русские, которые живут с краю», — ответил тогда Затулин. «Почему с краю?!» — возмутились украинцы, которые тогда ещё не подозревали, что это их предки выкопали Черное море для человечества, а через столетия создали трудности для санитаров соседнего дурдома.Потом «пятилетка оранжевого безумия» президента Виктора Ющенко (2005–2010) закончилась, выборы выиграл как бы пророссийский Виктор Янукович, а Затулину опять разрешили въезд на Украину и на похожем сборище снова спросили: «Кто такие украинцы?». «Русские, которые живут с краю», — опять ответил Затулин. «Почему русские?» — возмутились теперь в Киеве.«Чувствуете, как всё изменилось: тогда — "почему с краю?", через пять лет — "почему русские?"», — иронизировал Константин Фёдорович на презентации книги Петра Петровича, который, собственно, и писал книгу для того, чтобы рассказать о русских и украинцах, которые вместе тысячу лет живут на этой земле. Кто с краю, кто везде, и ничего обидного в этом нет.Новая книга академика Толочко о проблемах этнической истории Восточной и Центральной Европы в древности, о процессе складывания древнерусской народности древних русичей, из которых и пошли сегодняшние великороссы (русские), малороссы (украинцы) и белороссы (белорусы).По Толочко, это три ветви единого могучего дерева, которое и создали 12 восточнославянских племен. И потому в названии книги земля «руская», с одним «с», а не с двумя, что завоевали себе уже русские, и сейчас гордо (хотелось бы, чтобы именно так) несут россияне.И книга пошла к людям. В ней Пётр Петрович уверенно и аргументированно доказывает, что государственно-политическое становление Руси зиждилось в первую очередь на внутреннем общественном и социально-экономическом развитии. Как свидетельствуют письменные и археологические источники, в том числе и найденные им, ещё до появления варяжских дружин на севере, а также хазарской экспансии на юге, восточные славяне имели структурированную политическую и территориальную организацию.И сейчас можно ответить на вопрос, поставленный еще в древней летописи: «Откуда есть пошла Руская земля». А она всегда была на этом месте, и русичи — руськие люди — русские — россияне и украинцы — это много раз доказали. И еще докажут, если надо будет.Но вот этой аргументированной убежденностью в единстве восточнославянского мира, в том, что трём ветвям единого народа нечего делить и — тем более! — враждовать между собой, лить кровь друг друга в распрях и в угоду внешним врагам, которых это единство больше всего злит, пугает и вызывает ненависть и зависть, академик Толочко и не подходит современной неонацистской Украине. Он не смог поучаствовать в презентации своей книги — он в Киеве под домашним арестом. Для неонацистов он страшен.В современной Украине таких, как Толочко, всегда было немного. Для многих мыслящих людей их вообще было всего трое. Людей, которые олицетворяли целые направления в гуманитарной жизни общества и страны. Они были моральными авторитетами нации, а что может быть выше этого?Был жив актер Богдан Ступка — можно было говорить об украинском кино. Этот титан экрана и сцены был органичен во всём и везде. А в мире грёз и вдохновения на целлулоиде и потом и в цифре он мог быть кем угодно. Мог сыграть кого и что угодно. И ему безоговорочно верили. Он был король, а все остальные талантливо, да-да, талантливо играли свиту. Король ушёл — свита превратилась в толпу. По-прежнему не бесталанную, но потерянную. А значит, и бессмысленную. Для искусства, которое должно жить в веках.Был поэт Борис Олийнык, и все понимали: в Украине есть поэзия, устремлённая в вечность, хотя подчас и опирающаяся на сиюминутную конъюнктуру. Олийнык ходил в политику много раз, но — вот она, примета гения! — ни разу ею не запачкался и не замарался. Некогда Михаилу Горбачёву в период торжества олицетворяемого им предательства посвятил книгу «Князь тьмы». Некогда, веря в коммунистические идеалы, написал о своих однопартийцах статью «Коммутанты». Некогда на Украине начал воцаряться морок нацизма и неонацизма, а он, заявивший о своем кредо: «Я тем уже горжусь, что украинец сроду...», доказывал, что можно быть украинцем, но при этом не быть нацистом-человеконенавистником. Осталась поэзия. Но на Украине её стараются забыть. И под дулами автоматов и страхом репрессий этого можно добиться.Сейчас он, Пётр Толочко, остался один. И пока можно говорить, что на Украине есть археология. Да что там археология! Вообще историческая наука в самом широком общепринятом смысле. История, старающаяся изучать правду жизни, а не мифы о ней. Сложная наука.