https://ukraina.ru/20230625/1047503056.html

Кто вы, мистер Хьюз?

Кто вы, мистер Хьюз? - 25.06.2023 Украина.ру

Кто вы, мистер Хьюз?

Донецк был основан как Юзовка – от старой транслитерации имени валлийского (т.е. – из Уэльса) предпринимателя Джона Джеймса Хьюза. При ближайшем рассмотрении он оказывается загадочным как Добрый Шубин: его биография полна тёмных пятен, неясностей и недоговоренностей. Даже дата рождения весьма приблизительна – где-то между 25 и 29 июня

2023-06-25T18:00

2023-06-25T18:00

2023-06-25T18:00

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До революции 1917 года его в целом хвалили, но сдержано. В годы Советской власти о нём говорили исключительно как о капиталисте и живоглоте, наживавшемся на непосильном труде русских крестьян, становившихся в донецких степях пролетариями.И хотя в девяностых годах прошлого столетия в центре Донецка Юзу поставили памятник, жизнь его по-прежнему остается малоисследованной.Who are you, mister Hughes?Практически всё, что мы знаем об основателе города, его семье, соратниках, его времени, добыто краеведами-любителями, журналистами, почерпнуто из немногих книжек зарубежных исследователей.Отсюда произрастает обилие мифов. Отсюда родом и отдельные газетные сенсации, вроде внезапного недавнего "отыскания" могилы Юза. Хотя никуда она, естественно, не пропадала и для того, чтобы её найти достаточно зайти в Википедию на страничку John James Hughes. Просто же, а вот поди ж ты…Скромность "досье Юза" смущает. Автору этих строк довелось общаться с автором единственной серьезной книжки о Джоне Юзе "Железный Царь" Родериком Хизером. Род разводит руками:"Я работал в архивах Гламоргана, Ньюпорта (оба Уэльс), Санкт-Петербурга, Харькова, Донецка, библиотеках Великобритании, Канады и США, — практически никаких следов частной жизни Джона Юза. Деловые бумаги, отчеты, протоколы — не более".Валлийский промышленник был полуграмотным, совершенно не умел писать, а прочесть мог только крупные печатные буквы газетных заголовков. Следовательно, писем он отродясь не писал. А нет переписки — не на что опереться. Ну, вот разве что на воспоминания о Юзе его близкого друга, британского журналиста Джона Бэддэли, прожившего в России не один год, подолгу беседовавшего с промышленником в его любимом номере гостиницы "Англетер".Впрочем, несколько лет назад петербургский журналист Александр Сирый отыскал в архивах ВМФ РФ одно-единственное письмо Джона Юза. Но и оно написано его адвокатом.Кстати, пусть некого не смущает безграмотность (точнее "semiliterate" — полу- или малограмотный) Юза. Российский его соперник, железнодорожный "король" Самуил Поляков был вообще неграмотен.Путаница в датахПочему мы не даем точной даты рождения Юза?Потому что, похоже, он и сам был в ней не очень уверен. В разное время, разных документах валлиец указывал разные годы и даты своего рождения.1814 год фигурировал в разное время в самых разнообразных словарях, а перепечатывали её, начиная с конца позапрошлого века, из знаменитого "Русского биографического словаря" Александра Половцова, в который она попала из некролога "Биржевых ведомостей". А уж кто давал известия составителю некролога — бог весть.Хизер же, основываясь на документах британского периода жизни Юза, говорит о том, что скорее всего он родился в промежутке с 25 по 29 июня 1815 года."Он вышел родом из народа"Мы точно знаем, что Джон Юз родился в южно-валлийском городишке Мертир-Тидвил, известном обилием угольных шахт и железоделательных заводов. Именно из этого города и его предместий Юз осенью 1870 года вывозил горняков и металлургов для своих предприятий в Донбассе.Отец будущего промышленника, судя по косвенным доказательствам, был, в терминах нашего дня, техником — мастером по металлообработке на заводе "Cyfarthfa Ironworks". Если Юза-старшего и называли "инженером", то имелся в виду не специалист с высшим образованием, а просто производитель работ.Семья Юзов жила небогато, как и многие трудовые семьи в Южном Уэльсе. Настолько небогато, что Джон не имел возможности посещать школу."Розовое" детство прошло в добывании куска хлеба. Джон Бэддэли в своих воспоминаниях (озаглавленных, кстати, "John Hughes, miner" — "Джон Юз, шахтёр") говорит, ссылаясь на рассказы самого Юза, что тот начинал свою карьеру как "pit boy". Дословно — "шахтный мальчик". У Сергеева-Ценского есть ёмкое описание сути этой "должности":"Владельцы угольных шахт даже пятилетних ребятишек принимали в шахты: должность этих рабочих состояла только в том, что они отворяли двери при провозе вагонеток с углём. Этих несчастных малюток опускали в шахты с шести часов утра, и там они проводили в темноте и грязи целые дни, не смея отойти от дверей, к которым были приставлены. (…)Годам к десяти они сами начинали возить по рельсам вагонетки с углем. Квершлаги шахт того времени были узки, низки, местами в них приходилось просто ползти на четвереньках, упираясь руками в вонючую грязь".От молота и наковальниВидимо, отец Джона все-таки был не совсем уж пропащий человек, потому как сына из шахты он всё-таки забрал. И поставил рядом с собой — в прокатном цехе осваивать ремесло кузнеца и вальцовщика.