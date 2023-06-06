ВСУ добили свой Leopard, чтобы он не достался специалистам из России - Пушилин - 06.06.2023 Украина.ру
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ВСУ добили свой Leopard, чтобы он не достался специалистам из России - Пушилин
ВСУ добили свой Leopard, чтобы он не достался специалистам из России - Пушилин - 06.06.2023 Украина.ру
ВСУ добили свой Leopard, чтобы он не достался специалистам из России - Пушилин
ВСУ уничтожили подбитый танк Leopard, чтобы он не достался ВС России, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" 6 июня
2023-06-06T12:20
2023-06-06T12:20
новости
всу
танк
денис пушилин
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Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус ранее анонсировал поставки 80 танков Leopard 1 Украине.Когда российские танки вышли, чтобы вытащить подбитый Leopard, навстречу им вышли два танка ВСУ, вместо того, чтобы отражать атаку, они начали уничтожать свою боевую машину, добавил он.Они расстреляли танк и отошли на занимаемые позиции. Для них было главной целью не допустить его попадание в руки российских специалистов, подчеркнул Пушилин.Немецкие танки Leopard, которые получает Киев, плохо зарекомендовали себя во время войны в Курдистане. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также отметил, что их будет тяжело транспортировать.Ранее заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал, что на Угледарском направлении фронта появились танки Leopard.Согласно сводкам оборонного ведомства РФ, 5 июня при попытке наступления ВСУ было уничтожено восемь немецких танков.Производство танка Leopard 1 началось в 1963 году. Защищенность боевой машине обеспечивала гомогенная катаная броня, которая могла защитить лишь от осколков снарядов и мелкокалиберных автопушек.Слабая защита танка объяснялось просто. При наличии кумулятивных снарядов, способных пробить до 300 мм брони, увеличивать её мощность посчитали бесполезным.
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новости, всу, танк, денис пушилин
Новости, ВСУ, танк, Денис Пушилин

ВСУ добили свой Leopard, чтобы он не достался специалистам из России - Пушилин

12:20 06.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / Rainer Lippert
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© commons.wikimedia.org / Rainer Lippert
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ВСУ уничтожили подбитый танк Leopard, чтобы он не достался ВС России, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" 6 июня
Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус ранее анонсировал поставки 80 танков Leopard 1 Украине.
"На севере республики, на одном из участков, еще, наверное, дней десять назад была попытка прорыва с использованием танка Leopard. Для нас эта техника важна для изучения, - рассказал он.
Когда российские танки вышли, чтобы вытащить подбитый Leopard, навстречу им вышли два танка ВСУ, вместо того, чтобы отражать атаку, они начали уничтожать свою боевую машину, добавил он.
Они расстреляли танк и отошли на занимаемые позиции. Для них было главной целью не допустить его попадание в руки российских специалистов, подчеркнул Пушилин.
Немецкие танки Leopard, которые получает Киев, плохо зарекомендовали себя во время войны в Курдистане. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также отметил, что их будет тяжело транспортировать.
Ранее заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал, что на Угледарском направлении фронта появились танки Leopard.
Согласно сводкам оборонного ведомства РФ, 5 июня при попытке наступления ВСУ было уничтожено восемь немецких танков.
Производство танка Leopard 1 началось в 1963 году. Защищенность боевой машине обеспечивала гомогенная катаная броня, которая могла защитить лишь от осколков снарядов и мелкокалиберных автопушек.
Слабая защита танка объяснялось просто. При наличии кумулятивных снарядов, способных пробить до 300 мм брони, увеличивать её мощность посчитали бесполезным.
- РИА Новости, 1920, 21.04.2023
21 апреля, 18:16
Охота на священников, ремонтный центр для Leopard 2. Итоги 21 апреля на УкраинеГлава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, на скольких украинских военных удалось обменять одного православного священника. Германия, Польша и Украина подписали документ о создании ремонтного центра для передаваемых ВСУ танков Leopard 2
 
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