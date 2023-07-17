https://ukraina.ru/20230717/1047933494.html

Большой вальс генерала Артемьева

Большой вальс генерала Артемьева - 17.07.2023 Украина.ру

Большой вальс генерала Артемьева

Американский мюзикл "Большой вальс" – киновоплощение одного из эпизодов жизни короля вальсов Иоганна Штрауса. Фильм был широко известен в СССР – в 1940 году его посмотрело свыше 25 миллионов советских граждан. Это был один из любимых фильмов И.В. Сталина. Не удивительно, что название было использовано для одной из лучших "пьес" этого "драматурга"

2023-07-17T08:00

2023-07-17T08:00

2023-07-17T08:00

история

история

история ссср

пленные

военнопленные

великая отечественная война

1944 г

москва

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В немецких штабах любителей Герберта Уэллса не водилось. Потому, когда из непроходимых Полесских болот на заслоны группы армий "Центр" вместо партизанских отрядов вывалились четыре общевойсковые армии и два танковых корпуса 1-го Белорусского фронта генерала армии Константина Рокоссовского, немцы поначалу даже не поняли, что происходит…Хотя нет. Что происходит стало понятно уже двумя днями раньше – 22 июня 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта Ивана Баграмяна уже в ходе разведки боем прорвали немецкую оборону и продвинулись на 5-7 километров. На следующий день немецкий фронт прорвал 1-й Белорусский фронт Ивана Черняховского. Просто то, что 23 июня было оперативным кризисом, 24 превратилось в полновесную катастрофу, сравнимую с катастрофой Западного фронта в июне 1941 года.Уже 3 июля был освобождён Минск. К этому момент лишённая авиационной поддержки (почти вся авиация была брошена на отражение высадки союзников – операция "Оверлорд" началась 6 июня) группа армий "Центр" практически прекратила существование. На протяжении всего двух недель немцы потеряли около 400 тысяч человек. Только генералов попало в плен 21.Темпы советского наступление и оценки немецких потерь были таковы, что среди союзников начали появляться сомнения – может ли такое быть? Да, уже 44-й год на дворе, но это же немцы... Тем более, что разгромленные, по советским данным, дивизии вновь начали появляться в тылу и на фронте – высвободившиеся в результате советского наступления номера присваивались новым соединениям, отчасти – в пропагандистских целях.Товарищ Сталин, прознав об этих слухах, решил не дать им развиться до степени болезненной и приказал дать вальс. Режиссёром постановки был назначен командующий Московским военным округом генерал-лейтенант НКВД Павел Артемьев. Он, кстати, опытный постановщик – командовал парадом 7 ноября 1941 года, а позже осуществлял общее руководство парадом Победы 24 июня 1945 года. Судя по всему, основные решения были приняты ещё в последних числах июня или начале июля, а подвоз пленных начался 14 июля.17 июня 1944 года в рамках операции "Большой вальс" по улицам Москвы прошла целая армия – 57 600 немецких солдат и офицеров. Адольф Гитлер, конечно, обещал парад немецких войск в Москве, но, во-первых, осенью 1941 года, а, во-вторых, похоже, он представлял его как-то не так…Пленных везли прямо с фронта, отбирая тех из них, кто был достаточно здоров и силён, чтобы пройти довольно длинную дистанцию (кстати, врачи не знали, для чего они отбирают пленных). Для этого потребовалось выделить 40 эшелонов – не такая простая логистическая задача. С фронта поезда в основном шли порожняком, но именно поэтому их расписание формировалось так, чтобы пропускать составы на фронт. Пленных сосредотачивали на ипподроме в Хорошёво и стадионе "Динамо" на Ходынском поле.Немцев обеспечили водой – достаточно, чтобы напиться, но недостаточно, чтобы умыться, и плотно накормили, выдав также сухой паёк (хлеб с салом). Одежду не меняли: он так и шли – ободранные, закопченные, нередко – босиком.Во главе колонн шла группа из 19 генералов и 6 полковников, которым, в отличие от остальных, было позволено привести форму в порядок и надеть награды: среди них были бывший комендант Могилёва генерал-майор Готфрид фон Эрдмансдорф, командир 260 пехотной дивизии генерал-майор Гюнтер Кляммт, командир 27 армейского корпуса генерал инфантерии Пауль Фёлькерс, командир 45 пехотной дивизии генерал-майор Иоахим Энгель, командир 53 армейского корпуса генерал инфантерии Фридрих Гольвицер и др. Двоих из них позже повесили за военные преступления.Две колонны двигались по Садовому кольцу таким образом, чтобы пройти вблизи от основных дипломатических представительств союзников.Охрану осуществляли 16 тысяч бойцов конвойных войск. Причём задачей их было столько конвоировать (пленные были деморализованы и напуганы, опасность представляли только своей массой), сколько охранять от москвичей – власти опасались инцидентов.Опасения, однако, оказались напрасными, а меры безопасности – чрезмерными. Москвичи, которым сообщили о мероприятии по радио в 7 утра, смотрели на зрелище преимущественно молча. В отчёте Лаврентия Берия упоминались выкрики из толпы и несколько попыток нападения, которые были пресечены конвоем. Для той ситуации эти инциденты можно считать несущественными.Переводчик Валентин Бережков писал потом: "впоследствии, в Западной Германии, мне довелось встречать некоторых участников навсегда мне запомнившегося "парада" пленных немцев на улицах Москвы. (...) Они опасались, что станут жертвой мести, что их "пешком погонят в Сибирь", где все они замёрзнут. А перед тем, думали они, их проведут сквозь разъяренную толпу, чтобы она могла дать волю своей злобе и ненависти. (…) Мои собеседники неизменно говорили, что были поражены выдержкой и спокойствием москвичей, наблюдавших за ними". Знакомая автора статьи (ей тогда было 9 лет) рассказывал, что переживала, что у неё не было с собой кусочка хлеба – один из пленных был такой несчастный и напомнил ей её дедушку…За колоннами, впервые с 1941 года, проехали поливальные машины. Обычно подчёркивается, что их проезд имел символическое значение, однако на самом деле определённые опасения были – ведь пленных, некоторые из которых не ели несколько дней, накормили жирной кашей… Позже участники этого "парада" жаловались на расстройство желудка и не исключено, что не обошлось без конфузов.16 августа 1944 года, аналогичный марш пленных немцев состоялся в Киеве: по городу прошла колонна военнопленных в составе 36 918 человек, в том числе 549 офицеров.В 1949 году СССР подписал Третью Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, запрещающую подобные марши. Тем самым, была пресечена традиция, заложенная еще египетскими фараонами – после одержанных побед демонстрировать не только победителей, но и побеждённых.25 августа 2014 года колонна украинских пленных (всего около 50-ти человек) была проведена по Донецку.В июне-июле 2022 года в Москве появились площади ДНР и ЛНР. Символический смысл в них тот же, что и в параде пленных – на этих площадях находятся посольства США и Великобритании.

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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история, история ссср, пленные, военнопленные, великая отечественная война, 1944 г, москва