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Российский истребитель отогнал норвежский самолет от границ РФ - Минобороны

Российский истребитель отогнал норвежский самолет от границ РФ - Минобороны - 31.08.2023 Украина.ру

Российский истребитель отогнал норвежский самолет от границ РФ - Минобороны

Над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель, сообщили в Минобороны РФ 31 августа

2023-08-31T13:31

2023-08-31T13:31

2023-08-31T13:31

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Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота был поднят в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России.Иностранный военный самолёт выполнил разворот от российской границы при приближении истребителя МиГ-31. Нарушения государственной границы не допущено.В военном ведомстве РФ подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

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новости, россия, государственная граница, ввс, норвегия, миг-31, патруль, минобороны рф