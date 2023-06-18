https://ukraina.ru/20230618/1047339349.html

"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней

"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней - 18.06.2023 Украина.ру

"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал об основных угрозах от Украины после уничтожения Каховской ГЭС, а также о главных темах на встрече президента России с военными корреспондентами:

2023-06-18T12:34

2023-06-18T12:34

2023-06-18T12:34

видео

владимир путин

каховская гэс

военкор

дроны

африка

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0:46 – Нападение морских дронов на корабль ЧФ; 8:18 – Визит африканской делегации в Киев; 12:06 – Простор для диверсий после уничтожения Каховской ГЭС; 15:30 – Наступление ВСУ и его тактика; 20:44 – Встреча Владимира Путина с военкорами;

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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