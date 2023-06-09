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Бельгия имеет вопросы к Украине, но помогать ей не перестанет - министр обороны
Бельгия имеет вопросы к Украине, но помогать ей не перестанет - министр обороны - 09.06.2023 Украина.ру
Бельгия имеет вопросы к Украине, но помогать ей не перестанет - министр обороны
Бельгия решила не прекращать военную помощь Украине в ожидании ответа по поводу возможного использования поставленного Брюсселем оружия в атаках украинской ДРГ в Белгородской области, заявила министр обороны Людивин Дедондер в интервью бельгийской газете Soir 9 июня
2023-06-09T12:19
2023-06-09T12:19
2023-06-09T12:19
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Ранее газета The Washington Post написала, что террористы, атаковавшие Белгородскую область, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.В Бельгии на это заявили, что потребуют у Киева разъяснений по поводу использования диверсантами оружия бельгийского производства в Белгородской области "при первой возможности, подчеркнув, что предоставленное оружие предназначалось исключительно для ВСУ в целях "защиты своей территории и населения“, сообщило издание.По словам источника, об этом сказано в сопроводительных документах при каждой поставке.
https://ukraina.ru/20221126/1041229236.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бельгия, сво, всу, сша
Бельгия имеет вопросы к Украине, но помогать ей не перестанет - министр обороны
Бельгия решила не прекращать военную помощь Украине в ожидании ответа по поводу возможного использования поставленного Брюсселем оружия в атаках украинской ДРГ в Белгородской области, заявила министр обороны Людивин Дедондер в интервью бельгийской газете Soir 9 июня
"Собираемся ли мы приостанавливать поставки в ожидании их ответа? Нет, это не стоит в повестке дня. Мы находимся в зоне конфликта, многое может произойти. Я рассчитываю, что мы все узнаем в определенный момент", - сказала министр.
Ранее газета The Washington Post написала, что террористы, атаковавшие Белгородскую область, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.
В Бельгии на это заявили, что потребуют у Киева разъяснений по поводу использования диверсантами оружия бельгийского производства в Белгородской области "при первой возможности, подчеркнув, что предоставленное оружие предназначалось исключительно для ВСУ в целях "защиты своей территории и населения“, сообщило издание.
По словам источника, об этом сказано в сопроводительных документах при каждой поставке.