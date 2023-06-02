После падения на сцене ударился головой о вертолет: стало известно о новом конфузе Байдена - 02.06.2023 Украина.ру
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После падения на сцене ударился головой о вертолет: стало известно о новом конфузе Байдена
После падения на сцене ударился головой о вертолет: стало известно о новом конфузе Байдена - 02.06.2023 Украина.ру
После падения на сцене ударился головой о вертолет: стало известно о новом конфузе Байдена
Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета на площадке у Белого дома. Туда он возвращался из Колорадо, где упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС. Об этом 2 июня сообщил пул журналистов Белого дома
2023-06-02T08:34
2023-06-02T08:34
новости
джо байден
конфуз
вертолеты
падение
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Накануне во время церемонии в академии ВВС США Байден споткнулся и упал прямо на сцене. В Белом доме заявили, что произошло это из-за лежавшего там мешка с песком.Чуть позже эту информацию подтвердил и сам Байден, заявив, что "Я попал в мешок с песком". При этом американский президент подчеркнул, что чувствует себя хорошо.Кстати, незадолго до падения 80-летний Байден пошутил, сказав, что подавал заявку на поступление в Военно-морскую академию США, "когда выпускался из старшей школы 300 лет назад".Инцидент уже успел прокомментировать его конкурент экс-президент США Дональд Трамп."Это он на выпуске Академии ВВС? И чо, прям упал? Ну… надеюсь, не ушибся. Но это, конечно, уже дурка. Ему надо как-то поаккуратнее, что ли", - сказал Трамп.
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новости, джо байден, конфуз, вертолеты, падение
Новости, Джо Байден, конфуз, вертолеты, падение

После падения на сцене ударился головой о вертолет: стало известно о новом конфузе Байдена

08:34 02.06.2023
 
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© Public domain
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Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета на площадке у Белого дома. Туда он возвращался из Колорадо, где упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС. Об этом 2 июня сообщил пул журналистов Белого дома
"Он ударился своей головой о дверной проем, выходя из вертолета", - говорится в публикации пресс-пула.
Накануне во время церемонии в академии ВВС США Байден споткнулся и упал прямо на сцене. В Белом доме заявили, что произошло это из-за лежавшего там мешка с песком.
Чуть позже эту информацию подтвердил и сам Байден, заявив, что "Я попал в мешок с песком". При этом американский президент подчеркнул, что чувствует себя хорошо.
Кстати, незадолго до падения 80-летний Байден пошутил, сказав, что подавал заявку на поступление в Военно-морскую академию США, "когда выпускался из старшей школы 300 лет назад".
Инцидент уже успел прокомментировать его конкурент экс-президент США Дональд Трамп.
"Это он на выпуске Академии ВВС? И чо, прям упал? Ну… надеюсь, не ушибся. Но это, конечно, уже дурка. Ему надо как-то поаккуратнее, что ли", - сказал Трамп.
- РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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НовостиДжо Байденконфузвертолетыпадение
 
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