https://ukraina.ru/20230602/1046829451.html

После падения на сцене ударился головой о вертолет: стало известно о новом конфузе Байдена

После падения на сцене ударился головой о вертолет: стало известно о новом конфузе Байдена - 02.06.2023 Украина.ру

После падения на сцене ударился головой о вертолет: стало известно о новом конфузе Байдена

Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета на площадке у Белого дома. Туда он возвращался из Колорадо, где упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС. Об этом 2 июня сообщил пул журналистов Белого дома

2023-06-02T08:34

2023-06-02T08:34

2023-06-02T08:34

новости

джо байден

конфуз

вертолеты

падение

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Накануне во время церемонии в академии ВВС США Байден споткнулся и упал прямо на сцене. В Белом доме заявили, что произошло это из-за лежавшего там мешка с песком.Чуть позже эту информацию подтвердил и сам Байден, заявив, что "Я попал в мешок с песком". При этом американский президент подчеркнул, что чувствует себя хорошо.Кстати, незадолго до падения 80-летний Байден пошутил, сказав, что подавал заявку на поступление в Военно-морскую академию США, "когда выпускался из старшей школы 300 лет назад".Инцидент уже успел прокомментировать его конкурент экс-президент США Дональд Трамп."Это он на выпуске Академии ВВС? И чо, прям упал? Ну… надеюсь, не ушибся. Но это, конечно, уже дурка. Ему надо как-то поаккуратнее, что ли", - сказал Трамп.

https://ukraina.ru/20230602/1046829046.html

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новости, джо байден, конфуз, вертолеты, падение