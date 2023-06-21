"Мы рискуем не удержаться". Британский генерал рассказал об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО - 21.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230621/1047433245.html
"Мы рискуем не удержаться". Британский генерал рассказал об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО
"Мы рискуем не удержаться". Британский генерал рассказал об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО - 21.06.2023 Украина.ру
"Мы рискуем не удержаться". Британский генерал рассказал об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО
Лондон может потерять влиятельную позицию в НАТО, если не откажется от сокращения численности своей армии. Об этом заявил заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Рэдфорд в интервью газете Telegraph
2023-06-21T12:14
2023-06-21T12:36
новости
британия
армия
нато
вооружение
зарубежье
лондон
каховская гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101896/88/1018968876_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_5c2acff1befc66123ca04c3dd2fb4d83.jpg
Генерал выразил обеспокоенность по поводу того, что если Великобритания не будет инвестировать в армию и не создаст производственную базу, то потеряет свои лидирующие позиции в НАТО.В настоящее время британская армия насчитывает 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад. При этом в 2021 году правительством Британии было объявлено о дальнейшем сокращении численности армии и её численность должна сократиться до 73 000 человек, подсчитали журналисты Telegraph.Ранее издание Daily Mail сообщало, что четверть солдат армии Великобритании страдает от ожирения. В связи с этой проблемой от службы были отстранены 5200 британских военных.Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, об этом 10 июня сообщила газета Telegraph. Британские потребители почувствуют рост цен из-за возможных перемен в распределении сельхозпродукции в мире.В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что Россия в случае прямой войны с НАТО готова нанести тактический ядерный удар. Причем ВС РФ будут бить не простыми, а гиперзвуковыми ракетами, которые перехватить просто невозможно, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101896/88/1018968876_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_235c879088a40643f09e6fc90e4032da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия, армия, нато, вооружение, зарубежье, лондон, каховская гэс
Новости, Британия, армия, НАТО, вооружение, Зарубежье, Лондон, Каховская ГЭС

"Мы рискуем не удержаться". Британский генерал рассказал об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО

12:14 21.06.2023 (обновлено: 12:36 21.06.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Лондон может потерять влиятельную позицию в НАТО, если не откажется от сокращения численности своей армии. Об этом заявил заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Рэдфорд в интервью газете Telegraph
Генерал выразил обеспокоенность по поводу того, что если Великобритания не будет инвестировать в армию и не создаст производственную базу, то потеряет свои лидирующие позиции в НАТО.
"Мы рискуем не удержаться. У нас есть влиятельная позиция в НАТО. Я беспокоюсь, что, если мы не будем лидировать должным образом, мы можем потерять эту позицию", — сказал Рэдфорд.
В настоящее время британская армия насчитывает 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад. При этом в 2021 году правительством Британии было объявлено о дальнейшем сокращении численности армии и её численность должна сократиться до 73 000 человек, подсчитали журналисты Telegraph.
Ранее издание Daily Mail сообщало, что четверть солдат армии Великобритании страдает от ожирения. В связи с этой проблемой от службы были отстранены 5200 британских военных.
Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, об этом 10 июня сообщила газета Telegraph. Британские потребители почувствуют рост цен из-за возможных перемен в распределении сельхозпродукции в мире.
В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что Россия в случае прямой войны с НАТО готова нанести тактический ядерный удар.
Причем ВС РФ будут бить не простыми, а гиперзвуковыми ракетами, которые перехватить просто невозможно, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиБританияармияНАТОвооружениеЗарубежьеЛондонКаховская ГЭС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17Юрий Баранчик: Нужно опасаться не наступления ВСУ, а провокации с ядерным оружием накануне саммита НАТО
14:04Сийярто предрек затяжной конфликт на Украине из-за "военного психоза" Европы
13:56Путь проложит ЧВК: выпускной экзамен "вагнеров"
13:56Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, в МИД Китая ответили
13:51На Украине разрешили исполнять песни Цоя
13:48Великобритания выделит Украине новый кредит
13:03"Карпатский фронт": Скориков объяснил, кого ещё Киев может бросить против России
13:00"Основы для мира", преступления против детей, неудачи ВСУ. Главное на Украине на 13:00 21 июня
12:53В Мелитополе задержали диверсантов, которые готовили теракт
12:48Митрополит Клинский Леонид: На Украине люди в беде, их нужно спасать
12:33Украденные украинским режимом дети и их родители. Тяжелые судьбы жителей Попасной
12:14"Мы рискуем не удержаться". Британский генерал рассказал об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО
12:00Население Германии рекордно выросло за счёт украинских беженцев – FAZ
11:58"Бухгалтерская ошибка": Пентагон нашел еще шесть миллиардов долларов для Киева
11:32Война за батарейки. Кому достанутся месторождения лития на Украине
11:01Алексей Волынец: кто он
10:52Минобороны Украины: контрнаступление ВСУ столкнулось с "бешеным сопротивлением"
10:40ФСБ задержала жителя Хабаровского края за финансирование ВСУ криптовалютой
10:21Три украинских беспилотника вывели из строя в Подмосковье - Минобороны
09:56"Намёк на перспективу". Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО - Le Monde
Лента новостейМолния