Выросло число госпитализированных после подрыва Каховской ГЭС
После подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС в больницы Херсонской области госпитализировано 103 пострадавших, сообщил в Telegram-канале врио губернатора области Владимир Сальдо 18 июня
"В лечебные учреждения с начала введения режима ЧС госпитализированы 103 человека", - сообщил Сальдо.
Накануне сообщалось о 95 госпитализированных с момента объявления ЧС.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела.
Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
16 июня, 16:53ВС России приступили к ликвидации экологических последствий подрыва Каховской ГЭСПодразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России начали устранение экологических проблем, появившихся в Херсонской области в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции украинскими войсками, сообщило РИА Новости 16 июня