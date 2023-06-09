СМИ: Польша взяла кредит у Сеула на собственное производство южно-корейского вооружения и просит еще - 09.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230609/1047056206.html
СМИ: Польша взяла кредит у Сеула на собственное производство южно-корейского вооружения и просит еще
СМИ: Польша взяла кредит у Сеула на собственное производство южно-корейского вооружения и просит еще - 09.06.2023 Украина.ру
СМИ: Польша взяла кредит у Сеула на собственное производство южно-корейского вооружения и просит еще
Варшава запросила у Экспортно-импортного банка Южной Кореи кредит в размере 12 трлн вон (9,25 млрд долларов) на финансирование производства оружия. В этой истории есть два интересных обстоятельства, написал на днях сайт SBS news
2023-06-09T09:28
2023-06-09T09:28
новости
польша
южная корея
оружие
вооружение
банк
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036293372_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_c5c69e868d58b080dffd9e0f348d5137.jpg.webp
Дело в том, что Польша уже заключала аналогичный контракт с Сеулом в 2022 году. Общая его стоимость составила 17 трлн вон, однако 12 из них Варшава получила от Экспортно-импортного банка Южной Кореи в виде кредита.Тогда Польша получила таким образом танки К2, самоходные гаубицы К9, легкий штурмовик FA-50 и реактивную систему залпового огня Cheonmu.Сейчас правительство Польши запросило у южнокорейской стороны кредитной поддержки еще на 12 трлн вон. На кону снова танки К2 и самоходные гаубицы К9."Для Польши много благоприятных условий, таких как местное производство и передача технологий, поэтому известно, что корейское правительство отрицательно относится к дополнительной финансовой поддержке", - говорится в публикации SBS news.Иными словами, южнокорейское оружие, о котором идет речь, производится в Польше. При этом Сеул еще и дает на это денег.Параллельно Варшава активно участвует в военной помощи Украине. Польша уже передавала Киеву самое разнообразное вооружение. Так, в марте текущего года президент страны Анджей Дуда анонсировал передачу Киеву истребителей МиГ-29, а в феврале на Украину из Польши прибыли первые танки "Леопард".
https://ukraina.ru/20230609/1047054824.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036293372_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_bfd2ebbaf025f610ef6f6c1eb1d2cbd8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, южная корея, оружие, вооружение, банк, кредит
Новости, Польша, Южная Корея, оружие, вооружение, банк, кредит

СМИ: Польша взяла кредит у Сеула на собственное производство южно-корейского вооружения и просит еще

09:28 09.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / HiuppoТанк Польша PT-91 Twardy
Танк Польша PT-91 Twardy - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© commons.wikimedia.org / Hiuppo
Читать в
Варшава запросила у Экспортно-импортного банка Южной Кореи кредит в размере 12 трлн вон (9,25 млрд долларов) на финансирование производства оружия. В этой истории есть два интересных обстоятельства, написал на днях сайт SBS news
Дело в том, что Польша уже заключала аналогичный контракт с Сеулом в 2022 году. Общая его стоимость составила 17 трлн вон, однако 12 из них Варшава получила от Экспортно-импортного банка Южной Кореи в виде кредита.
Тогда Польша получила таким образом танки К2, самоходные гаубицы К9, легкий штурмовик FA-50 и реактивную систему залпового огня Cheonmu.
Сейчас правительство Польши запросило у южнокорейской стороны кредитной поддержки еще на 12 трлн вон. На кону снова танки К2 и самоходные гаубицы К9.
"Для Польши много благоприятных условий, таких как местное производство и передача технологий, поэтому известно, что корейское правительство отрицательно относится к дополнительной финансовой поддержке", - говорится в публикации SBS news.
Иными словами, южнокорейское оружие, о котором идет речь, производится в Польше. При этом Сеул еще и дает на это денег.
Параллельно Варшава активно участвует в военной помощи Украине. Польша уже передавала Киеву самое разнообразное вооружение. Так, в марте текущего года президент страны Анджей Дуда анонсировал передачу Киеву истребителей МиГ-29, а в феврале на Украину из Польши прибыли первые танки "Леопард".
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
08:09
Еще $2 млрд: Пентагон направит Киеву новый пакет помощи с ракетами Patriot и GEM-TВ пятницу, 9 июня, Минобороны США объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму более $2 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники в администрации США
 
НовостиПольшаЮжная Кореяоружиевооружениебанккредит
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42"Очень жёстко": в Одессе ощутили последствия ЧП на Каховской ГЭС
09:28СМИ: Польша взяла кредит у Сеула на собственное производство южно-корейского вооружения и просит еще
09:26Экстрасенсы и террористы, новое наступление под Запорожьем. Главное на Украине на утро 9 июня
08:48Известный журналист сказал то, о чём не хотят говорить на Украине
08:38"Эпидемия холеры и многое другое": эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное море
08:10В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ
08:09Еще $2 млрд: Пентагон направит Киеву новый пакет помощи с ракетами Patriot и GEM-T
07:57Мы делили... Черноморский флот
07:49Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ
07:39Ограбили в Киеве: сотрудник посольства США обратился в полицию
07:28Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны США
07:09Человек правды в стране лжи. В США открыли сезон охоты на Такера Карлсона
06:45Тамань заменит Одессу: чем Россия ответит на подрыв аммиакопровода
06:33Американец Джон Дуган: Зеленский продал украинский народ — его нужно поймать и судить как предателя
05:45"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО
05:32Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭС
05:30"Вы хотите Третью мировую?" Полковник запаса о том, как Россия будет говорить с Западом после Украины
05:21Генерал-перевертыш. На войне он жил, а мир его убил
05:17Польская интервенция на Украину: уже не "если", а "когда"
05:15"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за пределы Украины
Лента новостейМолния