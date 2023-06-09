В американских СМИ рассказали, как Байден помог Москве
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
После начала СВО, антироссийские санкции, введенные США, позволили Москве укрепить рубль, пишет старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер для издания 19FortyFive 9 июня
"Главной целью администрации Белого дома было подорвать курс российского рубля. Через несколько недель после начала спецоперации Байден лично хвастался, что уничтожил рубль. Сегодня это утверждение кажется пустым", — говорится в публикации.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия выдержали западные санкции благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.