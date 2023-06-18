"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней - 18.06.2023 Украина.ру
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"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней
"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней - 18.06.2023 Украина.ру
"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал об основных угрозах от Украины после уничтожения Каховской ГЭС, а также о главных темах на встрече президента России с военными корреспондентами:
2023-06-18T12:34
2023-06-18T12:34
видео
владимир путин
каховская гэс
военкор
дроны
африка
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0:46 – Нападение морских дронов на корабль ЧФ; 8:18 – Визит африканской делегации в Киев; 12:06 – Простор для диверсий после уничтожения Каховской ГЭС; 15:30 – Наступление ВСУ и его тактика; 20:44 – Встреча Владимира Путина с военкорами;
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видео, владимир путин, каховская гэс, военкор, дроны, африка, видео
Видео, Владимир Путин, Каховская ГЭС, военкор, дроны, Африка

"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней

12:34 18.06.2023
 
https://rutube.ru/video/0ea0a69b495d68ea410270133df84ec8/?r=wd
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал об основных угрозах от Украины после уничтожения Каховской ГЭС, а также о главных темах на встрече президента России с военными корреспондентами:
0:46 – Нападение морских дронов на корабль ЧФ;
8:18 – Визит африканской делегации в Киев;
12:06 – Простор для диверсий после уничтожения Каховской ГЭС;
15:30 – Наступление ВСУ и его тактика;
20:44 – Встреча Владимира Путина с военкорами;
 
ВидеоВладимир ПутинКаховская ГЭСвоенкордроныАфрика
 
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12:34"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней
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