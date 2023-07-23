Википедия "разрушила" Спасо-Преображенский собор в Одессе до ракетной атаки - 23.07.2023 Украина.ру
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Википедия "разрушила" Спасо-Преображенский собор в Одессе до ракетной атаки
Википедия "разрушила" Спасо-Преображенский собор в Одессе до ракетной атаки - 23.07.2023 Украина.ру
Википедия "разрушила" Спасо-Преображенский собор в Одессе до ракетной атаки
Электронная энциклопедия "Википедия" опубликовала информацию об уничтожении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе за несколько часов до того, как прозвучала воздушная тревога, сообщают украинские телеграм-каналы 23 июля
2023-07-23T09:21
2023-07-23T09:21
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"В ночь на 23 июля российские войска нанесли ракетный удар, в ходе которого собор был поврежден", - такая запись появилась на странице собора в тот момент, когда никакой атаки по городу не было.Местные жители также отмечают странность видеозаписей, появившихся ночью из поврежденного собора: снимающего мужчину не только пустили на место "прилета" сразу же после возгорания здания, но никто из находящихся внутри собора людей даже не думает его тушить. Такие странности заметили редакторы телеграм-канала "Доброго вечора, ми з Одеси".В самой "Википедии" с утра наблюдаются сбои, зайти в энциклопедию проблематично для пользователей из Германии, Великобритании, России, Швеции, Франции, Польши, и некоторых других стран.Ночью глава Одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер сообщил о ракетной атаке. По его словам, один человек погиб, 22 ранены. В том числе, он сообщил и о повреждении Спасо-Преображенского собора и нескольких других исторических зданий в центре Одессы.Кафедральный собор появился в Одессе в XVIII веке, в 1784 году, однако однажды уже был разрушен – в 1936. В 2000 году был восстановлен в историческом виде.
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новости, одесса, собор, православие, википедия, обстрелы
Новости, Одесса, собор, Православие, Википедия, обстрелы

Википедия "разрушила" Спасо-Преображенский собор в Одессе до ракетной атаки

09:21 23.07.2023
 
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Электронная энциклопедия "Википедия" опубликовала информацию об уничтожении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе за несколько часов до того, как прозвучала воздушная тревога, сообщают украинские телеграм-каналы 23 июля
"В ночь на 23 июля российские войска нанесли ракетный удар, в ходе которого собор был поврежден", - такая запись появилась на странице собора в тот момент, когда никакой атаки по городу не было.
Местные жители также отмечают странность видеозаписей, появившихся ночью из поврежденного собора: снимающего мужчину не только пустили на место "прилета" сразу же после возгорания здания, но никто из находящихся внутри собора людей даже не думает его тушить. Такие странности заметили редакторы телеграм-канала "Доброго вечора, ми з Одеси".
В самой "Википедии" с утра наблюдаются сбои, зайти в энциклопедию проблематично для пользователей из Германии, Великобритании, России, Швеции, Франции, Польши, и некоторых других стран.
Ночью глава Одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер сообщил о ракетной атаке. По его словам, один человек погиб, 22 ранены. В том числе, он сообщил и о повреждении Спасо-Преображенского собора и нескольких других исторических зданий в центре Одессы.
Кафедральный собор появился в Одессе в XVIII веке, в 1784 году, однако однажды уже был разрушен – в 1936. В 2000 году был восстановлен в историческом виде.
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21 июля, 08:08
Переписка Блаженнейшего Онуфрия с владыкой Павлом, как свидетельство катастрофы украинского православияЯ ни в чём не ошибся и ничего не перепутал. Речь пойдёт не о катастрофе УПЦ, которая давно уже не МП, ибо сама отвергла свою принадлежность к Московскому Патриархату и не о катастрофе православия на Украине.
 
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