В этом году Пётр Петрович Толочко (он достоин, чтобы его величали по имени-отчеству не только из-за общепринятой вежливости) в феврале отпраздновал свой 85-летний юбилей, но в Киеве находится под домашним арестом — власть фюрера украинского народа Владимира Зеленского считает, что он посягает на основы украинской государственности.И это он, человек с такими подлинными регалиями, что каждой из них другой человек мог бы гордиться всю жизнь. Он — советский и украинский историк-медиевист, археолог, профессор, академик Национальной академии наук (НАН) Украины, иностранный член Российской академии наук (РАН), член Академии Европы и Международного союза славянской археологии, народный депутат Украины III–IV созывов, дважды лауреат Государственной премии УССР и Украины в области науки и техники и т. д. и т. п.А ещё он в 1987–2017 директор Института археологии НАН Украины (c 2017 года — почётный директор). А до этого он с 1961 года был в этом институте, прошёл все ступени научного и человеческого роста и становления. От младшего научного сотрудника до директора. Защитил две диссертации, был учёным секретарем. Но главное дело его жизни — Киев. Древний и Средневековый Киев, который был похоронен под копытами и сапогами всех захватчиков — от монголо-татар до гитлеровцев, которые все время рушили этот вечный город восточных славян.Толочко в 1972—1987 годах был заведующим отделом археологии Киева, и, как сказал член Президиума Российского исторического общества, вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров, в этом качестве он "нашёл и вернул Древний и Средневековый Киев". Всем. И всю жизнь доказывает, что, во-первых, Русь, велика свои единством славянских племен, создавших свое государство. Во-вторых, Древняя Русь, которую еще по привычке и для упрощения называют "Киевской", всегда развивалась самостоятельно. Да, развивалась под влиянием многих заимствований, но всегда была славянской, не стала ни каганом под влиянием Большой Степи, ни ярлством викингов, которых сами древние русичи призвали, чтобы те навели порядок."Пётр Петрович — замечательный, глубокий историк с очень своеобразным легким пером, что большая редкость у историка. Пётр Петрович — один из выдающихся археологов, историков, исследователей средневековой Руси. Мало кто сделал больше для изучения средневековой Руси чем Пётр Петрович", -- сказал академик Макаров.И Толочко действительно раскопал и поднял из небытия и забвения веков древний и средневековый Киев. И теперь многие в Украине, как и я, тогда студент-историк, на раскопках таскавший мусор и лишний грунт, могут ностальгически сказать: "Я копал Киев". И может, быть, это единственное путное, что сделано в жизни…А председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев добавил: "Историк — хранитель исторического знания, исторической памяти, всю жизнь занимающийся сложным процессом познания исторической истины. Я думаю, что для всех нас жизненный пример Петра Петровича Толочко — ориентир. Академик украинской Академии наук, человек, который всю жизнь занимался изучением Древнерусского государства, конечно, хорошо видел и видит ошибочность того пути, по которому киевские политики вели украинский народ. При этом, несмотря ни на какое давление, он от своих убеждений не отказывается. Я думаю, что сейчас голос Петра Петровича …является голосом всего украинского исторического сообщества. К сожалению, многие из его представителей сейчас молчат либо сменили свою точку зрения в угоду политической конъюнктуре. Я думаю, эта ситуация показывает нам его как цельного человека, настоящего патриота своей Родины".И к этому можно только добавить, что в 2018 году академик Толочко представил в Доме Российского исторического общества свою книгу "История Украины VI–XXI веков", а в 2021 году в Доме русского зарубежья состоялась презентация книги "От Руси до Украины: Пути исторической памяти".И сейчас Россия еще раз доказала, что мы едины. Как отметил директор Дома русского зарубежья имени Солженицына Виктор Москвин, впервые за 30-летнюю историю Дома презентация книги проходит без ее автора, который в "демократической Украине" не может пользоваться ни интернетом, ни телефоном, в Москве о нем, помнят, его уважают и поддерживают.А в своей стране Пётр Петрович оказался в изгнании. И нет большей трагедии, когда духовное зарубежье приходит домой…Ну а мы, "копавшие Киев" с Петром Петровичем его ученики, понимаем, что это как в семье: пока живы родители, мы все – дети, так и здесь -- пока жив учитель, мы всегда под его защитой. Если правильно понимать эту жизнь и находить в ней опоры.
