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Военный эксперт рассказал, что Россия достала из загашников, когда перестала гоняться за террористами

Военный эксперт рассказал, что Россия достала из загашников, когда перестала гоняться за террористами - 29.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что Россия достала из загашников, когда перестала гоняться за террористами

Самое главное, чтобы армия России в ходе СВО начала скрести из загашников покрытое паутиной и накрытое брезентом оружие, которое до этого недооценивали. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2023-06-29T06:00

2023-06-29T06:00

2023-06-29T06:00

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У нас полно новейших образцов оружия, но для их массового внедрения в армию нужны деньги и выработка приоритетов. И тут мы не всегда угадывали эти приоритеты для СВО, отметил эксперт.По его словам, одной из таких машин оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие", которая способна накрывать площадь, равную десяти футбольным полям.Таким образом, СВО действительно стала лабораторией для испытания всех российских вооружений: и модернизированных советских, и тех, в чем мы сомневались, и тех, которые не сработали, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия (рф), всу, сво, оружие, террористы