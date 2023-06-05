Глава администрации Первомайска сообщил, что ВСУ возобновили обстрелы города
Ночью вооружённые силы Украины обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики с использованием ракетной системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом 5 июня сообщил глава администрации города Сергей Колягин в своём Телеграм-канале
"Сегодня ночью город вновь был обстрелян украинскими вооружёнными формированиями. Два раза за ночь, ориентировочно в 03:30 и 05:00, и предположительно из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, противник нанёс удар по разным районам города", – говорится в сообщении главы администрации Первомайска.
До начала спецоперации России на Украине Первомайск оказался в серой зоне, позже город все же заняли ВСУ. После освобождения населенного пункта силами ВС РФ местные жители рассказали, что ВСУ в городе воровали и издевались над мирным населением.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска стремятся хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности.
ВСУ понимают, что Артёмовск уже не отбить, и даже не выйдет в полной мере воспрепятствовать окружению Северска, но делать что-то нужно, вот и предпринимают попытки.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.
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