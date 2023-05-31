Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы" - 31.05.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20230531/1046735324.html
Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы"
Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы" - 31.05.2023 Украина.ру
Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орабан выглядит каким-то еnfant terrible европейской политики. То он блокируется евроатлантическую интеграцию Украины, то... Украина.ру, 31.05.2023
2023-05-31T08:00
2023-05-31T08:00
история
история
европа
ес
венгрия
правые
виктор орбан
фидес - венгерский гражданский союз
джордж сорос
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орабан выглядит каким-то еnfant terrible европейской политики. То он блокируется евроатлантическую интеграцию Украины, то закупает российскую нефть, то призывает учесть интересы России при заключении договора по безопасности… И сделать с ним почему-то ничего не получается, хотя Венгрия не самая богатая страна в ЕС.Орбан родился 31 мая 1963 года. В 1998-м он стал самым молодым премьер-министром Венгрии, а с 2010-го занимает этот пост бессменно. В юности он был ультра-либералом, ныне же – евроскептик.Виктор Орбан с детства был бунтарём. Сначала он бунтовал против властного отца и учителей провинциального местечка Альчутдобоз, недалеко от города Секешфехервар. Позже – против армейских командиров (по венгерской практике начала 1980-х, прежде чем стать студентом университета, надо было пройти 10-месячную службу в армии). А на юридическом факультете Будапештского университета имени Этвеша Лоранда (ELTE), куда он поступил в 1982-м, Орбан начал выступать против коммунистических властей Венгрии.Вскоре у группы будущих юристов во главе с Виктором Орбаном возникла идея создания отдельного специализированного общежития – Szakkollégium, которое бы объединяло только студентов юрфака, и было бы чем-то вроде клуба по интересам со своими программами, преподавателями и общественной жизнью. В 1983-м Szakkollégium получил отдельное здание на улице Менеши, 12.Первым руководителем Szakkollégium стал Иштван Штумпф, уже работавший на юрфаке, который позднее станет руководителем администрации правительства Орбана. А в 1983-и он в первую очередь был зятем министра внутренних дел в правительстве Яноша Кадара – Иштвана Хорвата. В этой связи позже появилась версия, что к созданию партии ФИДЕС были причастны венгерские спецслужбы, которые заранее готовили смену правящему режиму.Так ли это – сказать сложно, однако подавляющая часть обитателей Szakkollégium придерживались радикально оппозиционных взглядов. Сам Орбан сразу же после отмены военного положения в Польше в 1983-м съездил в эту страну и познакомился с активистами "Солидарности". Больше всего будущему лидеру ФИДЕС понравилась идея Адама Михника и Бронислава Геремека о сетевом построении противостоящего властям гражданского общества, и подрыве системы изнутри.Однако после окончания университета в 1987-м Орбан, как и большинство членов его команды, столкнулись с необходимостью зарабатывания денег на жизнь. Виктор безуспешно пытался устроиться на работу в Институт общественных наук при Венгерской социалистической рабочей партии. Однако ему удалось получить лишь место социолога в институте при Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности. Жил он в доме родителей супруги в городе Сольнок в 60 километрах от Будапешта, куда каждый день ездил на работу.Но в 1988-м Виктору Орбану, как говорится, пошла карта. Его приятель Ференц Мысливец убедил Миклоша Вашархейи, который к тому времени возглавил венгерское отделение Фонда Сороса, создать из команды Орбана исследовательскую группу "Восточная Европа", и дать им постоянный заработок. При этом Вашархейи еще в 1986-м возил американского миллиардера венгерского происхождения на смотрины в Szakkollégium. Тогда Соросу очень понравились молодые радикальные оппозиционеры, их ультра-либерализм, созвучный политическим взглядам самого миллиардера.Так основные члены команды Орбана на два года стали стипендиатами Фонда Сороса, а сам Виктор в 1989-м получил стипендию от этого фонда, и стажировался в течение года в Пембрук-колледже Оксфорда. При этом фактически за деньги Фонда Сороса 30 марта 1988 года и была создана партия ФИДЕС (FIDESZ). Её название – аббревиатура от FIatal DEmokraták SZövetsége, на венгерском "Союз молодых демократов", созвучная с латинским словом fides, означающим "верность".