https://ukraina.ru/20180410/1020197697.html
https://ukraina.ru/20200221/1026792794.html
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эксклюзив, история, история украины, киев, русь, толочко, книга
Эксклюзив, История, История, история Украины, Киев, Русь, Толочко, книга

Он возвращает общее прошлое. Пётр Толочко презентовал новую книгу

13:00 19.09.2023 (обновлено: 14:06 19.09.2023)
 
© SHALGIN_ALEKSANDRПётр Толочко "Откуда пошла руская земля"
Пётр Толочко Откуда пошла руская земля
© SHALGIN_ALEKSANDR
Читать в
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Пётр Петрович Толочко — известнейший украинский археолог и историк. В отличие от многих коллег по цеху он не пошёл на услужение националистической идеологии и изучает настоящую историю средневековой Руси — нашу общую историю. Сейчас в Москве издана новая его книга, посвящённая средневековой Руси — общему наследию славянских народов
На презентации книги украинского академика Петра Толочко «Откуда пошла Руская (написание автора книги. — Ред.) земля» в конце прошлой недели в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве известный думец Константин Затулин точно и ёмко рассказал, о чём она.
Очень аллегорично и символично это у него получилось. Он вспомнил, что как-то эдак году в 2006-м на Украине на встрече с украинскими политиками и учёными ему задали вопрос: «Кто такие украинцы?». «Это русские, которые живут с краю», — ответил тогда Затулин. «Почему с краю?!» — возмутились украинцы, которые тогда ещё не подозревали, что это их предки выкопали Черное море для человечества, а через столетия создали трудности для санитаров соседнего дурдома.
Потом «пятилетка оранжевого безумия» президента Виктора Ющенко (2005–2010) закончилась, выборы выиграл как бы пророссийский Виктор Янукович, а Затулину опять разрешили въезд на Украину и на похожем сборище снова спросили: «Кто такие украинцы?». «Русские, которые живут с краю», — опять ответил Затулин. «Почему русские?» — возмутились теперь в Киеве.
«Чувствуете, как всё изменилось: тогда — "почему с краю?", через пять лет — "почему русские?"», — иронизировал Константин Фёдорович на презентации книги Петра Петровича, который, собственно, и писал книгу для того, чтобы рассказать о русских и украинцах, которые вместе тысячу лет живут на этой земле. Кто с краю, кто везде, и ничего обидного в этом нет.
Новая книга академика Толочко о проблемах этнической истории Восточной и Центральной Европы в древности, о процессе складывания древнерусской народности древних русичей, из которых и пошли сегодняшние великороссы (русские), малороссы (украинцы) и белороссы (белорусы).
Марш в День Героев во Львове - РИА Новости, 1920, 10.04.2018
10 апреля 2018, 15:11
Толочко: Националистический подход к истории привел Украину к трагедииСоветский и украинский историк, доктор исторических наук, член-корреспондент НАН Украины Алексей Толочко рассказал об архаизации украинского сознания и о причинах кризиса постмайданной Украины
По Толочко, это три ветви единого могучего дерева, которое и создали 12 восточнославянских племен. И потому в названии книги земля «руская», с одним «с», а не с двумя, что завоевали себе уже русские, и сейчас гордо (хотелось бы, чтобы именно так) несут россияне.
И книга пошла к людям. В ней Пётр Петрович уверенно и аргументированно доказывает, что государственно-политическое становление Руси зиждилось в первую очередь на внутреннем общественном и социально-экономическом развитии. Как свидетельствуют письменные и археологические источники, в том числе и найденные им, ещё до появления варяжских дружин на севере, а также хазарской экспансии на юге, восточные славяне имели структурированную политическую и территориальную организацию.
