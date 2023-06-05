Глава администрации Первомайска сообщил, что ВСУ возобновили обстрелы города - 05.06.2023 Украина.ру
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Глава администрации Первомайска сообщил, что ВСУ возобновили обстрелы города
Глава администрации Первомайска сообщил, что ВСУ возобновили обстрелы города - 05.06.2023 Украина.ру
Глава администрации Первомайска сообщил, что ВСУ возобновили обстрелы города
Ночью вооружённые силы Украины обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики с использованием ракетной системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом 5 июня сообщил глава администрации города Сергей Колягин в своём Телеграм-канале
2023-06-05T10:28
2023-06-05T10:28
новости
луганская народная республика
первомайск
обстрелы
всу
himars
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До начала спецоперации России на Украине Первомайск оказался в серой зоне, позже город все же заняли ВСУ. После освобождения населенного пункта силами ВС РФ местные жители рассказали, что ВСУ в городе воровали и издевались над мирным населением.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска стремятся хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности.ВСУ понимают, что Артёмовск уже не отбить, и даже не выйдет в полной мере воспрепятствовать окружению Северска, но делать что-то нужно, вот и предпринимают попытки.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.
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луганская народная республика
первомайск
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новости, луганская народная республика, первомайск, обстрелы, всу, himars
Новости, Луганская Народная Республика, Первомайск, обстрелы, ВСУ, HIMARS

Глава администрации Первомайска сообщил, что ВСУ возобновили обстрелы города

10:28 05.06.2023
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Ночью вооружённые силы Украины обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики с использованием ракетной системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом 5 июня сообщил глава администрации города Сергей Колягин в своём Телеграм-канале
"Сегодня ночью город вновь был обстрелян украинскими вооружёнными формированиями. Два раза за ночь, ориентировочно в 03:30 и 05:00, и предположительно из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, противник нанёс удар по разным районам города", – говорится в сообщении главы администрации Первомайска.
До начала спецоперации России на Украине Первомайск оказался в серой зоне, позже город все же заняли ВСУ. После освобождения населенного пункта силами ВС РФ местные жители рассказали, что ВСУ в городе воровали и издевались над мирным населением.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска стремятся хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности.
ВСУ понимают, что Артёмовск уже не отбить, и даже не выйдет в полной мере воспрепятствовать окружению Северска, но делать что-то нужно, вот и предпринимают попытки.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.
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«Прилетели практически в пятак». Изменит ли HIMARS соотношение силЭффектное применение американских РСЗО HIMARS произвело впечатление. Министр обороны Украины Алексей Резников уже заявил, что высокоточные системы «изменили правила игры» и «первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от стран-партнёров, наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра»
 
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