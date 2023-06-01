https://ukraina.ru/20230601/1046742990.html

"Пришли побеждать". Военный эксперт о том, когда "вагнеровцы" будут штурмовать Авдеевку

"Пришли побеждать". Военный эксперт о том, когда "вагнеровцы" будут штурмовать Авдеевку - 01.06.2023 Украина.ру

"Пришли побеждать". Военный эксперт о том, когда "вагнеровцы" будут штурмовать Авдеевку

В Авдеевке ВС РФ вернутся к практике штурмовых отрядов, которые будут просачиваться в предполье города, а потом стараться замкнуть клещи через мелкие населенные пункты, которые служат опорниками ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-01T04:00

2023-06-01T04:00

2023-06-01T04:00

новости

авдеевка

чвк "вагнер"

штурм

чвк

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После изнурительного 400-дневной кампании в Попасной, Соледаре и Артёмовске бойцы ЧВК "Вагнер" взяли передышку. Можно предположить, что после отдыха штурмовые отряды "вагнеровцев" отправятся в район Авдеевки, рассказал эксперт.Сейчас по образу и подобию ЧВК "Вагнер" создаются и другие частные военные компании, их уже с десяток. Да, у них нет славы и опыта "музыкантов", но естественный отбор на войне идет очень быстро, добавил он.Призывная армия хороша по-своему. Она очень хорошо сражается в обороне, что мы и видим на примере ВСУ, где практически не осталось кадрового состава, отметил эксперт.Такие бойцы готовы сидеть в окопе под обстрелами, но идти в атаку призывнику всегда психологически трудно. Солдату и офицеру ЧВК это делать проще, потому что это его сознательный выбор, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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новости, авдеевка, чвк "вагнер", штурм, чвк