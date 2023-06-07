https://ukraina.ru/20230607/1046876305.html

Джельсомино в стране Украина

Джельсомино в стране Украина - 07.06.2023 Украина.ру

Джельсомино в стране Украина

Украина – страна лжецов. Особенно ярко это стало ясно при нынешнем режиме, где "говорящая голова" Офиса президента Михаил Подоляк отрицает вообще всё. Кажется,... Украина.ру, 07.06.2023

2023-06-07T18:00

2023-06-07T18:00

2023-06-07T18:00

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Украина – страна лжецов. Особенно ярко это стало ясно при нынешнем режиме, где "говорящая голова" Офиса президента Михаил Подоляк отрицает вообще всё. Кажется, если его спросить, действительно ли президентом Украины является Владимир Зеленский, он, не моргнув глазом, ответит, что это "фейк российской пропаганды". И… Мы где-то это уже видели?7 июня 1977 года на киноэкраны вышла музыкальная сказка Одесской киностудии "Волшебный голос Джельсомино". Сняли её по произведению популярного в то время в СССР итальянского писателя Джанни Родари. Никто и представить себе не мог, что через несколько десятилетий эта сказка для многих тогда ещё маленьких зрителей станет быльюИмя режиссёра фильма — Тамары Николаевны Лисициан — сегодня, к сожалению, не очень известно. Это очень печально, поскольку и человек она была с очень интересной судьбой, и фильмы снимала замечательные.Начнём с того, что во время войны, будучи студенткой Московского городского театрального училища, Лисициан обратилась в Московский горком комсомола к его секретарю Александру Николаевичу Шелепину с просьбой отправить её на фронт. Она ему соврала, что в Грузии, где она родилась и выросла, стала чемпионкой республики по стрельбе, хорошо плавает, в совершенстве знает немецкий. Фамилия Лисициан была в то время известна всей стране — двоюродный брат Тамары — Павел Герасимович — был известнейшим оперным певцом.Её сразу зачислили в разведотдел 5-й Армии, с которой она дошла до Можайска. Позднее её направили в разведывательно-диверсионную часть особого назначения западного фронта № 9903. Во время выполнения в Белоруссии боевого задания, спасая своих товарищей, Тамара попала в плен.Через год Лисициан удалось бежать к житомирским партизанам. В отряде девушка получила тяжелое ранение, её эвакуировали в тыл, после чего она вернулась в театральное училище… и вскоре очутилась на Лубянке. У чекистов возникли серьёзные вопросы к её пребыванию в плену. Спасло вмешательство бывшего командира — прославленного советского военного разведчика Артура Карловича Спрогиса.Ещё в 1938 году в Тбилиси в возрасте 15 лет Тамара познакомилась с сыном одного из руководителей Итальянской коммунистической партии Луиджи Лонго. Уже тогда между ними возникла взаимная симпатия. После войны и окончания Тамарой училища они поженились и уехали в Италию.За рубежом Лисициан устроилась работать в представительство "Совэкспортфильма" заведующим монтажного отдела. Тогда-то она и познакомилась с Родари.В 1952 году вместе с мужем и сыном Сандро Тамара Николаевна вернулась в Москву, продолжила учёбу, поступив на режиссёрский факультет ГИТИСа. В 1954 году она перевелась во ВГИК в режиссёрскую мастерскую Григория Михайловича Козинцева (Юность Максима (1934), Пирогов (1947), Дон Кихот (1957), Гамлет (1964), Король Лир (1970)).Спустя пять лет, Лисициан закончила учёбу и отправилась в самостоятельное творческое плавание. Уже в первое 10-летие работы она воспользовалась знанием итальянского языка и своими зарубежными контактами, и в 1963 году сняла совместный советско-итальянский документальный фильм "СССР глазами итальянцев / Новое на Востоке".В 1973 году она закончила работу над своей первой полнометражной художественной работой детской сказкой "Чиполлино". Герои Родари к тому времени были хорошо известны советским детям и взрослым — книжка выходила миллионными тиражами, а в 1961 году был снят до сих пор популярный мультфильм. На роль сказочника, пользуясь личным знакомством, Лисициан пригласила… автора "Чиполлино" Джанни Родари.Успех фильма среди детворы был ошеломительный, а потому в 1976 году Тамаре Николаевне без особых проволочек разрешили сделать экранизацию другого популярного произведения – "Приключения Джельсомино в стране лгунов". Так как сказочный европейский город планировали снимать во Львове и Одессе, для производства выбрали специализировавшуюся тогда на детских и приключенческих фильмах Одесскую киностудию.На главную роль Лисициан пригласила 13-летнего ленинградского мальчишку Сергея Крупенникова. После исполнения главных ролей в таких фильмах, как "Дорогой мальчик" (1974) и "Весёлое сновидение, или Смех и слёзы" (1976) этот рыжий с усыпанным веснушками лицом подросток пользовался в стране невероятной популярностью. Из-за славы он на какое-то время даже "заболел" звёздной болезнью, но, к счастью, быстро с нею справился.Для того, чтобы обозначить уникальность голоса главного героя, в фильме он всё время говорил с использованием спецэффекта "эха". Сложности его реализации в условиях развития техники 70-х привели к тому, что нередко мимика актёра не совпадает с произносимыми фразами. В некоторых случаях даже можно прочитать по губам, что он в кадре говорит одно, а звуковая дорожка наложена другая. Так, в разговоре со старьёвщиком он вместо фразы "Насмотрелся я на ваше пиратство!" явно говорит: "Насмотрелся я на ваше тиранство!".Роль главного отрицательного персонажа — Короля и отставного пирата Джакомона исполнил замечательный актёр и режиссёр, "главный советский Дуремар" Владимир Павлович Басов. В "Чиполлино" он с только ему одному свойственной пластикой, сыграл принца Лимона. Лисициан была настолько впечатлена качеством исполнения, что решила продолжить сотрудничество. Кроме того, они оба прошли войну.Политика героя Басова разительно похожа на политику, проводимую в наше время правительством Украины. Запретив своим подданным говорить правду, Джакомон тем самым заставил их подменять понятия.Понятно, Родари в своей сказке писал карикатуру на итальянское общество 50-х годов прошлого века — на словах там внедрялись демократия, а на практике давилось любое свободомыслие, росло влияние мафии.Однако, как это похоже на современную Украину.Советник говорит Джакомону, когда тот спрашивает, что ему говорить своим подданным: "Ваше величество, напомните им о демократии — теперь это модно!" Знакомо, не правда ли?Из Киева на съёмки Лисициан пригласила уроженца подмосковной Коломны Льва Перфилова. Роль доносчика Калимера в "Волшебном голосе Джельсомино" стала для него, наверное, самой узнаваемой (наряду с ролями фотографа Гриши Ушивина по прозвищу "Шесть-на девять" из "Место встречи изменить нельзя" и Кырра из данелиевской "Кин-дза-дзы").Его герой голосом Олега Ануфриева, поёт "Но знает наш народ одно-с — донос, донос, донос".Тогда это звучало, как шутка — время повального стукачества в НКВД закончилось, хрущёвская "Оттепель" сменилась уютным брежневским "Застоем". Кто бы мог подумать, что меньше, чем через 40 лет на Украине начнётся время доносительства на инакомыслящих, создание сайта "Миротворец", появления вала сообщений в СБУ на любой пост в соцсетях, идущий вразрез "с генеральной линией партии"?Но это сейчас. А тогда, в такие уже далёкие 70-е на солнечных улицах Одессы и Львова начались съёмки этой, как тогда казалось, совсем безобидной сказки.Эпизод в аптеке, с выставленными на витрине чуть ли не средневековыми колбами и ретортами, сняли в уникальном строении — здании старинной львовской аптеки XVII века. Экстерьерные съёмки основной части киноленты проводились на не менее древней львовской Рыночной площади, у часовни-усыпальницы рода Боима XVII века и в близлежащих кварталах.Кстати, практически в тех же локациях вскоре сняли другой популярный приключенческий фильм Одесской киностудии "Д'Артаньян и три мушкетёра".В фильме, для разделения отдельных "Глав" повествования, использовались иллюстрации Рауля Вердини, которыми оформлено первое оригинальное издание сказки.6 июня 1977 года состоялась премьера фильма. Трансляции фильма на ТВ не хуже мультиков быстро опустошали от детворы советские дворы, это он помнит хорошо.Но вот бывшие советские мальчики и девочки выросли, и сами того не заметив, вдруг стали персонажами похожей сказки. Только происходит она не в кино, а наяву, и кровь, и смерть в ней не бутафорские, а самые настоящие.Кстати, Джанни Родари экранизация Лисициан не понравилась — он посчитал, что в ней слишком мало осталось от сказки, и слишком много от политического памфлета. Сравнивая книгу и сценарий с этим трудно не согласиться. Но… Так ли уж неправа была режиссёр?

https://ukraina.ru/20200522/1027773269.html

https://ukraina.ru/20191226/1026174582.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, италия, кино, фильм, кинематограф, сказки, ложь