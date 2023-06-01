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Марочко сообщил о новых успехах ВС РФ на Краснолиманском направлении

Марочко сообщил о новых успехах ВС РФ на Краснолиманском направлении - 01.06.2023 Украина.ру

Марочко сообщил о новых успехах ВС РФ на Краснолиманском направлении

Киев вынужден перебрасывать свои войска на Краснолиманское направление. Причина - успех российских военных и рост потерь ВСУ. Об этом 1 июня в своем Телеграм-канале сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко

2023-06-01T09:15

2023-06-01T09:15

2023-06-01T09:19

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Ранее Марочко заявлял, что сторонники киевского режима несколько раз пытались пробить оборону ВС РФ на Краснолиманском направлении, но вместо этого несли потери в личном составе и военной техники, после чего отступали.Эксперт также отметил, что ВСУ продолжают наращивать военное присутствие на Купянском направлении, недалеко от границ с Россией, где они используют местное население для получения разведданных.Пару дней назад Марочко обнародовал информацию о том, что ВСУ бросили позиции у населенных пунктов Макеевка и Невский на Краснолиманском направлении, так как "не хотели попасть на бойню".

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2023

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новости, вс рф, андрей марочко, всу