О создании партии было объявлено на пресс-конференции исключительно для западных СМИ. На ней Орбан заявил, что за последние 30 лет ФИДЕС – первая независимая группа в Венгрии, которая намерена действовать не как движение, а как организация. При этом он ссылался на положение Конституции Венгерской народной республики, допускающее такую возможность, хотя после 1956 года этого никто не пробовал делать.Лидеров ФИДЕС вызвали в полицию и предупредили, что создание такой организации незаконно и её деятельность надо прекратить, в противном случае будет возбуждено уголовное дело. Вслед за этим последовал вызов в прокуратуру, в отдел антигосударственных дел. Но в условиях развала социалистической системы в Восточной Европе решительных действий против возмутителей спокойствия никто предпринять так и не решился.Формальным лидером ФИДЕС Виктор Орбан стал не сразу. Первое время в организации вообще не было единоличного руководителя, были спикеры, кроме Орбана – Габор Фодор, Ласло Кёвер, Тамаш Дойч, Жолт Немет. Но всё решилось 16 июля 1989 года, когда на Площади Героев в Будапеште прощались с главными героями антикоммунистического мятежа 1956 года. На состоявшемся там митинге, организованном ЦК ВСРП, Виктор Орбан призвал не только почтить память опального Имре Надя, но и вывести из страны советские войска.Лозунг бурлящей будапештской улицы осени 1956 года "Русские – домой!" прозвучал летом 1989-го в выступлении молодого политика особенно дерзко. Ведь в стране тогда ещё находилась советская Южная группа войск из 60 тысяч военных, Венгрия входила в состав Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. На следующий день после выступления Виктора Орбана его имя впервые попало на страницы большинства венгерских газет, и с тех пор практически не сходит с их первых полос.В 1990 году, на первых многопартийных выборах в посткоммунистической Венгрии, ФИДЕС получила 8,95% голосов, и Виктор Орбан был избран депутатом парламента Венгрии. До 1993 года он формально был вице-президентом ФИДЕС, но постепенно победил во внутрипартийной борьбе либеральных членов руководства партии, стал её единоличным лидером и добился перехода ФИДЕС на правоконсервативные и умеренно националистические позиции.Выборы 1994 года были для партии Виктора Орбана неудачными (7,02% голосов), а вот в 1998-м ФИДЕС одержала победу, получив 28,18% голосов (148 из 386 мест в парламенте). В коалиции с Независимой партией мелких хозяев и "Венгерским демократическим форумом" ФИДЕС сформировала правительство во главе с Виктором Орбаном. В 35 лет он стал самым молодым премьер-министром Венгрии и Европы в целом.Ему удалось уменьшить инфляцию и дефицит бюджета, а также добиться впечатляющего экономического роста (4,4% в 1999 году, 5,2% в 2000-м, и 3,8% в 2001-м). Однако вступление Венгрии в НАТО в 1999-м вызвало резкое недовольство венгров, и на выборах в 2002-м ФИДЕС проиграл социалистам. На восемь лет Виктор Орбан оказался в оппозиции.Но весной 2010 года коалиция ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) получила на парламентских выборах 52,7% (263 мандата из 386), и Виктор Орбан вновь возглавил правительство. С тех пор он является бессменным премьер-министром Венгрии, ведь коалиции на основе ФИДЕС побеждали на выборах в 2014-м, 2018-м и 2022 годах.В 2012 году вступила в силу новая Конституция Венгрии, в которой название страны было изменено с "Венгерская Республика" на "Венгрия". Виктор Орбан мотивировал это включением в венгерское сообщество не только граждан страны, но и венгров, проживающих в других государствах. При этом оппоненты обвиняли премьера в подготовке к возрождению монархии.В новую Конституцию было также внесено положение о том, что народ Венгрии объединяют "Бог и христианство", человеческая жизнь охраняется с момента зачатия, а брак определён как исключительно гетеросексуальный союз, чем были подчёркнуты традиционные ценности, подразумевающие запрет на аборты и однополые браки. В связи с этим Евросоюз назвал Венгрию недемократическим и нарушающим права человека государством.Неудивительно, что в этом период Виктор Орбан начал резко выступать против Джорджа Сороса и его деятельности – как в Венгрии, так и во всём мире. Ситуация обострилась в 2015 году из-за позиции Сороса, который поддержал массовую иммиграцию в Европу, ярым противником чего является Орбан.В июне 2018 года парламент Венгрии одобрил пакет законов под условным названием "Стоп Сорос". Помимо прочего, он предусматривает ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализирует помощь нелегальным мигрантам. Тогда соросовский Институт "Открытое общество" объявил о прекращении своей деятельности на родине бизнесмена из-за "репрессивной" политики венгерского правительства, и переносе своей европейской штаб-квартиры в Берлин. Созданный Соросом Центрально-Европейский университет переехал из Будапешта в Вену ещё раньше.