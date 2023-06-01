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"Пришли побеждать". Военный эксперт о том, когда "вагнеровцы" будут штурмовать Авдеевку
"Пришли побеждать". Военный эксперт о том, когда "вагнеровцы" будут штурмовать Авдеевку - 01.06.2023 Украина.ру
"Пришли побеждать". Военный эксперт о том, когда "вагнеровцы" будут штурмовать Авдеевку
В Авдеевке ВС РФ вернутся к практике штурмовых отрядов, которые будут просачиваться в предполье города, а потом стараться замкнуть клещи через мелкие населенные пункты, которые служат опорниками ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-01T04:00
2023-06-01T04:00
2023-06-01T04:00
новости
авдеевка
чвк "вагнер"
штурм
чвк
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После изнурительного 400-дневной кампании в Попасной, Соледаре и Артёмовске бойцы ЧВК "Вагнер" взяли передышку. Можно предположить, что после отдыха штурмовые отряды "вагнеровцев" отправятся в район Авдеевки, рассказал эксперт.Сейчас по образу и подобию ЧВК "Вагнер" создаются и другие частные военные компании, их уже с десяток. Да, у них нет славы и опыта "музыкантов", но естественный отбор на войне идет очень быстро, добавил он.Призывная армия хороша по-своему. Она очень хорошо сражается в обороне, что мы и видим на примере ВСУ, где практически не осталось кадрового состава, отметил эксперт.Такие бойцы готовы сидеть в окопе под обстрелами, но идти в атаку призывнику всегда психологически трудно. Солдату и офицеру ЧВК это делать проще, потому что это его сознательный выбор, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, чвк "вагнер", штурм, чвк
"Пришли побеждать". Военный эксперт о том, когда "вагнеровцы" будут штурмовать Авдеевку
В Авдеевке ВС РФ вернутся к практике штурмовых отрядов, которые будут просачиваться в предполье города, а потом стараться замкнуть клещи через мелкие населенные пункты, которые служат опорниками ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
После изнурительного 400-дневной кампании в Попасной, Соледаре и Артёмовске бойцы ЧВК "Вагнер" взяли передышку. Можно предположить, что после отдыха штурмовые отряды "вагнеровцев" отправятся в район Авдеевки, рассказал эксперт.
Сейчас по образу и подобию ЧВК "Вагнер" создаются и другие частные военные компании, их уже с десяток. Да, у них нет славы и опыта "музыкантов", но естественный отбор на войне идет очень быстро, добавил он.
"Люди, которые идут в [частные военные кампании] ЧВК, очень быстро учатся. Это профессионалы, которые понимают, что пришли побеждать, и они это делают весьма эффективно. Таким образом, в Авдеевке будет работать мотивированная штурмовая пехота, а не призывная", - подчеркнул Анпилогов.
Призывная армия хороша по-своему. Она очень хорошо сражается в обороне, что мы и видим на примере ВСУ, где практически не осталось кадрового состава, отметил эксперт.
Такие бойцы готовы сидеть в окопе под обстрелами, но идти в атаку призывнику всегда психологически трудно. Солдату и офицеру ЧВК это делать проще, потому что это его сознательный выбор, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь