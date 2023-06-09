https://ukraina.ru/20230609/1047065238.html

Бельгия имеет вопросы к Украине, но помогать ей не перестанет - министр обороны

Бельгия имеет вопросы к Украине, но помогать ей не перестанет - министр обороны - 09.06.2023 Украина.ру

Бельгия имеет вопросы к Украине, но помогать ей не перестанет - министр обороны

Бельгия решила не прекращать военную помощь Украине в ожидании ответа по поводу возможного использования поставленного Брюсселем оружия в атаках украинской ДРГ в Белгородской области, заявила министр обороны Людивин Дедондер в интервью бельгийской газете Soir 9 июня

2023-06-09T12:19

2023-06-09T12:19

2023-06-09T12:19

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Ранее газета The Washington Post написала, что террористы, атаковавшие Белгородскую область, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.В Бельгии на это заявили, что потребуют у Киева разъяснений по поводу использования диверсантами оружия бельгийского производства в Белгородской области "при первой возможности, подчеркнув, что предоставленное оружие предназначалось исключительно для ВСУ в целях "защиты своей территории и населения“, сообщило издание.По словам источника, об этом сказано в сопроводительных документах при каждой поставке.

https://ukraina.ru/20221126/1041229236.html

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новости, бельгия, сво, всу, сша