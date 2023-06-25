Цена несостоявшегося путча. Хроника главных событий мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" - 25.06.2023 Украина.ру
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Цена несостоявшегося путча. Хроника главных событий мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Цена несостоявшегося путча. Хроника главных событий мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" - 25.06.2023 Украина.ру
Цена несостоявшегося путча. Хроника главных событий мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Тревожные сутки 23-24 июня закончились, как закончился и вооруженный мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Глубинные причины события, в результате которого погибло 15 человек, еще предстоит выяснить. Здесь же мы собрали хронику ключевых моментов неудавшегося путча.
2023-06-25T04:02
2023-06-25T04:04
чвк "вагнер"
пригожин
мятеж
россия
эксклюзив
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С весны 2023 года основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал обвинять МО РФ в коррупции и создании искусственного дефицита боеприпасов. В феврале Пригожину запретили вербовать заключенных. В мае он заявил о провале целей СВО. Ближе к концу мая, перед взятием Бахмута, глава "Вагнера" пригрозил отвести подразделение из города, если не получит достаточное количество снарядов, но тогда конфликт замяли. 10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу издал приказ, по которому все участники добровольческих отрядов до 1 июля должны заключить контракт с МО. На это Пригожин ответил, что никто из бойцов "Вагнера" не пойдет "по пути позора". Днем 23 июня он завил, что СВО была "бездарно спланирована", президент Владимир Путин получал несоответствующие действительно отчеты о планах Украины и НАТО по нападению на Россию, а спецоперация была нужна для карьеры Шойгу и олигархов, желавших назначить Виктора Медведчука президентом Украины.В новую стадию конфликт перешел вечером того же дня, когда Пригожин сообщил о ракетных ударах по лагерям ЧВК и обвинил в этом МО РФ. В министерстве сообщение опровергли, но Пригожин сказал, что министр обороны Шойгу лично прибыл в Ростов, чтобы отдать приказ нанести удар по лагерям "Вагнера", а также, что ЧВК приняла решение расправиться с руководством МО и будет уничтожать всех, кто появится на его пути.Около 11 вечера ФСБ квалифицировала заявление как призыв к вооруженному мятежу и призвала бойцов "Вагнера" задержать Пригожина, который в ответ сказал, что "это не военный переворот, а марш справедливости", а его "действия никак не мешают войскам".Примерно в половине 12-го ночи близкие, как считается, Пригожину генералы Суровикин и Алексеев публично выступили против мятежа. На улицах Москвы появилась военная техника, были подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. В половине второго МО РФ сообщило, что "воспользовавшись провокацией Пригожина, ВСУ на бахмутском направлении готовятся к наступлению".В начале третьего "Вагнер" зашел в Ростов-на-Дону, после чего Пригожин обвинил главу Генштаба Валерия Герасимова в отдаче приказа бомбить с самолетов колонны ЧВК. В три часа ночи эти колонны зафиксировали на дорогах в Ростовской области, а около четырех утра Пригожин сообщил, что его бойцы сбили атаковавший их вертолет. Появились видеозаписи с перестрелкой между "Вагнером" и войсками в Ростовской области. В шесть утра ЧВК берет под контроль штаб Южного военного округа, здания ФСБ, управления полиции и горадминистрации Ростова. Мэр Москвы Сергей Собянин объявляет проведение в столице антитеррористических мероприятий. В 7:30 появляется видео, где в штабе ЮВО Пригожин докладывает замминистру обороны Евкурову и замначальнику Генштаба Алексееву о сбитии трех российских вертолетов и объясняет, что поведет подразделение на Москву, если ему не выдадут Шойгу и Герасимова. В 8 утра Пригожин заявил, что контролирует военный аэродром в Ростове, а тем временем в Петербурге начались обыски в "Вагнер-центре".Полдевятого беглый олигарх Ходорковский призвал своих сторонников в РФ "помогать хоть черту, если он решил выступить против этого режима". Тогда же колонна "Вагнера" была замечена в Воронежской области. В 9 утра на территории Москвы и Московской области ФСБ ввела режим контртеррористической операции. Чуть позже КТО объявили и в Воронежской области."