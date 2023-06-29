https://ukraina.ru/20230629/1047640620.html
Военный эксперт рассказал, что Россия достала из загашников, когда перестала гоняться за террористами
Военный эксперт рассказал, что Россия достала из загашников, когда перестала гоняться за террористами - 29.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что Россия достала из загашников, когда перестала гоняться за террористами
Самое главное, чтобы армия России в ходе СВО начала скрести из загашников покрытое паутиной и накрытое брезентом оружие, которое до этого недооценивали. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2023-06-29T06:00
2023-06-29T06:00
2023-06-29T06:00
новости
россия (рф)
всу
сво
оружие
террористы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039551814_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_e103ca254ee8db0295b1adb2a155a4ad.jpg
У нас полно новейших образцов оружия, но для их массового внедрения в армию нужны деньги и выработка приоритетов. И тут мы не всегда угадывали эти приоритеты для СВО, отметил эксперт.По его словам, одной из таких машин оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие", которая способна накрывать площадь, равную десяти футбольным полям.Таким образом, СВО действительно стала лабораторией для испытания всех российских вооружений: и модернизированных советских, и тех, в чем мы сомневались, и тех, которые не сработали, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039551814_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_a6b8a74fbd9cab35ac9be2450eb38f03.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), всу, сво, оружие, террористы
Военный эксперт рассказал, что Россия достала из загашников, когда перестала гоняться за террористами
Самое главное, чтобы армия России в ходе СВО начала скрести из загашников покрытое паутиной и накрытое брезентом оружие, которое до этого недооценивали. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
У нас полно новейших образцов оружия, но для их массового внедрения в армию нужны деньги и выработка приоритетов. И тут мы не всегда угадывали эти приоритеты для СВО, отметил эксперт.
По его словам, одной из таких машин оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие", которая способна накрывать площадь, равную десяти футбольным полям.
"Мне страшно об этом вспоминать, что основная легенда всех наших учений с 2007 года была борьба с терроризмом. Мы гонялись за ними на атомных подводных лодках и стратегических бомбардировщиках. А сейчас мы имеем дело с полноценной армией с огромным боевым опытом", - указал Баранец.
Таким образом, СВО действительно стала лабораторией для испытания всех российских вооружений: и модернизированных советских, и тех, в чем мы сомневались, и тех, которые не сработали, заключил собеседник издания.