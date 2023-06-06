Военный эксперт объяснил, где российские войска ждут ВСУ и почему Киев не сможет отбить Артемовск - 06.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, где российские войска ждут ВСУ и почему Киев не сможет отбить Артемовск
Военный эксперт объяснил, где российские войска ждут ВСУ и почему Киев не сможет отбить Артемовск - 06.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, где российские войска ждут ВСУ и почему Киев не сможет отбить Артемовск
Если бы ВСУ готовились к серьезному прорыву, то они не должны были разбрасываться резервами. А сейчас они хотят хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-06-06T06:00
2023-06-06T06:00
новости
артёмовск (бахмут)
наступление
запорожское направление
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Враг понимает, что его ждут на Запорожском направлении и что он не сможет отбить Артемовск. Украина не уверена даже в том, насколько она сможет воспрепятствовать окружению Северска. Но им все равно нужно что-то делать, рассказал эксперт.Если мы хотим как можно скорее снизить обстрелы Донецка, то нам надо окружать Авдеевку. Но сейчас нам важнее обезопасить весь северный фланг и создать угрозу для ВСУ в Харьковской области (мы же пытаемся выйти к Красному Лиману). Поэтому нужно сначала окружать северскую группировку, добавил он.Таким образом, ВСУ будут пытаться повторить опыт Артемовска в Северске. Но географически это очень сложно, потому что город находится в низине. Оборонять его будет сложно. Для нас же важно окружить северскую группировку противника, чтобы отодвинуть его от Лисичанска и Северодонецка, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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новости, артёмовск (бахмут), наступление, запорожское направление
Новости, Артёмовск (Бахмут), наступление, Запорожское направление

Военный эксперт объяснил, где российские войска ждут ВСУ и почему Киев не сможет отбить Артемовск

06:00 06.06.2023
 
© РИА НовостиВоеннослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
© РИА Новости
Читать в
Если бы ВСУ готовились к серьезному прорыву, то они не должны были разбрасываться резервами. А сейчас они хотят хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Враг понимает, что его ждут на Запорожском направлении и что он не сможет отбить Артемовск. Украина не уверена даже в том, насколько она сможет воспрепятствовать окружению Северска. Но им все равно нужно что-то делать, рассказал эксперт.
Если мы хотим как можно скорее снизить обстрелы Донецка, то нам надо окружать Авдеевку. Но сейчас нам важнее обезопасить весь северный фланг и создать угрозу для ВСУ в Харьковской области (мы же пытаемся выйти к Красному Лиману). Поэтому нужно сначала окружать северскую группировку, добавил он.
"Ресурсов у Киева - не так много. В этом виновато политическое руководство Украины, потому что нельзя было так долго удерживать Артемовск, направляя туда много резервов. При таком раскладе они пытаются найти хоть какой-то вариант, чтобы укрепить власть [президента Украины Владимира] Зеленского", - подчеркнул Евсеев.
Таким образом, ВСУ будут пытаться повторить опыт Артемовска в Северске. Но географически это очень сложно, потому что город находится в низине. Оборонять его будет сложно. Для нас же важно окружить северскую группировку противника, чтобы отодвинуть его от Лисичанска и Северодонецка, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиАртёмовск (Бахмут)наступлениеЗапорожское направление
 
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