Непомерные амбиции привели к измене" — президент Путин выступил с обращением в 10:20. Он назвал происходящее вооруженным мятежом, предательством и "ударом в спину" и пообещал, что виновные будут наказаны. Правда фамилии виновных президент не перечислил.После этого свою поддержку Путину выразили главы Крыма и новых регионов. В Москве начали снимать рекламные баннеры ЧВК "Вагнер", жители Ростова устроили стихийный митинг протеста, но были разогнаны, армейская авиация нанесла удар по колонне ЧВК на трассе М-4, а где-то в Воронежской области между вагнеровцами и правительственными войсками завязалась перестрелка.Полдвенадцатого появилась информация о том, что один из бойцов "Вагнера" был убит при попытке покушения на Пригожина. Также был сбит еще один военный вертолет, а колонну мятежников с передвижной системой ПВО "Панцирь" засекли на пути к аэродрому в Ростовской области.Около двенадцати дня Рамзан Кадыров назвал действия Пригожина "военным мятежом и гнусным предательством", правительственные войска дислоцировались у моста через Оку недалеко от Серпухова и перекрыли трассу в сторону Москвы.Полпервого, когда колонну "Вагнера" заметили около Бутурлиновки к юго-востоку от Воронежа, где находится военный аэродром, Пригожин заявил, что не собирается приходить с повинной ни по требованию ФСБ, ни по требованию президента, что бойцы "Вагнера" — патриоты и хотят спасти страну от "коррупции, обмана и бюрократии", а своих противников назвал подонками. В селе Рогачевка Воронежской области завязался бой, загорелась нефтебаза.Тем временем банки повысили курс доллара к рублю. Некоторые из них стали продавать 1 доллар за 100 рублей.В течение следующего часа колонны мятежников видели двигающимися в сторону Москвы в Воронежской и Липецкой областях. В 13:45 были нанесены авиаудары по колоннам и по территории рядом со штабом ЮВО в Ростове. В начале третьего на въезде в Ростов появились подразделения Кадырова. Входить в город они не стали.В три часа дня рядом с офисом Пригожина в Петербурге обнаружили "Газель" с коробками, набитыми пятитысячными купюрами — всего 4 млрд рублей. Пригожин подтвердил, что это его деньги.Продолжились авиаудары по колоннам "Вагнера". Тем не менее в полчетвертого они уже находились в Тульской области. В 15:40 Путин созвонился с президентом Турции Эрдоганом. По официальным сообщениям пресс-службы Кремля, турецкий лидер поддержал президента РФ, однако канцелярия Эрдогана была более сдержана в своих оценках беседы: "В ходе переговоров было подчеркнуто, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России". После этого поддержку Путину выразил Совбез Белоруссии.Пока 4-5 тысяч вагнеровцев (по сообщениям, во главе с командиром Уткиным) пробивались к Москве через расставленные на их пути заслоны из старых грузовиков, в России по требованию Генпрокуратуры заблокировали сайты информагентств пригожинского медиахолдинга "Патриот" РИА ФАН, "Народные новости" и др.После пяти вечера в Тульской области правительственные службы перекрыли выезд из города Ефремов, в Липецкой области раскапывали автодороги, насыпая рвы для перекрытия движения ЧВК, в Коломне перекрыли мост через Оку, в город вошла военная техника.В 18:20 мэр Москвы Собянин ради безопасности жителей столицы объявил понедельник нерабочим днем для всех, кроме работников экстренных служб.В полвосьмого вечера стало известно, что экипаж подбитого вагнеровцами около поселка Таловая в Воронежской области вертолета Ка-52 погиб.Примерно в 19:50 появились сообщения об ударе российской авиацией по мосту в селе Бродовое Аннинского района Воронежской области, по пути к закрытому городу Борисоглебск-45, поскольку МО РФ посчитало ненулевой вероятность захвата "Вагнером" военной части с ядерным оружием. Интересно, что Борисоглебск-45 находится далеко восточнее "московского" маршрута ЧВК. Около восьми вечера в эфире снова появился Ходорковский. Он назвал Пригожина бандитом и военным преступником, который не может быть союзником российской оппозиции, но все же создавшим для нее "уникальную возможность". Беглый олигарх призвал своих сторонников вооружаться. Впрочем, ничего подобного так и не произошло.