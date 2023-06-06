Военный эксперт объяснил, каким способом Россия раз и навсегда перережет логистику ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, каким способом Россия раз и навсегда перережет логистику ВСУ
Военный эксперт объяснил, каким способом Россия раз и навсегда перережет логистику ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, каким способом Россия раз и навсегда перережет логистику ВСУ
Наша авиация должна уничтожать железнодорожные пути на перегонах. Это безопасно, потому что невозможно на тысячах километров поставить установки ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-06-06T04:15
2023-06-06T04:15
новости
железная дорога
мосты
бомбардировка
транспорт
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Для уничтожения железнодорожных узлов ВС РФ необязательно использовать 1,5 тонные боеприпасы. Если просто подорвать пути, их нужно будет долго менять. После этого придет ремонтный поезд — и он также будет уничтожен. Поэтому рельсы просто не будут успевать восстанавливать, рассказал эксперт.Мосты через Днепр также до сих пор не уничтожены. Если мы их взорвем, ВСУ будет трудно снабжать 500 тысячную группировку на Левобережье. Это стратегическая задача, которую нужно решать перед началом наступления, добавил он.У ВС РФ, в отличие от "Хаймарсов", есть гораздо более мощные ракеты и авиабомбы. Несколько точных ударов по мосту выведут его из строя надолго. Это получалось и в Великую Отечественную. Тем более что тогда средства доставки и средства поражения были гораздо менее точными и менее мощными, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, железная дорога, мосты, бомбардировка, транспорт
Новости, железная дорога, мосты, бомбардировка, транспорт

Военный эксперт объяснил, каким способом Россия раз и навсегда перережет логистику ВСУ

04:15 06.06.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушенный автомобиль у моста через реку Днепр в окрестностях Херсона
Разрушенный автомобиль у моста через реку Днепр в окрестностях Херсона - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
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Наша авиация должна уничтожать железнодорожные пути на перегонах. Это безопасно, потому что невозможно на тысячах километров поставить установки ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Для уничтожения железнодорожных узлов ВС РФ необязательно использовать 1,5 тонные боеприпасы. Если просто подорвать пути, их нужно будет долго менять. После этого придет ремонтный поезд — и он также будет уничтожен. Поэтому рельсы просто не будут успевать восстанавливать, рассказал эксперт.
Мосты через Днепр также до сих пор не уничтожены. Если мы их взорвем, ВСУ будет трудно снабжать 500 тысячную группировку на Левобережье. Это стратегическая задача, которую нужно решать перед началом наступления, добавил он.
"Антоновский мост в Херсоне постоянно обстреливался "Хаймарсами". ВСУ там продемонстрировали системную работу. Невзирая ни на что, они клали туда пакет за пакетом до тех пор, пока движение по нему почти полностью не прекратилось. А у нас ресурсов гораздо больше", - подчеркнул Онуфриенко.
У ВС РФ, в отличие от "Хаймарсов", есть гораздо более мощные ракеты и авиабомбы. Несколько точных ударов по мосту выведут его из строя надолго. Это получалось и в Великую Отечественную. Тем более что тогда средства доставки и средства поражения были гораздо менее точными и менее мощными, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
Новостижелезная дорогамостыбомбардировкатранспорт
 
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