И сейчас можно ответить на вопрос, поставленный еще в древней летописи: «Откуда есть пошла Руская земля». А она всегда была на этом месте, и русичи — руськие люди — русские — россияне и украинцы — это много раз доказали. И еще докажут, если надо будет.
© SHALGIN_ALEKSANDRПрезентация книги Петра Толочко
Презентация книги Петра Толочко
© SHALGIN_ALEKSANDR
Презентация книги Петра Толочко
Но вот этой аргументированной убежденностью в единстве восточнославянского мира, в том, что трём ветвям единого народа нечего делить и — тем более! — враждовать между собой, лить кровь друг друга в распрях и в угоду внешним врагам, которых это единство больше всего злит, пугает и вызывает ненависть и зависть, академик Толочко и не подходит современной неонацистской Украине. Он не смог поучаствовать в презентации своей книги — он в Киеве под домашним арестом. Для неонацистов он страшен.
В современной Украине таких, как Толочко, всегда было немного. Для многих мыслящих людей их вообще было всего трое. Людей, которые олицетворяли целые направления в гуманитарной жизни общества и страны. Они были моральными авторитетами нации, а что может быть выше этого?
Был жив актер Богдан Ступка — можно было говорить об украинском кино. Этот титан экрана и сцены был органичен во всём и везде. А в мире грёз и вдохновения на целлулоиде и потом и в цифре он мог быть кем угодно. Мог сыграть кого и что угодно. И ему безоговорочно верили. Он был король, а все остальные талантливо, да-да, талантливо играли свиту. Король ушёл — свита превратилась в толпу. По-прежнему не бесталанную, но потерянную. А значит, и бессмысленную. Для искусства, которое должно жить в веках.
Был поэт Борис Олийнык, и все понимали: в Украине есть поэзия, устремлённая в вечность, хотя подчас и опирающаяся на сиюминутную конъюнктуру. Олийнык ходил в политику много раз, но — вот она, примета гения! — ни разу ею не запачкался и не замарался. Некогда Михаилу Горбачёву в период торжества олицетворяемого им предательства посвятил книгу «Князь тьмы». Некогда, веря в коммунистические идеалы, написал о своих однопартийцах статью «Коммутанты». Некогда на Украине начал воцаряться морок нацизма и неонацизма, а он, заявивший о своем кредо: «Я тем уже горжусь, что украинец сроду...», доказывал, что можно быть украинцем, но при этом не быть нацистом-человеконенавистником. Осталась поэзия. Но на Украине её стараются забыть. И под дулами автоматов и страхом репрессий этого можно добиться.
Поэт Борис Олейник и актёр Богдан Ступка
Поэт Борис Олейник и актёр Богдан Ступка
Поэт Борис Олейник и актёр Богдан Ступка
Сейчас он, Пётр Толочко, остался один. И пока можно говорить, что на Украине есть археология. Да что там археология! Вообще историческая наука в самом широком общепринятом смысле. История, старающаяся изучать правду жизни, а не мифы о ней. Сложная наука.
В этом году Пётр Петрович Толочко (он достоин, чтобы его величали по имени-отчеству не только из-за общепринятой вежливости) в феврале отпраздновал свой 85-летний юбилей, но в Киеве находится под домашним арестом — власть фюрера украинского народа Владимира Зеленского считает, что он посягает на основы украинской государственности.
И это он, человек с такими подлинными регалиями, что каждой из них другой человек мог бы гордиться всю жизнь. Он — советский и украинский историк-медиевист, археолог, профессор, академик Национальной академии наук (НАН) Украины, иностранный член Российской академии наук (РАН), член Академии Европы и Международного союза славянской археологии, народный депутат Украины III–IV созывов, дважды лауреат Государственной премии УССР и Украины в области науки и техники и т. д. и т. п.