Зато в 20:20 стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых тот заявил, что разворачивает свои вооруженные силы и уводит их в тыловые лагеря в обмен на гарантии для вагнеровцев. Согласно заявлению Дмитрия Пескова, дело против Пригожина закрывается, и он уезжает в Белоруссию по сути в ссылку, бойцы ЧВК "Вагнер" (теперь, очевидно, бывшей) освобождаются от уголовного преследования и продолжают служить, как того и требовал Шойгу, по контрактам с МО РФ, Шойгу и Герасимов остаются на своих постах.По последним данным, в результате боестолкновений погибли 15 российских военнослужащих, большая часть которых — члены экипажей семи подбитых авиабортов, среди которых самолет Ил-18 и ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html
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чвк "вагнер", пригожин, мятеж, россия, эксклюзив
ЧВК "Вагнер", Пригожин, мятеж, Россия, Эксклюзив

Цена несостоявшегося путча. Хроника главных событий мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер"

04:02 25.06.2023 (обновлено: 04:04 25.06.2023)
 
© РИА Новости . Елена Копылова / Перейти в фотобанк Евгений Пригожин
 Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости . Елена Копылова
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Павел Волков авторы
Павел
Волков
автор издания Украина.ру
Все материалы
Валерия
Емельянова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Тревожные сутки 23-24 июня закончились, как закончился и вооруженный мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Глубинные причины события, в результате которого погибло 15 человек, еще предстоит выяснить. Здесь же мы собрали хронику ключевых моментов неудавшегося путча.
С весны 2023 года основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал обвинять МО РФ в коррупции и создании искусственного дефицита боеприпасов. В феврале Пригожину запретили вербовать заключенных. В мае он заявил о провале целей СВО. Ближе к концу мая, перед взятием Бахмута, глава "Вагнера" пригрозил отвести подразделение из города, если не получит достаточное количество снарядов, но тогда конфликт замяли. 10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу издал приказ, по которому все участники добровольческих отрядов до 1 июля должны заключить контракт с МО. На это Пригожин ответил, что никто из бойцов "Вагнера" не пойдет "по пути позора".
Днем 23 июня он завил, что СВО была "бездарно спланирована", президент Владимир Путин получал несоответствующие действительно отчеты о планах Украины и НАТО по нападению на Россию, а спецоперация была нужна для карьеры Шойгу и олигархов, желавших назначить Виктора Медведчука президентом Украины.
18 марта 2021, 15:41
Павел Волков. Кто онЗапорожский журналист, блогер
В новую стадию конфликт перешел вечером того же дня, когда Пригожин сообщил о ракетных ударах по лагерям ЧВК и обвинил в этом МО РФ. В министерстве сообщение опровергли, но Пригожин сказал, что министр обороны Шойгу лично прибыл в Ростов, чтобы отдать приказ нанести удар по лагерям "Вагнера", а также, что ЧВК приняла решение расправиться с руководством МО и будет уничтожать всех, кто появится на его пути.
Около 11 вечера ФСБ квалифицировала заявление как призыв к вооруженному мятежу и призвала бойцов "Вагнера" задержать Пригожина, который в ответ сказал, что "это не военный переворот, а марш справедливости", а его "действия никак не мешают войскам".
Примерно в половине 12-го ночи близкие, как считается, Пригожину генералы Суровикин и Алексеев публично выступили против мятежа. На улицах Москвы появилась военная техника, были подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. В половине второго МО РФ сообщило, что "воспользовавшись провокацией Пригожина, ВСУ на бахмутском направлении готовятся к наступлению".
В начале третьего "Вагнер" зашел в Ростов-на-Дону, после чего Пригожин обвинил главу Генштаба Валерия Герасимова в отдаче приказа бомбить с самолетов колонны ЧВК. В три часа ночи эти колонны зафиксировали на дорогах в Ростовской области, а около четырех утра Пригожин сообщил, что его бойцы сбили атаковавший их вертолет. Появились видеозаписи с перестрелкой между "Вагнером" и войсками в Ростовской области.