В ходе избирательной кампании весной 2022 года, по словам Виктора Орбана, "очень многие ополчились против нас, в том числе левые дома, левые за рубежом, бюрократы в Брюсселе, все фонды и организации правящей империи Сороса, иностранные СМИ, и в конце концов даже украинский президент". Но коалиция ФИДЕС-ХДНП опять победила, сохранив конституционное большинство в парламенте.Такая поддержка народа позволяет Виктору Орбану публично выступать против антироссийских санкций (политик делает это с 2014 года). Однако членство Венгрии в ЕС и НАТО накладывает свой отпечаток, и Будапешту лишь иногда удаётся смягчить санкционные списки, поддерживая их в целом и осуждая действия России на Украине. При этом в Европе Виктор Орбан считается пророссийским политиком и "другом Путина".В мае 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был внесён на сайт "Миротворец" из-за отказа правительства Венгрии поставлять оружие на Украину и запрета на транзит по территории республики иностранных вооружений для украинской армии. В свою очередь, в апреле 2023 года сам Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом плане страной", отметив, что Венгрия также участвует в финансировании киевского режима, в то время как положение венгерского меньшинства в Закарпатье постоянно ухудшается.В целом Орбан и его партия выглядят одним из вариантов "правого (или как принято говорить среди либералов – "право-популистского") поворота" в Европе. Но в Польше, например, то же при власти правые популисты – радикальные русофобы.
https://ukraina.ru/20230414/1045325795.html
https://ukraina.ru/20220811/1037481236.html
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история, европа, ес, венгрия, правые, виктор орбан, фидес - венгерский гражданский союз, джордж сорос
История, История, Европа, ЕС, Венгрия, правые, Виктор Орбан, Фидес - Венгерский гражданский союз, Джордж Сорос

Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы"

08:00 31.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орабан выглядит каким-то еnfant terrible европейской политики. То он блокируется евроатлантическую интеграцию Украины, то закупает российскую нефть, то призывает учесть интересы России при заключении договора по безопасности… И сделать с ним почему-то ничего не получается, хотя Венгрия не самая богатая страна в ЕС.
Орбан родился 31 мая 1963 года. В 1998-м он стал самым молодым премьер-министром Венгрии, а с 2010-го занимает этот пост бессменно. В юности он был ультра-либералом, ныне же – евроскептик.
Виктор Орбан с детства был бунтарём. Сначала он бунтовал против властного отца и учителей провинциального местечка Альчутдобоз, недалеко от города Секешфехервар. Позже – против армейских командиров (по венгерской практике начала 1980-х, прежде чем стать студентом университета, надо было пройти 10-месячную службу в армии). А на юридическом факультете Будапештского университета имени Этвеша Лоранда (ELTE), куда он поступил в 1982-м, Орбан начал выступать против коммунистических властей Венгрии.
Вскоре у группы будущих юристов во главе с Виктором Орбаном возникла идея создания отдельного специализированного общежития – Szakkollégium, которое бы объединяло только студентов юрфака, и было бы чем-то вроде клуба по интересам со своими программами, преподавателями и общественной жизнью. В 1983-м Szakkollégium получил отдельное здание на улице Менеши, 12.
Первым руководителем Szakkollégium стал Иштван Штумпф, уже работавший на юрфаке, который позднее станет руководителем администрации правительства Орбана. А в 1983-и он в первую очередь был зятем министра внутренних дел в правительстве Яноша КадараИштвана Хорвата. В этой связи позже появилась версия, что к созданию партии ФИДЕС были причастны венгерские спецслужбы, которые заранее готовили смену правящему режиму.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
14 апреля, 10:23
Европа не может вечно содержать Украину — ОрбанЕвропа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы. Об этом 14 апреля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
Так ли это – сказать сложно, однако подавляющая часть обитателей Szakkollégium придерживались радикально оппозиционных взглядов. Сам Орбан сразу же после отмены военного положения в Польше в 1983-м съездил в эту страну и познакомился с активистами "Солидарности". Больше всего будущему лидеру ФИДЕС понравилась идея Адама Михника и Бронислава Геремека о сетевом построении противостоящего властям гражданского общества, и подрыве системы изнутри.