Петр Толочко - РИА Новости, 1920, 21.02.2020
21 февраля 2020, 14:07
Пётр Толочко: В древнем мире не было ОБСЕ, а войны былиВыдающийся историк, академик Национальной Академии наук Пётр Петрович Толочко отмечает 21 февраля своё 82-летие. Представлять Петра Толочко нашим читателям нет надобности, это имя известно даже тем, кто никогда не проявлял специального интереса к историческим дисциплинам
А ещё он в 1987–2017 директор Института археологии НАН Украины (c 2017 года — почётный директор). А до этого он с 1961 года был в этом институте, прошёл все ступени научного и человеческого роста и становления. От младшего научного сотрудника до директора. Защитил две диссертации, был учёным секретарем. Но главное дело его жизни — Киев. Древний и Средневековый Киев, который был похоронен под копытами и сапогами всех захватчиков — от монголо-татар до гитлеровцев, которые все время рушили этот вечный город восточных славян.
Толочко в 1972—1987 годах был заведующим отделом археологии Киева, и, как сказал член Президиума Российского исторического общества, вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров, в этом качестве он "нашёл и вернул Древний и Средневековый Киев". Всем. И всю жизнь доказывает, что, во-первых, Русь, велика свои единством славянских племен, создавших свое государство. Во-вторых, Древняя Русь, которую еще по привычке и для упрощения называют "Киевской", всегда развивалась самостоятельно. Да, развивалась под влиянием многих заимствований, но всегда была славянской, не стала ни каганом под влиянием Большой Степи, ни ярлством викингов, которых сами древние русичи призвали, чтобы те навели порядок.
"Пётр Петрович — замечательный, глубокий историк с очень своеобразным легким пером, что большая редкость у историка. Пётр Петрович — один из выдающихся археологов, историков, исследователей средневековой Руси. Мало кто сделал больше для изучения средневековой Руси чем Пётр Петрович", -- сказал академик Макаров.
И Толочко действительно раскопал и поднял из небытия и забвения веков древний и средневековый Киев. И теперь многие в Украине, как и я, тогда студент-историк, на раскопках таскавший мусор и лишний грунт, могут ностальгически сказать: "Я копал Киев". И может, быть, это единственное путное, что сделано в жизни…
А председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев добавил: "Историк — хранитель исторического знания, исторической памяти, всю жизнь занимающийся сложным процессом познания исторической истины. Я думаю, что для всех нас жизненный пример Петра Петровича Толочко — ориентир. Академик украинской Академии наук, человек, который всю жизнь занимался изучением Древнерусского государства, конечно, хорошо видел и видит ошибочность того пути, по которому киевские политики вели украинский народ. При этом, несмотря ни на какое давление, он от своих убеждений не отказывается. Я думаю, что сейчас голос Петра Петровича …является голосом всего украинского исторического сообщества. К сожалению, многие из его представителей сейчас молчат либо сменили свою точку зрения в угоду политической конъюнктуре. Я думаю, эта ситуация показывает нам его как цельного человека, настоящего патриота своей Родины".
12 июня 2021, 11:26
Академик Толочко рассказал, когда и как русские превратились в украинцевАкадемик Национальной академии наук (НАН) Украины, профессор Петр Толочко совместно с киевским издателем Дмитрием Бураго в эфире Украина.ру представили книгу «От Руси до Украины», посвященную истории формирования и развития Украины со времен Древней Руси до наших дней, а также ее неразрывной исторической связи с русским народом
И к этому можно только добавить, что в 2018 году академик Толочко представил в Доме Российского исторического общества свою книгу "История Украины VI–XXI веков", а в 2021 году в Доме русского зарубежья состоялась презентация книги "От Руси до Украины: Пути исторической памяти".
И сейчас Россия еще раз доказала, что мы едины. Как отметил директор Дома русского зарубежья имени Солженицына Виктор Москвин, впервые за 30-летнюю историю Дома презентация книги проходит без ее автора, который в "демократической Украине" не может пользоваться ни интернетом, ни телефоном, в Москве о нем, помнят, его уважают и поддерживают.
А в своей стране Пётр Петрович оказался в изгнании. И нет большей трагедии, когда духовное зарубежье приходит домой…
Ну а мы, "копавшие Киев" с Петром Петровичем его ученики, понимаем, что это как в семье: пока живы родители, мы все – дети, так и здесь -- пока жив учитель, мы всегда под его защитой. Если правильно понимать эту жизнь и находить в ней опоры.
 
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