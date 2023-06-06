https://ukraina.ru/20230606/1046857212.html

Военный эксперт объяснил, каким способом Россия раз и навсегда перережет логистику ВСУ

Военный эксперт объяснил, каким способом Россия раз и навсегда перережет логистику ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, каким способом Россия раз и навсегда перережет логистику ВСУ

Наша авиация должна уничтожать железнодорожные пути на перегонах. Это безопасно, потому что невозможно на тысячах километров поставить установки ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-06-06T04:15

2023-06-06T04:15

2023-06-06T04:15

новости

железная дорога

мосты

бомбардировка

транспорт

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Для уничтожения железнодорожных узлов ВС РФ необязательно использовать 1,5 тонные боеприпасы. Если просто подорвать пути, их нужно будет долго менять. После этого придет ремонтный поезд — и он также будет уничтожен. Поэтому рельсы просто не будут успевать восстанавливать, рассказал эксперт.Мосты через Днепр также до сих пор не уничтожены. Если мы их взорвем, ВСУ будет трудно снабжать 500 тысячную группировку на Левобережье. Это стратегическая задача, которую нужно решать перед началом наступления, добавил он.У ВС РФ, в отличие от "Хаймарсов", есть гораздо более мощные ракеты и авиабомбы. Несколько точных ударов по мосту выведут его из строя надолго. Это получалось и в Великую Отечественную. Тем более что тогда средства доставки и средства поражения были гораздо менее точными и менее мощными, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, железная дорога, мосты, бомбардировка, транспорт