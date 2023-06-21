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"Мы рискуем не удержаться". Британский генерал рассказал об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО
"Мы рискуем не удержаться". Британский генерал рассказал об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО - 21.06.2023 Украина.ру
"Мы рискуем не удержаться". Британский генерал рассказал об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО
Лондон может потерять влиятельную позицию в НАТО, если не откажется от сокращения численности своей армии. Об этом заявил заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Рэдфорд в интервью газете Telegraph
2023-06-21T12:14
2023-06-21T12:14
2023-06-21T12:36
новости
британия
армия
нато
вооружение
зарубежье
лондон
каховская гэс
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Генерал выразил обеспокоенность по поводу того, что если Великобритания не будет инвестировать в армию и не создаст производственную базу, то потеряет свои лидирующие позиции в НАТО.В настоящее время британская армия насчитывает 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад. При этом в 2021 году правительством Британии было объявлено о дальнейшем сокращении численности армии и её численность должна сократиться до 73 000 человек, подсчитали журналисты Telegraph.Ранее издание Daily Mail сообщало, что четверть солдат армии Великобритании страдает от ожирения. В связи с этой проблемой от службы были отстранены 5200 британских военных.Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, об этом 10 июня сообщила газета Telegraph. Британские потребители почувствуют рост цен из-за возможных перемен в распределении сельхозпродукции в мире.В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что Россия в случае прямой войны с НАТО готова нанести тактический ядерный удар. Причем ВС РФ будут бить не простыми, а гиперзвуковыми ракетами, которые перехватить просто невозможно, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, британия, армия, нато, вооружение, зарубежье, лондон, каховская гэс
Новости, Британия, армия, НАТО, вооружение, Зарубежье, Лондон, Каховская ГЭС
"Мы рискуем не удержаться". Британский генерал рассказал об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО
12:14 21.06.2023 (обновлено: 12:36 21.06.2023)
Лондон может потерять влиятельную позицию в НАТО, если не откажется от сокращения численности своей армии. Об этом заявил заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Рэдфорд в интервью газете Telegraph
Генерал выразил обеспокоенность по поводу того, что если Великобритания не будет инвестировать в армию и не создаст производственную базу, то потеряет свои лидирующие позиции в НАТО.
"Мы рискуем не удержаться. У нас есть влиятельная позиция в НАТО. Я беспокоюсь, что, если мы не будем лидировать должным образом, мы можем потерять эту позицию", — сказал Рэдфорд.
В настоящее время британская армия насчитывает 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад. При этом в 2021 году правительством Британии было объявлено о дальнейшем сокращении численности армии и её численность должна сократиться до 73 000 человек, подсчитали журналисты Telegraph.
Ранее издание Daily Mail сообщало, что четверть солдат армии Великобритании страдает от ожирения. В связи с этой проблемой от службы были отстранены 5200 британских военных.
Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, об этом 10 июня сообщила газета Telegraph. Британские потребители почувствуют рост цен из-за возможных перемен в распределении сельхозпродукции в мире.
В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что Россия в случае прямой войны с НАТО готова нанести тактический ядерный удар.
Причем ВС РФ будут бить не простыми, а гиперзвуковыми ракетами, которые перехватить просто невозможно, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь