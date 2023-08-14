Похожий на Зеленского итальянец стал звездой сети
© Политика Страны/Telegram
© Политика Страны/Telegram
Жителю Неаполя достаточно опубликовать видео, как он пьет кофе или работает, чтобы оно тут же привлекло внимание в сети
Продавец морепродуктов из Неаполя собрал более миллиона подписчиков в TikTok из-за сходства с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишут СМИ.
Итальянца зовут Джиджи Пешери. Видео, как он пьет кофе или работает, становятся вирусными в сети.
Вероятно из-за схожести с украинским президентом, полагают в сети.
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