https://ukraina.ru/20230609/1047056206.html

СМИ: Польша взяла кредит у Сеула на собственное производство южно-корейского вооружения и просит еще

СМИ: Польша взяла кредит у Сеула на собственное производство южно-корейского вооружения и просит еще - 09.06.2023 Украина.ру

СМИ: Польша взяла кредит у Сеула на собственное производство южно-корейского вооружения и просит еще

Варшава запросила у Экспортно-импортного банка Южной Кореи кредит в размере 12 трлн вон (9,25 млрд долларов) на финансирование производства оружия. В этой истории есть два интересных обстоятельства, написал на днях сайт SBS news

2023-06-09T09:28

2023-06-09T09:28

2023-06-09T09:28

новости

польша

южная корея

оружие

вооружение

банк

кредит

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Дело в том, что Польша уже заключала аналогичный контракт с Сеулом в 2022 году. Общая его стоимость составила 17 трлн вон, однако 12 из них Варшава получила от Экспортно-импортного банка Южной Кореи в виде кредита.Тогда Польша получила таким образом танки К2, самоходные гаубицы К9, легкий штурмовик FA-50 и реактивную систему залпового огня Cheonmu.Сейчас правительство Польши запросило у южнокорейской стороны кредитной поддержки еще на 12 трлн вон. На кону снова танки К2 и самоходные гаубицы К9."Для Польши много благоприятных условий, таких как местное производство и передача технологий, поэтому известно, что корейское правительство отрицательно относится к дополнительной финансовой поддержке", - говорится в публикации SBS news.Иными словами, южнокорейское оружие, о котором идет речь, производится в Польше. При этом Сеул еще и дает на это денег.Параллельно Варшава активно участвует в военной помощи Украине. Польша уже передавала Киеву самое разнообразное вооружение. Так, в марте текущего года президент страны Анджей Дуда анонсировал передачу Киеву истребителей МиГ-29, а в феврале на Украину из Польши прибыли первые танки "Леопард".

https://ukraina.ru/20230609/1047054824.html

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новости, польша, южная корея, оружие, вооружение, банк, кредит