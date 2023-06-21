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"Мы рискуем не удержаться". Британский генерал рассказал об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО

"Мы рискуем не удержаться". Британский генерал рассказал об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО - 21.06.2023 Украина.ру

"Мы рискуем не удержаться". Британский генерал рассказал об угрозе потери Лондоном позиции в НАТО

Лондон может потерять влиятельную позицию в НАТО, если не откажется от сокращения численности своей армии. Об этом заявил заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Рэдфорд в интервью газете Telegraph

2023-06-21T12:14

2023-06-21T12:14

2023-06-21T12:36

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лондон

каховская гэс

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Генерал выразил обеспокоенность по поводу того, что если Великобритания не будет инвестировать в армию и не создаст производственную базу, то потеряет свои лидирующие позиции в НАТО.В настоящее время британская армия насчитывает 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад. При этом в 2021 году правительством Британии было объявлено о дальнейшем сокращении численности армии и её численность должна сократиться до 73 000 человек, подсчитали журналисты Telegraph.Ранее издание Daily Mail сообщало, что четверть солдат армии Великобритании страдает от ожирения. В связи с этой проблемой от службы были отстранены 5200 британских военных.Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, об этом 10 июня сообщила газета Telegraph. Британские потребители почувствуют рост цен из-за возможных перемен в распределении сельхозпродукции в мире.В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что Россия в случае прямой войны с НАТО готова нанести тактический ядерный удар. Причем ВС РФ будут бить не простыми, а гиперзвуковыми ракетами, которые перехватить просто невозможно, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, британия, армия, нато, вооружение, зарубежье, лондон, каховская гэс