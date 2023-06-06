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"Время наступило": Данилов рассказал о результатах срочного заседания СНБО
"Время наступило": Данилов рассказал о результатах срочного заседания СНБО - 06.06.2023 Украина.ру
"Время наступило": Данилов рассказал о результатах срочного заседания СНБО
Никто не остановит "освобождение" Украины, время которого наступило. Такими словами секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 6 июня описал итоги прошедшего 6 июня заседания СНБО. Свой комментарий он написал в своем твиттере
2023-06-06T12:45
2023-06-06T12:45
2023-06-06T12:45
новости
каховская гэс
алексей данилов
снбо
украина
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В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Данилов утверждает, что произошедшее - дело рук России, которая якобы сама взорвала дамбу, чтобы обвинить киевский режим. Представитель украинской власти даже нашел в случившемся хорошее: ведь техногенная авария, уверен он, станет толчком к более быстрому "освобождению" Украины."Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило", – резюмировал Данилов.Буквально парой часов ранее Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО, заявив, что Каховскую ГЭС якобы подорвали россияне. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Украина может скорректировать свои планы контрнаступления "из-за подрыва Каховской ГЭС".Каховская ГЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, кроме того, специалисты фиксировали, что Киев сбрасывал воду, что так же не лучшим образом влияло на конструкцию дамбы.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Также мэр отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Кроме того, разрушение на Каховской ГЭС может привести к проблемам при доставке воды в Крым.Леонтьев добавил, что в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.
https://ukraina.ru/20230606/1046935836.html
https://ukraina.ru/20230606/1046935367.html
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новости, каховская гэс, алексей данилов, снбо, украина
"Время наступило": Данилов рассказал о результатах срочного заседания СНБО
Никто не остановит "освобождение" Украины, время которого наступило. Такими словами секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 6 июня описал итоги прошедшего 6 июня заседания СНБО. Свой комментарий он написал в своем твиттере
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.
Данилов утверждает, что произошедшее - дело рук России, которая якобы сама взорвала дамбу, чтобы обвинить киевский режим.
Представитель украинской власти даже нашел в случившемся хорошее: ведь техногенная авария, уверен он, станет толчком к более быстрому "освобождению" Украины.
"Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило", – резюмировал Данилов.
Буквально парой часов ранее Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО, заявив, что Каховскую ГЭС якобы подорвали россияне. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Украина может скорректировать свои планы контрнаступления "из-за подрыва Каховской ГЭС".
Каховская ГЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, кроме того, специалисты фиксировали, что Киев сбрасывал воду, что так же не лучшим образом влияло на конструкцию дамбы.
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.
Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
Также мэр отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Кроме того, разрушение на Каховской ГЭС может привести к проблемам при доставке воды в Крым.
Леонтьев добавил, что в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.