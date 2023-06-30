https://ukraina.ru/20230630/1047721818.html

Отношение российского общества к СВО. Что говорят социологи

Отношение российского общества к СВО. Что говорят социологи - 30.06.2023 Украина.ру

Отношение российского общества к СВО. Что говорят социологи

В последнее время всё чаще говорят о возможности заморозки российско-украинского конфликта. Запад устал от войны и всё более серьёзно намекает на то, что после украинского наступления, чем бы оно ни закончилось, должны начаться переговоры

2023-06-30T15:02

2023-06-30T15:02

2023-06-30T16:04

эксклюзив

украина

россия (рф)

сво

война

спецоперация

переговоры

социология

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Непраздный вопрос заключается в том, что думают об этом россияне.Сразу отметим, что, хотя в России ситуация не столь острая, как на Украине, к данным социологических исследований следует относиться с определённой настороженностью: общественное мнение искажено факторами военной пропаганды, а опросы на новых территориях России, насколько мы знаем, в рамках общенациональных исследований не проводятся.Недавно социологическая компания Russian Field опубликовала результаты телефонного опроса 1604 респондентов, проведённого 16–19 июня. Насколько можно судить, на общество уже оказали определённое влияние итоги неудачно начавшегося контрнаступления ВСУ.73% опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении. Этот показатель имеет тенденцию к росту — прошлое исследование этой же компании, проведённое в январе — феврале текущего года, дало 67%. Отметим также, что, по данным украинских социологов, у них процесс движется в противоположном направлении — число оптимистов снижается.62% респондентов не ощущают опасности лично для себя в связи с военными действиями. О своих опасениях сообщают более трети опрошенных (36%). Ранее компания опросов на эту тему не проводила. Скорее всего вопрос был включён в связи с интенсификацией обстрелов и проникновения украинских ДРГ на территорию России в границах 1991 года. Опасность для граждан России действительно растёт.58% опрошенных полагают, что СВО проходит успешно или скорее успешно. Колебания этого показателя в целом незначительные — между 62 и 50% (последние данные — ноябрь — декабрь прошлого года, когда стал понятен масштаб поражения в Харьковской области).Интересно, что в случае с обороной Белгородской области общественное мнение настроено более критически — успешной её оборону считают только 39%, неуспешной — 30% (против 21% в «общем зачёте»).А вот в информационной сфере ситуация гораздо хуже: только треть опрошенных (36%) полагают, что официальным данным о ходе СВО можно доверять. 45% — нет.74% опрошенных исключают возможность применения ядерного оружия.64% готовы поддержать новое наступление на Киев.73% готовы поддержать заключение мирных соглашений.45% выступают за продолжение СВО, 44% — за переговоры. Некоторые СМИ нервно отреагировали на такое состояние общественного мнения, но динамика показывает, что такое соотношение сохраняется с октября прошлого года — с момента отступления под Харьковом. Стремление к переговорам поддерживается и заявлениями высших должностных лиц (Песков, Лавров) о необходимости переговоров.Негативно относится общество и к перспективам второй волны мобилизации — если для продолжения СВО нужна мобилизация, то за её продолжение выступают всего 35%, против — 54%.Здесь, кстати, нужно отметить, что факторы, вносящие дополнительные погрешности в оценку общественного мнения (пропаганда) работают в пользу публичной поддержки СВО. Насколько сильно влияние этого фактора — сказать сложно, но можно предположить, что в реальности число сторонников переговоров больше числа сторонников продолжения СВО.При этом 49% считают принятие решения о проведении СВО оправданным и не стали бы его отменять, вернувшись в прошлое. Это самый низкий показатель с марта прошлого года, но и тогда ситуация была неоднозначная — не хотели отменять решение о начале СВО 57%. Большинство, но не так чтобы подавляющее. А тогда ведь казалось, что конфликт не продлится долго.Интересно, что вопросов о «победе» или «достижении целей спецоперации» российские социологи, в отличие от украинских, не задавали.В начале года вопрос о целях СВО задавался. Лидировала денацификация (43%) и заметной была демилитаризация (14%). Правда, общественность была довольно чётко ориентирована на расширение границ России — 85% считает недопустимым возвращение к границам 1991 года, а 89% — только присоединение Крыма (удивительно, что для части респондентов возвращение Крыма Украине выглядит более приемлемым).Ознакомившись с этими данными, лучше понимаешь осторожность Владимира Путина в вопросах войны и мира. Он в большей степени ориентирован не на достижение военного успеха, а на сохранение стабильности в стране. Общественное же мнение находится в неустойчивом равновесии. Причём есть основания полагать, что гипотетические новые поражения могли бы привести к росту числа сторонников мирного разрешения конфликта — собственно, именно то, чего добивается Запад, подталкивая ВСУ на новое наступление.Сейчас российское военно-политическое руководство явно рассчитывает взять Украину измором — изменения в общественном мнении могут создать возможность для заключения соглашений на основе статус-кво. Российское общество готово к заключению мирного соглашения, даже если результат будет неопределённым, и не готово к войне до победного конца.

https://ukraina.ru/20230628/1047642096.html

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эксклюзив, украина, россия (рф), сво, война, спецоперация, переговоры, социология