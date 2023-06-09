В американских СМИ рассказали, как Байден помог Москве - 09.06.2023 Украина.ру
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В американских СМИ рассказали, как Байден помог Москве
В американских СМИ рассказали, как Байден помог Москве - 09.06.2023 Украина.ру
В американских СМИ рассказали, как Байден помог Москве
После начала СВО, антироссийские санкции, введенные США, позволили Москве укрепить рубль, пишет старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер для издания 19FortyFive 9 июня
2023-06-09T11:49
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Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия выдержали западные санкции благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.
https://ukraina.ru/20230607/1046977408.html
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новости, сша, джо байден, сво
Новости, США, Джо Байден, СВО

В американских СМИ рассказали, как Байден помог Москве

11:49 09.06.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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После начала СВО, антироссийские санкции, введенные США, позволили Москве укрепить рубль, пишет старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер для издания 19FortyFive 9 июня
"Главной целью администрации Белого дома было подорвать курс российского рубля. Через несколько недель после начала спецоперации Байден лично хвастался, что уничтожил рубль. Сегодня это утверждение кажется пустым", — говорится в публикации.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия выдержали западные санкции благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.
Зеленский Байден
7 июня, 07:22
Байден ответил, как изменится западная помощь Украине на фоне атаки Каховской ГЭСВашингтон продолжит оказывать помощь Киеву. Об этом 6 июня заявил президент Джо Байден на встрече с журналистами, передает агентство РИА Новости
 
НовостиСШАДжо БайденСВО
 
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