https://ukraina.ru/20230606/1046916222.html

Военный эксперт объяснил, где российские войска ждут ВСУ и почему Киев не сможет отбить Артемовск

Военный эксперт объяснил, где российские войска ждут ВСУ и почему Киев не сможет отбить Артемовск - 06.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, где российские войска ждут ВСУ и почему Киев не сможет отбить Артемовск

Если бы ВСУ готовились к серьезному прорыву, то они не должны были разбрасываться резервами. А сейчас они хотят хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-06-06T06:00

2023-06-06T06:00

2023-06-06T06:00

новости

артёмовск (бахмут)

наступление

запорожское направление

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Враг понимает, что его ждут на Запорожском направлении и что он не сможет отбить Артемовск. Украина не уверена даже в том, насколько она сможет воспрепятствовать окружению Северска. Но им все равно нужно что-то делать, рассказал эксперт.Если мы хотим как можно скорее снизить обстрелы Донецка, то нам надо окружать Авдеевку. Но сейчас нам важнее обезопасить весь северный фланг и создать угрозу для ВСУ в Харьковской области (мы же пытаемся выйти к Красному Лиману). Поэтому нужно сначала окружать северскую группировку, добавил он.Таким образом, ВСУ будут пытаться повторить опыт Артемовска в Северске. Но географически это очень сложно, потому что город находится в низине. Оборонять его будет сложно. Для нас же важно окружить северскую группировку противника, чтобы отодвинуть его от Лисичанска и Северодонецка, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

запорожское направление

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артёмовск (бахмут), наступление, запорожское направление