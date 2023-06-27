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Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах

Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах - 27.06.2023 Украина.ру

Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах

Лица, признанные в РФ иноагентами, не могут являться наблюдателями на выборах. Об этом 27 июня сообщило Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на проект постановления Пленума Верховного суда России

2023-06-27T12:33

2023-06-27T12:33

2023-06-27T12:33

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В документе говорится, что иноагент не вправе заниматься деятельностью, которая способствует или препятствует выдвижению кандидатов или их списков, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах или референдуме, а также проведению референдума или выдвижению инициативы о его проведении.Понятие "иноагент" появилось в российском законодательстве появился в 2012 году вместе с изменениями закона об НКО. СМИ этот статус получают с 2017 года, а физические лица - с 2020-го.В 2022 году все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов объединил закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Тогда же был установлен и единый реестр для всех обладателей этого статуса.Уже в апреле текущего года группа депутатов внесла в Госдуму так называемый законопроект "о третьих лицах". Он должен регулировать "содействие" иноагентам.

https://ukraina.ru/20230627/1047574805.html

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новости, россия (рф), иноагент, закон, суд, выборы