Индийско-корейский сценарий. Политический эксперт о том, кто и как хочет заморозить конфликт на Украине
© AP / Jung Yeon-je
© AP / Jung Yeon-je
Встреча стран в Джидде не привела к каким-либо значимым антироссийским результатам. По крайней мере, обнародованные результаты являются весьма скромными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Ряд специалистов считает, что одним из итогов встречи в Джидде стало стремление Китая закончить войну на Украине и привлечь Саудовскую Аравию в качестве своего союзника, отметил эксперт.
Главное, что план Владимира Зеленского не был принят, и украинская сторона легко от него отказалась. Но в целом наблюдается тенденция к заморозке конфликта, добавил политолог
"Просматривается стремление к заморозке конфликта по существующей линии боевого разграничения. Все указывает на некий вариант корейского сценария", - констатировал Безпалько.
Но вместе с тем, допускается вариант, при котором будет новая 38-я параллель. Точнее это будет новый штат Джамму и Кашмир, где часть территории контролирует Пакистан, а часть территории – Индия. Эти границы могут сдвигаться, время от времени приводя стороны на грань полноценной войны, заключил собеседник издания.
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29 июля, 10:22Богдан Безпалько: Сейчас главная задача — разобрать Украину как государствоЕдиный русский народ существовал на протяжении тысячи лет — и нас всегда пытались разделить, натравить друг на друга. Этому нужно положить конец, считает политолог, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько