Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах - 27.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230627/1047593897.html
Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах
Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах - 27.06.2023 Украина.ру
Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах
Лица, признанные в РФ иноагентами, не могут являться наблюдателями на выборах. Об этом 27 июня сообщило Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на проект постановления Пленума Верховного суда России
2023-06-27T12:33
2023-06-27T12:33
новости
россия (рф)
иноагент
закон
суд
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047593451_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_6542ddb62571fb3d565dc9383cffcf14.jpg
В документе говорится, что иноагент не вправе заниматься деятельностью, которая способствует или препятствует выдвижению кандидатов или их списков, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах или референдуме, а также проведению референдума или выдвижению инициативы о его проведении.Понятие "иноагент" появилось в российском законодательстве появился в 2012 году вместе с изменениями закона об НКО. СМИ этот статус получают с 2017 года, а физические лица - с 2020-го.В 2022 году все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов объединил закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Тогда же был установлен и единый реестр для всех обладателей этого статуса.Уже в апреле текущего года группа депутатов внесла в Госдуму так называемый законопроект "о третьих лицах". Он должен регулировать "содействие" иноагентам.
https://ukraina.ru/20230627/1047574805.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047593451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37cfc32bcfb6ca73c7da63c9d42257b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия (рф), иноагент, закон, суд, выборы
Новости, Россия (РФ), иноагент, Закон, Суд, выборы

Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах

12:33 27.06.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
Лица, признанные в РФ иноагентами, не могут являться наблюдателями на выборах. Об этом 27 июня сообщило Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на проект постановления Пленума Верховного суда России
В документе говорится, что иноагент не вправе заниматься деятельностью, которая способствует или препятствует выдвижению кандидатов или их списков, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах или референдуме, а также проведению референдума или выдвижению инициативы о его проведении.
"С учетом этого, лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме", – говорится в документе, где уточняется также, что иноагенты не смогут быть и доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений.
Понятие "иноагент" появилось в российском законодательстве появился в 2012 году вместе с изменениями закона об НКО. СМИ этот статус получают с 2017 года, а физические лица - с 2020-го.
В 2022 году все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов объединил закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Тогда же был установлен и единый реестр для всех обладателей этого статуса.
Уже в апреле текущего года группа депутатов внесла в Госдуму так называемый законопроект "о третьих лицах". Он должен регулировать "содействие" иноагентам.
Жителя Нальчика задержали за попытку примкнуть к ВСУ
10:26
"Повелся на всякую пропаганду": житель Нальчика хотел примкнуть к ВСУ, но был задержан ФСБЗадержан житель Нальчика, который пытался через Белоруссию уехать на Украину и примкнуть к ВСУ. Сообщение об этом 27 июня распространила ФСБ РФ
 
НовостиРоссия (РФ)иноагентЗаконСудвыборы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Песков прокомментировал секретную международную встречу по Украине
13:21Немецкий оборонный концерн поставит Киеву еще 14 "Леопардов"
13:19На Украине готовят новый закон о запрете деятельности российских церквей - СМИ
13:15"Это не наступление". Российская оборона оказалась неожиданной для Запада
13:14Владимир Мамонтов: "Вагнер" себя скомпрометировал, но без частных армий России не обойтись
13:11Где Пригожин, и будет ли Лукашенко посредником по Украине? Песков ответил на вопросы журналистов
13:01Николай Стариков о "последней капле", заставившей Россию начать СВО
13:00Запрет на импорт зерна, претензии к Израилю, стремление в ЕС и НАТО. Главное на Украине на 13:00 27 июня
12:59Ядерная провокация. Зачем Украина и Запад обвиняют Россию в подготовке ядерного удара
12:48"Укрепление порядка и законности". Токаев заявил о полной поддержке действий Путина
12:48Дерусификация европейской культуры: "Эрмитаж" в Амстердаме откажется от своего названия
12:48Что нас ждёт. Прислушиваясь к будущему
12:44"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили
12:33Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах
12:17"Решительное наступление". Полковник Макгрегор назвал следующий шаг Путина по Украине
12:14Американцы, немцы или японцы? Шеслер рассказала, какие иностранцы нужны России
12:07"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением
11:38"Неуправляемый и токсичный". Рогов рассказал о попытке США образумить Зеленского
11:37WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годы
11:17ФСБ: дело о вооруженном мятеже прекращено
Лента новостейМолния