В шесть утра ЧВК берет под контроль штаб Южного военного округа, здания ФСБ, управления полиции и горадминистрации Ростова. Мэр Москвы Сергей Собянин объявляет проведение в столице антитеррористических мероприятий. В 7:30 появляется видео, где в штабе ЮВО Пригожин докладывает замминистру обороны Евкурову и замначальнику Генштаба Алексееву о сбитии трех российских вертолетов и объясняет, что поведет подразделение на Москву, если ему не выдадут Шойгу и Герасимова. В 8 утра Пригожин заявил, что контролирует военный аэродром в Ростове, а тем временем в Петербурге начались обыски в "Вагнер-центре".
Полдевятого беглый олигарх Ходорковский призвал своих сторонников в РФ "помогать хоть черту, если он решил выступить против этого режима". Тогда же колонна "Вагнера" была замечена в Воронежской области. В 9 утра на территории Москвы и Московской области ФСБ ввела режим контртеррористической операции. Чуть позже КТО объявили и в Воронежской области.
Пригожин астрология
Вчера, 15:02Астрология и политика
Мятежник Пригожин. Характер и роль, которую он исполняетЧем вызван "мятеж Пригожина" и какие у него будут последствия? Как известно, чтобы понять происходящее, надо попробовать понять характер человека и мотивы его поступков.
"Непомерные амбиции привели к измене" — президент Путин выступил с обращением в 10:20. Он назвал происходящее вооруженным мятежом, предательством и "ударом в спину" и пообещал, что виновные будут наказаны. Правда фамилии виновных президент не перечислил.
После этого свою поддержку Путину выразили главы Крыма и новых регионов. В Москве начали снимать рекламные баннеры ЧВК "Вагнер", жители Ростова устроили стихийный митинг протеста, но были разогнаны, армейская авиация нанесла удар по колонне ЧВК на трассе М-4, а где-то в Воронежской области между вагнеровцами и правительственными войсками завязалась перестрелка.
Полдвенадцатого появилась информация о том, что один из бойцов "Вагнера" был убит при попытке покушения на Пригожина. Также был сбит еще один военный вертолет, а колонну мятежников с передвижной системой ПВО "Панцирь" засекли на пути к аэродрому в Ростовской области.
Около двенадцати дня Рамзан Кадыров назвал действия Пригожина "военным мятежом и гнусным предательством", правительственные войска дислоцировались у моста через Оку недалеко от Серпухова и перекрыли трассу в сторону Москвы.
Полпервого, когда колонну "Вагнера" заметили около Бутурлиновки к юго-востоку от Воронежа, где находится военный аэродром, Пригожин заявил, что не собирается приходить с повинной ни по требованию ФСБ, ни по требованию президента, что бойцы "Вагнера" — патриоты и хотят спасти страну от "коррупции, обмана и бюрократии", а своих противников назвал подонками. В селе Рогачевка Воронежской области завязался бой, загорелась нефтебаза.
Тем временем банки повысили курс доллара к рублю. Некоторые из них стали продавать 1 доллар за 100 рублей.
Евгений Ющук интервью
Вчера, 23:21
Евгений Ющук о мятеже Пригожина: Шансов у мятежников практически не было
В течение следующего часа колонны мятежников видели двигающимися в сторону Москвы в Воронежской и Липецкой областях. В 13:45 были нанесены авиаудары по колоннам и по территории рядом со штабом ЮВО в Ростове. В начале третьего на въезде в Ростов появились подразделения Кадырова. Входить в город они не стали.
В три часа дня рядом с офисом Пригожина в Петербурге обнаружили "Газель" с коробками, набитыми пятитысячными купюрами — всего 4 млрд рублей. Пригожин подтвердил, что это его деньги.
Продолжились авиаудары по колоннам "Вагнера". Тем не менее в полчетвертого они уже находились в Тульской области.