Однако после окончания университета в 1987-м Орбан, как и большинство членов его команды, столкнулись с необходимостью зарабатывания денег на жизнь. Виктор безуспешно пытался устроиться на работу в Институт общественных наук при Венгерской социалистической рабочей партии. Однако ему удалось получить лишь место социолога в институте при Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности. Жил он в доме родителей супруги в городе Сольнок в 60 километрах от Будапешта, куда каждый день ездил на работу.
Но в 1988-м Виктору Орбану, как говорится, пошла карта. Его приятель Ференц Мысливец убедил Миклоша Вашархейи, который к тому времени возглавил венгерское отделение Фонда Сороса, создать из команды Орбана исследовательскую группу "Восточная Европа", и дать им постоянный заработок. При этом Вашархейи еще в 1986-м возил американского миллиардера венгерского происхождения на смотрины в Szakkollégium. Тогда Соросу очень понравились молодые радикальные оппозиционеры, их ультра-либерализм, созвучный политическим взглядам самого миллиардера.
Так основные члены команды Орбана на два года стали стипендиатами Фонда Сороса, а сам Виктор в 1989-м получил стипендию от этого фонда, и стажировался в течение года в Пембрук-колледже Оксфорда. При этом фактически за деньги Фонда Сороса 30 марта 1988 года и была создана партия ФИДЕС (FIDESZ). Её название – аббревиатура от FIatal DEmokraták SZövetsége, на венгерском "Союз молодых демократов", созвучная с латинским словом fides, означающим "верность".
О создании партии было объявлено на пресс-конференции исключительно для западных СМИ. На ней Орбан заявил, что за последние 30 лет ФИДЕС – первая независимая группа в Венгрии, которая намерена действовать не как движение, а как организация. При этом он ссылался на положение Конституции Венгерской народной республики, допускающее такую возможность, хотя после 1956 года этого никто не пробовал делать.
Виктор Орбан астрология коллаж
11 августа 2022, 06:40Астрология и политика
Астрология и политика. Секреты кальвиниста и популиста Виктора Орбана
Лидеров ФИДЕС вызвали в полицию и предупредили, что создание такой организации незаконно и её деятельность надо прекратить, в противном случае будет возбуждено уголовное дело. Вслед за этим последовал вызов в прокуратуру, в отдел антигосударственных дел. Но в условиях развала социалистической системы в Восточной Европе решительных действий против возмутителей спокойствия никто предпринять так и не решился.
Формальным лидером ФИДЕС Виктор Орбан стал не сразу. Первое время в организации вообще не было единоличного руководителя, были спикеры, кроме Орбана – Габор Фодор, Ласло Кёвер, Тамаш Дойч, Жолт Немет. Но всё решилось 16 июля 1989 года, когда на Площади Героев в Будапеште прощались с главными героями антикоммунистического мятежа 1956 года. На состоявшемся там митинге, организованном ЦК ВСРП, Виктор Орбан призвал не только почтить память опального Имре Надя, но и вывести из страны советские войска.
Лозунг бурлящей будапештской улицы осени 1956 года "Русские – домой!" прозвучал летом 1989-го в выступлении молодого политика особенно дерзко. Ведь в стране тогда ещё находилась советская Южная группа войск из 60 тысяч военных, Венгрия входила в состав Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. На следующий день после выступления Виктора Орбана его имя впервые попало на страницы большинства венгерских газет, и с тех пор практически не сходит с их первых полос.
В 1990 году, на первых многопартийных выборах в посткоммунистической Венгрии, ФИДЕС получила 8,95% голосов, и Виктор Орбан был избран депутатом парламента Венгрии. До 1993 года он формально был вице-президентом ФИДЕС, но постепенно победил во внутрипартийной борьбе либеральных членов руководства партии, стал её единоличным лидером и добился перехода ФИДЕС на правоконсервативные и умеренно националистические позиции.
Выборы 1994 года были для партии Виктора Орбана неудачными (7,02% голосов), а вот в 1998-м ФИДЕС одержала победу, получив 28,18% голосов (148 из 386 мест в парламенте). В коалиции с Независимой партией мелких хозяев и "Венгерским демократическим форумом" ФИДЕС сформировала правительство во главе с Виктором Орбаном. В 35 лет он стал самым молодым премьер-министром Венгрии и Европы в целом.
