Российский истребитель отогнал норвежский самолет от границ РФ - Минобороны
Над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель, сообщили в Минобороны РФ 31 августа
Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота был поднят в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении ведомства.
Иностранный военный самолёт выполнил разворот от российской границы при приближении истребителя МиГ-31. Нарушения государственной границы не допущено.
В военном ведомстве РФ подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.