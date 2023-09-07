https://ukraina.ru/20230907/1049185241.html

Последний еврейский погром в Киеве

Последний еврейский погром в Киеве - 07.09.2023 Украина.ру

Последний еврейский погром в Киеве

Еврейские погромы в Киеве происходили неоднократно. Первый зафиксированный в истории погром относится аж в 1113 году. В обще, в самих по себе погромах ничего удивительного не было. Удивительно то, что последний из них произошёл спустя несколько дней после окончания Второй мировой войны – 7 сентября 1945 года. Как такое вообще могло произойти?

2023-09-07T18:00

2023-09-07T18:00

2023-09-07T18:00

история

история

история украины

киев

1945

погром

антисемитизм

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Когда территория УССР была освобождена от нацистов и их добровольных помощников, то оказалось, что война принесла оставшемуся там населению не только смерть и разрушения. Многие благодаря эвакуации и Холокосту решили свой квартирный вопрос."Нехватка жилья, особенно в Киеве, в результате обширных пожаров и взрывов была ощутимой, но после очищения от евреев её удалось устранить благодаря вселению в освободившиеся квартиры (…) 9 и 30 сентября спецобработан 31 771 еврей" — говорится в немецком отчёте № 6 от 31 октября 1941 года.Буквально сразу после освобождения домой стали возвращаться эвакуированные и комиссованные с фронта бойцы. А там живут совсем другие люди: едят из посуды погибших, призванных и уехавших, пользуются их мебелью и постельным бельём. Иногда вернувшиеся после бесплодных попыток вселиться при возвращении в свои довоенные квартиры были вынуждены искать жильё в других городах или даже возвращаться в Среднюю Азию и на Урал, куда они были эвакуированы вместе с предприятиями.Обратное вселение, в случае, если оно было удачным, сопровождалось резкими антисемитскими выходками выселяемых и их соседей. Формально преимущества были на стороне прежнего жильца, но наличие ордера на вселение не всегда гарантировало возврат жилплощади. Имущество (мебель, посуда, инструменты), принадлежавшее евреям до войны, часто находилось у соседей. Доказать право на довоенную собственность даже в суде было крайне затруднительно.В докладной записке от 18 мая 1944 года "О тяжелом положении еврейского населения в освобождённых районах" заместителю Председателя СНК СССР Вячеславу Молотову обратились председатель Еврейского антифашистского комитета в СССР Соломон Михоэлс и ответственный секретарь Шахно Эпштейн:"Изо дня в день мы получаем из освобождённых районов тревожные сведения о чрезвычайно тяжёлом моральном и материальном положении оставшихся там в живых евреев, уцелевших от фашистского истребления. В ряде местностей (Бердичев, Балта, Жмеринка, Винница, Хмельник, ст. Рафаловка Ровенской области и других) многие из спасшихся продолжают оставаться на территории бывшего гетто.Жилища им не возвращаются. Не возвращается им также опознанное разграбленное имущество. После пережитой уцелевшими евреями катастрофы местные власти не только не уделяют им достойного внимания, но подчас грубо нарушают Советскую законность, ничего не делая, чтобы создать для них советские условия жизни".В докладе Международной еврейской благотворительной организации "Джойнт" от марта 1945 года говорилось:"Украинцы встречают возвращающихся евреев с открытой враждебностью. Никто из евреев не решался выйти один на улицу в ночное время, это было в течение нескольких первых недель после освобождения Харькова. Ситуация улучшилась только после вмешательства властей, усиливших милицейские патрули в городе. Отмечены случаи, когда евреев избивали на базарах. Однажды еврей был убит на рынке, после чего группа крестьян, свидетелей инцидента, начала ссору с прибывшей милицией. Крестьяне и убийца были арестованы…"Советские власти старались по мере сил возвращать евреям их бывшие квартиры в городах и — хотя бы частично — дома в местечках, но не возвращали прочее имущество, боясь вызвать возмущение неевреев. Ведь нельзя забывать и то, что большая часть довоенного жилого фонда Киева, Харькова, Минска и ряда других городов УССР и БССР была разрушена, и часто возвращать можно было только руины.Киев был освобожден 6 ноября 1943 года. В 1940 году в Киеве жили приблизительно 930 тыс. человек. До 1941 года евреи составляли около четверти населения города. В конце 1943 году количество населения составляло около 180 тыс. человек.