Ему удалось уменьшить инфляцию и дефицит бюджета, а также добиться впечатляющего экономического роста (4,4% в 1999 году, 5,2% в 2000-м, и 3,8% в 2001-м). Однако вступление Венгрии в НАТО в 1999-м вызвало резкое недовольство венгров, и на выборах в 2002-м ФИДЕС проиграл социалистам. На восемь лет Виктор Орбан оказался в оппозиции.
Виктор Орбан Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 07:38
Один в поле Орбан. Премьер Венгрии против «экономического преступника» СоросаУкраина является лишь одной из площадок глобальной войны, которую развернул против Венгрии американский миллиардер Джордж Сорос. Именно в этом разрезе стоит рассматривать прессинг против венгров Закарпатья
Но весной 2010 года коалиция ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) получила на парламентских выборах 52,7% (263 мандата из 386), и Виктор Орбан вновь возглавил правительство. С тех пор он является бессменным премьер-министром Венгрии, ведь коалиции на основе ФИДЕС побеждали на выборах в 2014-м, 2018-м и 2022 годах.
В 2012 году вступила в силу новая Конституция Венгрии, в которой название страны было изменено с "Венгерская Республика" на "Венгрия". Виктор Орбан мотивировал это включением в венгерское сообщество не только граждан страны, но и венгров, проживающих в других государствах. При этом оппоненты обвиняли премьера в подготовке к возрождению монархии.
В новую Конституцию было также внесено положение о том, что народ Венгрии объединяют "Бог и христианство", человеческая жизнь охраняется с момента зачатия, а брак определён как исключительно гетеросексуальный союз, чем были подчёркнуты традиционные ценности, подразумевающие запрет на аборты и однополые браки. В связи с этим Евросоюз назвал Венгрию недемократическим и нарушающим права человека государством.
Неудивительно, что в этом период Виктор Орбан начал резко выступать против Джорджа Сороса и его деятельности – как в Венгрии, так и во всём мире. Ситуация обострилась в 2015 году из-за позиции Сороса, который поддержал массовую иммиграцию в Европу, ярым противником чего является Орбан.
В июне 2018 года парламент Венгрии одобрил пакет законов под условным названием "Стоп Сорос". Помимо прочего, он предусматривает ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализирует помощь нелегальным мигрантам. Тогда соросовский Институт "Открытое общество" объявил о прекращении своей деятельности на родине бизнесмена из-за "репрессивной" политики венгерского правительства, и переносе своей европейской штаб-квартиры в Берлин. Созданный Соросом Центрально-Европейский университет переехал из Будапешта в Вену ещё раньше.
В ходе избирательной кампании весной 2022 года, по словам Виктора Орбана, "очень многие ополчились против нас, в том числе левые дома, левые за рубежом, бюрократы в Брюсселе, все фонды и организации правящей империи Сороса, иностранные СМИ, и в конце концов даже украинский президент". Но коалиция ФИДЕС-ХДНП опять победила, сохранив конституционное большинство в парламенте.
Такая поддержка народа позволяет Виктору Орбану публично выступать против антироссийских санкций (политик делает это с 2014 года). Однако членство Венгрии в ЕС и НАТО накладывает свой отпечаток, и Будапешту лишь иногда удаётся смягчить санкционные списки, поддерживая их в целом и осуждая действия России на Украине. При этом в Европе Виктор Орбан считается пророссийским политиком и "другом Путина".
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
5 мая, 13:21
Орбан: справиться с НАТО России будет трудно, но победить Россию удастся только в сказкеТе, кто думают, что Россия не предпримет ответных действий на попытки уничтожить её, живут в сказке, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире венгерского радио Kossuth. Его слова приводит РИА Новости 5 мая
В мае 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был внесён на сайт "Миротворец" из-за отказа правительства Венгрии поставлять оружие на Украину и запрета на транзит по территории республики иностранных вооружений для украинской армии. В свою очередь, в апреле 2023 года сам Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом плане страной", отметив, что Венгрия также участвует в финансировании киевского режима, в то время как положение венгерского меньшинства в Закарпатье постоянно ухудшается.
В целом Орбан и его партия выглядят одним из вариантов "правого (или как принято говорить среди либералов – "право-популистского") поворота" в Европе. Но в Польше, например, то же при власти правые популисты – радикальные русофобы.
 
ИсторияИсторияЕвропаЕСВенгрияправыеВиктор ОрбанФидес - Венгерский гражданский союзДжордж Сорос
 
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