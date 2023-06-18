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Выросло число госпитализированных после подрыва Каховской ГЭС

Выросло число госпитализированных после подрыва Каховской ГЭС - 18.06.2023 Украина.ру

Выросло число госпитализированных после подрыва Каховской ГЭС

После подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС в больницы Херсонской области госпитализировано 103 пострадавших, сообщил в Telegram-канале врио губернатора области Владимир Сальдо 18 июня

2023-06-18T15:55

2023-06-18T15:55

2023-06-18T15:55

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"В лечебные учреждения с начала введения режима ЧС госпитализированы 103 человека", - сообщил Сальдо.Накануне сообщалось о 95 госпитализированных с момента объявления ЧС.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела.Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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