"Мимо непрерывно шли военные борта в сторону Москвы. Расстояние между машинами — порядка ста метров, чтобы с воздуха не поразили больше одной цели. Танки на платформах, пушки, средства ПВО, джипы с пулеметами (сирийского типа)", —описал движение ЧВК "Вагнер" депутат тульской гордумы Тимаков.

В 15:40 Путин созвонился с президентом Турции Эрдоганом. По официальным сообщениям пресс-службы Кремля, турецкий лидер поддержал президента РФ, однако канцелярия Эрдогана была более сдержана в своих оценках беседы: "В ходе переговоров было подчеркнуто, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России". После этого поддержку Путину выразил Совбез Белоруссии.
Пока 4-5 тысяч вагнеровцев (по сообщениям, во главе с командиром Уткиным) пробивались к Москве через расставленные на их пути заслоны из старых грузовиков, в России по требованию Генпрокуратуры заблокировали сайты информагентств пригожинского медиахолдинга "Патриот" РИА ФАН, "Народные новости" и др.
После пяти вечера в Тульской области правительственные службы перекрыли выезд из города Ефремов, в Липецкой области раскапывали автодороги, насыпая рвы для перекрытия движения ЧВК, в Коломне перекрыли мост через Оку, в город вошла военная техника.
Петр Акопов интервью
Вчера, 13:40
Петр Акопов: Пригожин точно не спрячется в Африке, а Шойгу может уйти в отставку до конца года
В 18:20 мэр Москвы Собянин ради безопасности жителей столицы объявил понедельник нерабочим днем для всех, кроме работников экстренных служб.
В полвосьмого вечера стало известно, что экипаж подбитого вагнеровцами около поселка Таловая в Воронежской области вертолета Ка-52 погиб.
Примерно в 19:50 появились сообщения об ударе российской авиацией по мосту в селе Бродовое Аннинского района Воронежской области, по пути к закрытому городу Борисоглебск-45, поскольку МО РФ посчитало ненулевой вероятность захвата "Вагнером" военной части с ядерным оружием. Интересно, что Борисоглебск-45 находится далеко восточнее "московского" маршрута ЧВК.
Около восьми вечера в эфире снова появился Ходорковский. Он назвал Пригожина бандитом и военным преступником, который не может быть союзником российской оппозиции, но все же создавшим для нее "уникальную возможность". Беглый олигарх призвал своих сторонников вооружаться. Впрочем, ничего подобного так и не произошло.
Зато в 20:20 стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых тот заявил, что разворачивает свои вооруженные силы и уводит их в тыловые лагеря в обмен на гарантии для вагнеровцев. Согласно заявлению Дмитрия Пескова, дело против Пригожина закрывается, и он уезжает в Белоруссию по сути в ссылку, бойцы ЧВК "Вагнер" (теперь, очевидно, бывшей) освобождаются от уголовного преследования и продолжают служить, как того и требовал Шойгу, по контрактам с МО РФ, Шойгу и Герасимов остаются на своих постах.
По последним данным, в результате боестолкновений погибли 15 российских военнослужащих, большая часть которых — члены экипажей семи подбитых авиабортов, среди которых самолет Ил-18 и ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
 
ЧВК "Вагнер"ПригожинмятежРоссияЭксклюзив
 
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04:02Цена несостоявшегося путча. Хроника главных событий мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер"
23:21Евгений Ющук о мятеже Пригожина: Шансов у мятежников практически не было
22:58Обстановка в Ростове-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" спокойная - СМИ
22:55Песков рассказал, что теперь ждет Пригожина, что будет с вагнеровцами и как дальше пройдет СВО
22:22Муфтий Москвы призвал верующих не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие
21:46"Заводят танки и грузят боекомплекты": бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону
21:39Дмитрий Рогозин: Теперь государство наконец-то регламентирует деятельность частных военных компаний
21:17Лукашенко сообщил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер"
20:54Чем накормят Киев на саммите НАТО и кто заинтересован в ядерной войне: Акопов о том, что происходит
20:49Мы уходим: Пригожин заявил, что разворачивает колонны в полевые лагеря
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