С 1 по 25 марта 1944 года была проведена перерегистрация населения Киева. Итоговая справка от 28 марта за подписью начальника управления милиции Киева, полковника Комарова, сообщала, что перерегистрировано взрослого населения — 207 432 человек. В ней сообщалось, что женщин было в 2,3 раза больше, чем мужчин, а детей, не достигших 14-летнего возраста, — 79 484 чел.В сентябре 1945 года в Киеве в одной из квартир на улице Китаевской, вернувшись из эвакуации, поселилась еврейская семья Рыбчинских. Пока хозяев не было в столице советской Украины, их жилплощадь занимала семья Грабарь. Её по требованию прежних жильцов выселяли из квартиры, причём без предоставления какого-либо жилья.И мать семейства попросила помощи у сына-красноармейца, который немедленно выехал со своим товарищем Мельниковым на помощь семье. Хлопоты бойцов не принесли никакого результата — семью выселяли на улицу. С горя солдаты зашли в пивную, а выпив, решили выместить накопившуюся злобу.Дальнейшие события излагались в докладе НКГБ УССР ЦК КП(б)У "об инциденте в Киеве 4 сентября 1945 г.", составленном на следующий день:"4 сентября, в 17 часов 30 минут сотрудник отдела "Б" НКГБ УССР — ст. лейтенант Розенштейн, проживающий в городе Киеве по Заводской улице, 30, будучи одет в гражданское платье, возвращался из хлебного магазина к себе на квартиру.В пути он повстречался с находившимися в состоянии опьянения гвардии рядовым Грабарем и гвардии младшим сержантом Мельниковым, которые были одеты также в гражданское платье и в город Киев приехали навестить своих родственников как находившиеся в кратковременных отпусках.Грабарь и Мельников позволили себе в отношении Розенштейна антисемитские высказывания. При завязавшейся на почве этого ссоре последний был избит Грабарём и Мельниковым. Проходившие граждане защитили Розенштейна, и он благополучно дошёл до своей квартиры.Здесь он надел форму, взял состоявший у него на вооружении пистолет "ТТ" и направился во двор дома матери Грабаря, где в это время находился и Мельников.Вслед за Розенштейном туда же явилась и его жена.После кратких взаимообъяснений во дворе указанного дома Розенштейн выстрелом в упор тяжело ранил Грабаря и вторым выстрелом убил его, а затем выстрелом в упор убил Мельникова и бросился бежать.На место происшествия явился проходивший вблизи уч[астковый] уполномоченный 10-го отделения милиции Пузанков с милиционером. Последний при помощи подоспевшего на выстрелы офицера — мл. лейтенанта Кудака— организовал преследование Розенштейна, задержал его, обезоружил и доставил в отделение милиции.На крики матери убитого Грабаря стихийно собралась большая толпа народа, из которой слышались антисемитские возгласы. Некоторые лица из толпы набросились на жену Розенштейна и случайно проходившего гр-на Спектора и тяжело избили их.Явившимся на место происшествия работникам 10-го отделения милиции толпа оказала противодействие, не разрешая увезти трупы убитых, а также забрать пострадавших Спектора и жену Розенштейна.Быстро прибывшим по вызову нарядом конной милиции порядок был восстановлен, и толпа разошлась по своим местам.Трупы убитых: гвардии рядового Грабаря Ивана Захаровича, 1922 г. р., украинца, и гвардии мл. сержанта Мельникова Николая Александровича, 1922 г.р., украинца, — доставлены в морг Октябрьской больницы.Для оказания медпомощи пострадавшие жена Розенштейна и гр. Спектор доставлены в ту же больницу. Последние находятся в тяжёлом состоянии. Личность Спектора устанавливается.Ст. лейтенант Розенштейн Иосиф Давидович, 1912 г.р., по национальности еврей, беспартийный, работает в отделе "Б" НКГБ УССР в качестве старшего радиооператора, передан в НКГБ УССР".7 сентября, в день похорон Грабаря и Мельникова, людей собралось огромное количество, пришли даже те, кто едва слышал о случившемся. Процессия двинулась на Лукьяновское кладбище не по прямой дороге, а через центр Киева. Встречавшихся на пути евреев нещадно избивали прямо на улице. Процессия прошла сквозь еврейский базар, громя и сметая всё на своём пути. После погребения отдельные группы воинственно настроенных граждан продолжили избиения.1 октября 1945 г. трибунал, на основании п. 2 постановления ЦИК СССР от 7 июля 1934 г., приговорил И. Розенштейна к высшей мере наказания. Он был расстрелян, но без конфискации имущества. Документы о судьбе погромщиков пока не обнародованы.С тех пор еврейских погромов в Киеве больше не было.За будущее ручаться не будем. Ведь рано или поздно до украинцев дойдёт, во что их втравили Коломойский, Пинчук и Зеленский. А кто окажется виноват?

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https://ukraina.ru/20210929/1032342585.html

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Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, история украины, киев, 1945, погром, антисемитизм