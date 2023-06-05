https://ukraina.ru/20230605/1046893512.html

Глава администрации Первомайска сообщил, что ВСУ возобновили обстрелы города

Глава администрации Первомайска сообщил, что ВСУ возобновили обстрелы города - 05.06.2023 Украина.ру

Глава администрации Первомайска сообщил, что ВСУ возобновили обстрелы города

Ночью вооружённые силы Украины обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики с использованием ракетной системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом 5 июня сообщил глава администрации города Сергей Колягин в своём Телеграм-канале

2023-06-05T10:28

2023-06-05T10:28

2023-06-05T10:28

новости

луганская народная республика

первомайск

обстрелы

всу

himars

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До начала спецоперации России на Украине Первомайск оказался в серой зоне, позже город все же заняли ВСУ. После освобождения населенного пункта силами ВС РФ местные жители рассказали, что ВСУ в городе воровали и издевались над мирным населением.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска стремятся хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности.ВСУ понимают, что Артёмовск уже не отбить, и даже не выйдет в полной мере воспрепятствовать окружению Северска, но делать что-то нужно, вот и предпринимают попытки.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220712/1034342346.html

луганская народная республика

первомайск

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, луганская народная республика, первомайск, обстрелы, всу, himars