Любовь к горну, молоту и наковальне Джон Юз сохранил на всю жизнь: и в Юзовке, соорудив первым делом кузнечно-инструментальный цех, директор завода любил сделать что-нибудь своими руками.Он вообще был человек довольно простой в быту. Доброжелательным и романтичным, как и многие валлийцы, описывает его Джон Бэддэли.Но были у Юза и другие качества — упорство, переходящее в упрямство, и честолюбие, требовавшее жёсткости характера и поступков. Они ему пригодились, когда он перебрался сперва на завод "Ebby Wale", где он постигал основы литейного дела и рельсового производства, а затем и в Ньюпорте, где пытался стать партнёром в предприятии по выделке листового железа для морских судов.Бедному валлийцу нужны были деньги. И тут он женился…Элизабет Льюис была дочерью местного землевладельца. Доход у папаши Льюиса был скромный, но устойчивый — он варил в своем поместье пиво и с работниками отправлял его в один из пабов Ньюпорта.Джон снимал комнату в доме, примыкавшем непосредственно к пивной. Там за кружкой пива он и познакомился с Бэтси, которая однажды приехала в Ньюпорт с очередной партией товара. Белоручкой она не была и как могла помогала отцу в делах.После свадьбы тесть ссудил Джона небольшой суммой, которая помогла расширить его долю на заводе и заработать первые баллы деловой репутации.Здесь, в Ньюпорте, родились все дети Юза — пятеро сыновей и две дочери. Отсюда же пятнадцать лет спустя он отправился завоевывать Лондон.Кризисный менеджерВ ХІХ веке Англия побила все европейские рекорды по промышленным кризисам. Индустриальное развитие шло столь стремительно, что перепроизводство стало неизбежным. Особенно способствовало этому развитие железнодорожного строительства.Во второй половине 50-х годов наметился, впрочем, небольшой подъём производства. И Юз, которому было уже за сорок, решил, что он должен перебраться из Уэльса в Англию. Лучше всего — в Лондон. Денег и связей хватило на то, чтобы войти в долю в небольшом литейно-прокатном производстве.Оно вскоре было поглощено большим холдингом "Millwall Iron Works and shipbuilding company", интересы которого лежали и в металлургии, и в кораблестроении. В это время миллуольские доки переживали недолгий взлёт. Однако менеджеры один за другим отказывались от управления компанией — Миллуол на всех парах мчался к краху и банкротству.Тогда-то и настало время Джона Юза. Он был назначен исполнительным директором, — CEO в современной бизнес-терминологии.Юз получил должность неспроста. В компании он славился как кризис-менеджер, умевший разговаривать с рабочими властно и жёстко.К середине 1860-х это был уже круглолицый дородный господин кельтского типа на кривых ногах, слегка выгнутых в обратную сторону (следствие тяжёлого труда и болезней детских лет).Чуждый чтению и светским развлечениям, Юз тем не менее увлекался народными преданиями Уэльса. Его idée fix была теория об особой роли кельтской расы как расы кузнецов-оружейников.В делах это увлечение выплеснулось в изобретение лафета для тяжёлых морских орудий (эксклюзивный патент) и особым способом прокатанной броневой плиты для военных судов (в соавторстве с прославленным британским оружейником Ланкастером).Немного, конечно, если учесть, что в ту эпоху инженеры имели сотни, а то и тысячи патентов (как, например, один из учредителей Новороссийского общества Джозеф Уитворт), но ведь главной функцией Юза в компании была управленческая.Жизнь и смерть в "Англетере"Дальнейшая жизнь Джон Юза известна нам немного лучше. Не будем на ней останавливаться подробно еще хотя бы и потому, что вряд ли она оказала сколько-нибудь заметное влияние на нрав нашего валлийца.Только несколько моментов.1870-1876 — годы становления Новороссийского общества в донецких степях были трудным временем для Юза. Потом уже, когда всё более или менее установилось, и юзовское производство стало расти, Джон Джеймс взял привычку подолгу жить в Санкт-Петербурге, в облюбованном им отеле "Англетер". Правда, это название появилось только в 1911 году. Джон Юз знал "Шмидт-Англию".В русской столице он сдружился с капелланом англиканского храма в Кронштадте Артуром Риддлом и корреспондентом лондонской "Стандард" Джоном Бэддэли. Оба годились ему в сыновья, что не мешало крепкой мужской дружбе.По свидетельству Бэддэли, последнее десятилетие своей жизни, 1879-1889 годы, Юз предпочитал управлять делами из Санкт-Петербурга. Благо, всегда для этого был под рукой старший сын Джон, командовавший столичным офисом компании.Джон Юз умер от инсульта 17 июня 1889 года, после обильного завтрака в "Шмидт-Англии".Прах его перевезли в Лондон, где он и был захоронен в фамильной могиле на кладбище Западный Норвуд. Любопытно, что земляки Юза, члены "Общества истории Мертир-Тидвил", с которыми мне довелось общаться, почти ничего не знали о его жизни, пока материалы им не прислали из Донецка, Харькова и Санкт-Петербурга.В Донецке следов семьи Юза почти не осталось. Даже дом управляющего Новороссийским обществом, известный в столице как "Дом Юза-Спицына", так и не смогли восстановить — от него осталась одна дряхлеющая от времени и непогод кирпичная коробка.

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Олег Измайлов

Олег Измайлов

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Олег Измайлов

история, история украины, история новороссии, донецк, сталино, юзовка