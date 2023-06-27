https://ukraina.ru/20230627/1047593897.html
Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах
Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах - 27.06.2023 Украина.ру
Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах
Лица, признанные в РФ иноагентами, не могут являться наблюдателями на выборах. Об этом 27 июня сообщило Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на проект постановления Пленума Верховного суда России
2023-06-27T12:33
2023-06-27T12:33
2023-06-27T12:33
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иноагент
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В документе говорится, что иноагент не вправе заниматься деятельностью, которая способствует или препятствует выдвижению кандидатов или их списков, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах или референдуме, а также проведению референдума или выдвижению инициативы о его проведении.Понятие "иноагент" появилось в российском законодательстве появился в 2012 году вместе с изменениями закона об НКО. СМИ этот статус получают с 2017 года, а физические лица - с 2020-го.В 2022 году все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов объединил закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Тогда же был установлен и единый реестр для всех обладателей этого статуса.Уже в апреле текущего года группа депутатов внесла в Госдуму так называемый законопроект "о третьих лицах". Он должен регулировать "содействие" иноагентам.
https://ukraina.ru/20230627/1047574805.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), иноагент, закон, суд, выборы
Новости, Россия (РФ), иноагент, Закон, Суд, выборы
Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах
Лица, признанные в РФ иноагентами, не могут являться наблюдателями на выборах. Об этом 27 июня сообщило Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на проект постановления Пленума Верховного суда России
В документе говорится, что иноагент не вправе заниматься деятельностью, которая способствует или препятствует выдвижению кандидатов или их списков, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах или референдуме, а также проведению референдума или выдвижению инициативы о его проведении.
"С учетом этого, лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме", – говорится в документе, где уточняется также, что иноагенты не смогут быть и доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений.
Понятие "иноагент" появилось в российском законодательстве появился в 2012 году вместе с изменениями закона об НКО. СМИ этот статус получают с 2017 года, а физические лица - с 2020-го.
В 2022 году все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов объединил закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Тогда же был установлен и единый реестр для всех обладателей этого статуса.
Уже в апреле текущего года группа депутатов внесла в Госдуму так называемый законопроект "о третьих лицах". Он должен регулировать "содействие" иноагентам.