Индийско-корейский сценарий. Политический эксперт о том, кто и как хочет заморозить конфликт на Украине - 09.08.2023 Украина.ру
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Индийско-корейский сценарий. Политический эксперт о том, кто и как хочет заморозить конфликт на Украине
Индийско-корейский сценарий. Политический эксперт о том, кто и как хочет заморозить конфликт на Украине - 09.08.2023 Украина.ру
Индийско-корейский сценарий. Политический эксперт о том, кто и как хочет заморозить конфликт на Украине
Встреча стран в Джидде не привела к каким-либо значимым антироссийским результатам. По крайней мере, обнародованные результаты являются весьма скромными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2023-08-09T19:45
2023-08-09T19:45
новости
украина
заморозка
конфликт
война
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Ряд специалистов считает, что одним из итогов встречи в Джидде стало стремление Китая закончить войну на Украине и привлечь Саудовскую Аравию в качестве своего союзника, отметил эксперт.Главное, что план Владимира Зеленского не был принят, и украинская сторона легко от него отказалась. Но в целом наблюдается тенденция к заморозке конфликта, добавил политологНо вместе с тем, допускается вариант, при котором будет новая 38-я параллель. Точнее это будет новый штат Джамму и Кашмир, где часть территории контролирует Пакистан, а часть территории – Индия. Эти границы могут сдвигаться, время от времени приводя стороны на грань полноценной войны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230729/1048340247.html
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новости, украина, заморозка, конфликт, война
Новости, Украина, заморозка, конфликт, война

Индийско-корейский сценарий. Политический эксперт о том, кто и как хочет заморозить конфликт на Украине

19:45 09.08.2023
 
© AP / Jung Yeon-je
- РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP / Jung Yeon-je
Читать в
Встреча стран в Джидде не привела к каким-либо значимым антироссийским результатам. По крайней мере, обнародованные результаты являются весьма скромными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Ряд специалистов считает, что одним из итогов встречи в Джидде стало стремление Китая закончить войну на Украине и привлечь Саудовскую Аравию в качестве своего союзника, отметил эксперт.
Главное, что план Владимира Зеленского не был принят, и украинская сторона легко от него отказалась. Но в целом наблюдается тенденция к заморозке конфликта, добавил политолог

"Просматривается стремление к заморозке конфликта по существующей линии боевого разграничения. Все указывает на некий вариант корейского сценария", - констатировал Безпалько.

Но вместе с тем, допускается вариант, при котором будет новая 38-я параллель. Точнее это будет новый штат Джамму и Кашмир, где часть территории контролирует Пакистан, а часть территории – Индия. Эти границы могут сдвигаться, время от времени приводя стороны на грань полноценной войны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
29 июля, 10:22
Богдан Безпалько: Сейчас главная задача — разобрать Украину как государствоЕдиный русский народ существовал на протяжении тысячи лет — и нас всегда пытались разделить, натравить друг на друга. Этому нужно положить конец, считает политолог, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько
 
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19:45Индийско-корейский сценарий. Политический эксперт о том, кто и как хочет заморозить конфликт на Украине
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