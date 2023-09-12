https://ukraina.ru/20230912/1049341251.html

Артём Жога: В конце русского наступления хотелось бы помочить ноги в Ла-Манше и покупаться на Сицилии

Артём Жога: В конце русского наступления хотелось бы помочить ноги в Ла-Манше и покупаться на Сицилии - 12.09.2023 Украина.ру

Артём Жога: В конце русского наступления хотелось бы помочить ноги в Ла-Манше и покупаться на Сицилии

Основная причина остановки контрнаступления ВСУ - в грамотных действиях Вооруженных Сил Российской Федерации, в грамотном построении обороны, в героизме ребят, которые находятся непосредственно на переднем крае, не прогибающихся перед опасностью и бьющихся до конца, считает гвардии полковник Артем Жогой.

2023-09-12T05:09

2023-09-12T05:09

2023-09-12T05:09

интервью

днр

денис пушилин

контрнаступление

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Артем, в воскресенье в ДНР закончились выборы в республиканский и местные советы. Они закончились тем, что опять центр Донецка был обстрелян. Уже полтора года длится СВО, а Донецк как обстреливали каждый день, так и продолжают обстреливать. Что необходимо сделать для того, чтобы эти обстрелы прекратились?- Во-первых, для того, чтобы обстрелы прекратились, нужно отогнать противника на более дальнее расстояние. Просто благодаря "западным партнерам", которые помогают украинской власти с якобы оборонительным вооружением, но которое используется в наступательных и в террористических целях, обстрел инфраструктуры города Донецка и происходит.Новая помощь запада подразумевает артиллерийские системы более дальнего действия. Если мы отгоним ВСУ от города на 5-10 км, они получат ракеты с большим радиусом действия, и все равно будут продолжать терроризировать Донецк.Чтобы прекратить обстрелы, ВСУ нужно выдавить за пределы Донецкой Народной Республики.- Вы как военный человек можете мне, гражданскому, объяснить, почему провалилось украинское контрнаступление? Три месяца они бьются в Работино, село, которое в десятки раз меньше, чем Мариуполь, но его российская армия обороняет дольше, чем украинская армия обороняла Мариуполь вместе с "Азовсталью"?- Думаю, самая основная причина в грамотных действиях Вооруженных Сил Российской Федерации, в грамотном построении обороны, в героизме ребят, которые находятся непосредственно на переднем крае, не прогибающихся перед опасностью и бьющихся до конца.Очень много примеров этих подвигов, снимаю фуражку перед этими ребятами, честь им и уважение.Еще одна причина - самоуверенность украинского командования и огромная спешка, вызванная желанием показать своим западным партнерам-хозяевам типа того, как мы умеем, как мы можем, потому что эти западные хозяева подгоняли ВСУ, так как им нужны были результаты к определенным датам. А война так не делается.Война – это искусство, нужно мыслить творчески и подходить творчески к каждой операции, будь она оборонительной или наступательной, надо креативно искать возможности для использования преимуществ в том, чтобы нанести максимальное огневое поражение противнику, что и должно принести победу.-Для вас война началась еще в Славянске в 2014 году. Сегодня Славянск под Украиной. Правильно тогда Стрелков поступил, что оставил город и ушел со Славянской бригадой в Донецк?- Мы имеем то, что имеем. Любое действие, что ни делается, к лучшему. Может быть, даже хорошо, что гарнизон вышел из Славянска и пришел в Донецк.Потому что, когда мы пришли в Донецк в июле 2014 года, здесь параллельно существовало два измерения – это ополчение, власть Верховного Совета ДНР, и здесь же функционировали горотделы и райотделы украинской милиции с украинскими администрациями, которые с украинской властью еще взаимодействовали.Как бы всё пошло дальше, никто не знает. Это уже политические дебри, я тут не могу дать свою оценку.То, что Стрелков, выведя отряд из окружения, спас многим жизни, нельзя поставить ему в упрек.А как это тактически и стратегически отразилось на ходе событий, то имеем то, что имеем. Может быть, если бы украинская власть немножко повела себя более благоразумно, если бы она придерживалась Минских соглашений, то, может, всех этих событий и не было бы. Но есть выражение: "Если бы да кабы, то во рту росли грибы".Поэтому как история уже повернула, так уже идем. Будем работать именно в том направлении, в котором все сейчас движется.- В прошлом году российская армия практически стояла под Славянском, но в результате наступления ВСУ в Харьковской области, ей пришлось уйти. Не обидно вам? Вы, наверное, думали, что осенью вернетесь в родной дом в Славянске? Какие чувства испытали, когда поняли, что не вернетесь?- Да, обидно. Но я не скажу, что Славянск мой родной дом. Это дом, в котором я прожил одну из частей своей жизни. Мой родной дом – это Магаданская область, я там родился, у меня и позывной "Колыма".Я и в Донецке часть жизни прожил. У меня жизнь сложилась так, что я в каждом регионе прожил определенное количество времени, и считаю, что мой родной дом – это моя большая Россия.Раз Донецк вернулся в Россию, то я уже дома. В Славянск не вернулся, очень обидно, но опять же, что ни делается – все к лучшему. Значит, на тот момент нужно было, чтобы произошло так, как произошло. Сейчас наша задача: вытянуть все резервы у противника, уничтожить их, а потом меньшей кровью зачищать остальную территорию нынешней Украины от нацистских захватчиков, от националистически настроенного руководства страны.Этот промежуток времени, который усложнился очищением нашей родной земли, может быть, нужен для того, чтобы большая часть населения Украины сама поняла, кто им руководит, что собой представляет украинская власть, и на что они толкнули свой народ – на нищету, на кровь, на голод, на холод, на убийство.Чтобы граждане Украины поняли всю преступность и преступные решения украинской власти и ее европейских "друзей", которые поддерживают все эти события, помогают ей вооружением. Заметьте, никто из европейских стран не говорит о мире – все пичкают Украину оружием, оружием и еще раз оружием.Не бывает оборонительного оружия. Любое оружие предназначено для того, чтобы им убивать. Оно и предназначалось для этого. Поэтому, когда они называют оружие оборонительным оружием – это неправда. Это оружие, которое сделано и дано украинскому режиму для того, чтобы они убивали как можно больше ребят славянской национальности и Русского мира.- Я, когда мы договаривались с вами об интервью, попросил: Артем, прошу вас быть в военной форме. Вы так этому удивились - мол, я все время в военной форме. Десятый год вы ее носите. Не устали от войны, не устали от формы? Какое сейчас морально-психологическое состояние Артема Жоги?- От войны устали все, и военнослужащие в первую очередь, и гражданские люди. Устали от постоянных обстрелов, от постоянного напряжения.У нас, в Донецке, я, наверное, не найду семью, в которой нет человека, который не принимает участие в обороне столицы ДНР.От формы военной я не устал, довольно комфортная форма. Я уходил на пенсию, несколько месяцев был пенсионером по выслуге лет перед самой СВО.Я пытался перейти на гражданскую форму одежды – в ней мне очень неудобно и не комфортно, потому что я за эти девять лет очень привык к военной форме. Она удобна тем, что создана с заботой о солдате.-У вас сейчас в кабуре пистолет? Какой?-"Глок". Наградной. Меня им в прошлом году наградил глава ДНР Денис Пушилин. Это очень удобный пистолет.Вообще каждый пистолет имеет свои преимущества. Например, "Макаров", это просто машинка, которая безотказна, проверена годами, имеет небольшой размер, удобна в ношении, применении. Единственный минус – это малый запас боеприпасов."Глок" – очень хорошая вещь, удобная в руке, работает хорошо. Есть разнообразнейший тюнинг для него: из него можно сделать пистолет-пулемет с прикладом, с прицелами. Тюнингов очень много.- Глава ДНР вам подарил пистолет "Глок", а у него самого "Стечкин", это хороший пистолет?- Очень хороший, российского, советского производства. Очень хорошая машинка, безотказная, единственный минус – он тяжеловат, великоват. С 2014 года мечта была иметь "Стечкин", но так и не довелось.У меня наградной еще ТТ есть, которым наградил меня министр обороны Кононов в 2016 году, он у меня лежит дома, я его иногда беру, обработал, посмазывал, это чисто такой раритет – ТТ 7-62 – это такой аппарат, который прямо валит наповал.- Хорошо стреляете? Из десяти раз в яблочко попадете сколько?- Со ста выбиваю 85-90-92.- Из автомата тоже?- На прицельность давно не работал, именно на мишень, цифры, а так в гонг, мы в основном на гонге, передвижение, работа по мишеням, он при попадании пуль издает звук – фактически 100% попадание в гонг.- Верите ли вы в победоносное русское наступление, и если верите, то где оно должно остановиться?- Конечно, я верю в русское наступление, потому что любой наступательный позыв противника исчерпывается. Ресурсы истощаются, уверенность в своих силах теряется, и очень сильно, и в принципе все больше и больше украинских военнослужащих, наконец-то, берут голову в руки, и понимают, что, наверное, лучше сдаться – это единственный шанс остаться в живых. Сдаться и отсидеть определенное срок в русской тюрьме на полном обеспечении - на трехразовом питании с полным медицинским содержанием.Придет тот момент, когда украинский фронт посыплется. Когда случаи сдачи в плен будут уже более массовыми, тогда в принципе можно будет задумываться о продвижении Вооруженных Сил Российской Федерации вперед.С военкором Семеном Пеговым мы разговаривали как-то в шутку, как поделить Украину. Я говорил, что по Днепру плюс обязательно Одесскую область, чтобы прийти к своим братьям в Приднестровской республике.Конечно, хотелось бы помочить ноги и в проливе Ла-Манш и поплавать в прибрежных водах острова Сицилия, проехать на кабриолете в Ницце, во Франции…Посмотрим, как карта ляжет. А так, конечно, хотелось бы победить все это зло, которое несет Западный мир для того, чтобы не только наша страна, не только наша республика, не только наши жители, но и жители многих других стран - азиатских и африканских – стали свободными.Потому что там, где Америка разожгла пламя войны, люди должны в итоге свободно вздохнуть, и начать жить в мире, счастье, процветании и спокойствии. Потому что человек создан для того, чтобы созидать, а не разрушать.

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Александр Чаленко

интервью, днр, денис пушилин, контрнаступление, сво