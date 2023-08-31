Российский истребитель отогнал норвежский самолет от границ РФ - Минобороны - 31.08.2023 Украина.ру
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Российский истребитель отогнал норвежский самолет от границ РФ - Минобороны
Российский истребитель отогнал норвежский самолет от границ РФ - Минобороны - 31.08.2023 Украина.ру
Российский истребитель отогнал норвежский самолет от границ РФ - Минобороны
Над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель, сообщили в Минобороны РФ 31 августа
2023-08-31T13:31
2023-08-31T13:31
новости
россия
государственная граница
ввс
норвегия
миг-31
патруль
минобороны рф
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Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота был поднят в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России.Иностранный военный самолёт выполнил разворот от российской границы при приближении истребителя МиГ-31. Нарушения государственной границы не допущено.В военном ведомстве РФ подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.
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новости, россия, государственная граница, ввс, норвегия, миг-31, патруль, минобороны рф
Новости, Россия, государственная граница, ВВС, Норвегия, МиГ-31, патруль, Минобороны РФ

Российский истребитель отогнал норвежский самолет от границ РФ - Минобороны

13:31 31.08.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель, сообщили в Минобороны РФ 31 августа
Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота был поднят в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении ведомства.

Иностранный военный самолёт выполнил разворот от российской границы при приближении истребителя МиГ-31. Нарушения государственной границы не допущено.
В военном ведомстве РФ подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.
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