https://ukraina.ru/20230531/1046735324.html

Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы"

Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы" - 31.05.2023 Украина.ру

Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орабан выглядит каким-то еnfant terrible европейской политики. То он блокируется евроатлантическую интеграцию Украины, то... Украина.ру, 31.05.2023

2023-05-31T08:00

2023-05-31T08:00

2023-05-31T08:00

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орабан выглядит каким-то еnfant terrible европейской политики. То он блокируется евроатлантическую интеграцию Украины, то закупает российскую нефть, то призывает учесть интересы России при заключении договора по безопасности… И сделать с ним почему-то ничего не получается, хотя Венгрия не самая богатая страна в ЕС.Орбан родился 31 мая 1963 года. В 1998-м он стал самым молодым премьер-министром Венгрии, а с 2010-го занимает этот пост бессменно. В юности он был ультра-либералом, ныне же – евроскептик.Виктор Орбан с детства был бунтарём. Сначала он бунтовал против властного отца и учителей провинциального местечка Альчутдобоз, недалеко от города Секешфехервар. Позже – против армейских командиров (по венгерской практике начала 1980-х, прежде чем стать студентом университета, надо было пройти 10-месячную службу в армии). А на юридическом факультете Будапештского университета имени Этвеша Лоранда (ELTE), куда он поступил в 1982-м, Орбан начал выступать против коммунистических властей Венгрии.Вскоре у группы будущих юристов во главе с Виктором Орбаном возникла идея создания отдельного специализированного общежития – Szakkollégium, которое бы объединяло только студентов юрфака, и было бы чем-то вроде клуба по интересам со своими программами, преподавателями и общественной жизнью. В 1983-м Szakkollégium получил отдельное здание на улице Менеши, 12.Первым руководителем Szakkollégium стал Иштван Штумпф, уже работавший на юрфаке, который позднее станет руководителем администрации правительства Орбана. А в 1983-и он в первую очередь был зятем министра внутренних дел в правительстве Яноша Кадара – Иштвана Хорвата. В этой связи позже появилась версия, что к созданию партии ФИДЕС были причастны венгерские спецслужбы, которые заранее готовили смену правящему режиму.Так ли это – сказать сложно, однако подавляющая часть обитателей Szakkollégium придерживались радикально оппозиционных взглядов. Сам Орбан сразу же после отмены военного положения в Польше в 1983-м съездил в эту страну и познакомился с активистами "Солидарности". Больше всего будущему лидеру ФИДЕС понравилась идея Адама Михника и Бронислава Геремека о сетевом построении противостоящего властям гражданского общества, и подрыве системы изнутри.Однако после окончания университета в 1987-м Орбан, как и большинство членов его команды, столкнулись с необходимостью зарабатывания денег на жизнь. Виктор безуспешно пытался устроиться на работу в Институт общественных наук при Венгерской социалистической рабочей партии. Однако ему удалось получить лишь место социолога в институте при Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности. Жил он в доме родителей супруги в городе Сольнок в 60 километрах от Будапешта, куда каждый день ездил на работу.Но в 1988-м Виктору Орбану, как говорится, пошла карта. Его приятель Ференц Мысливец убедил Миклоша Вашархейи, который к тому времени возглавил венгерское отделение Фонда Сороса, создать из команды Орбана исследовательскую группу "Восточная Европа", и дать им постоянный заработок. При этом Вашархейи еще в 1986-м возил американского миллиардера венгерского происхождения на смотрины в Szakkollégium. Тогда Соросу очень понравились молодые радикальные оппозиционеры, их ультра-либерализм, созвучный политическим взглядам самого миллиардера.Так основные члены команды Орбана на два года стали стипендиатами Фонда Сороса, а сам Виктор в 1989-м получил стипендию от этого фонда, и стажировался в течение года в Пембрук-колледже Оксфорда. При этом фактически за деньги Фонда Сороса 30 марта 1988 года и была создана партия ФИДЕС (FIDESZ). Её название – аббревиатура от FIatal DEmokraták SZövetsége, на венгерском "Союз молодых демократов", созвучная с латинским словом fides, означающим "верность".О создании партии было объявлено на пресс-конференции исключительно для западных СМИ. На ней Орбан заявил, что за последние 30 лет ФИДЕС – первая независимая группа в Венгрии, которая намерена действовать не как движение, а как организация. При этом он ссылался на положение Конституции Венгерской народной республики, допускающее такую возможность, хотя после 1956 года этого никто не пробовал делать.Лидеров ФИДЕС вызвали в полицию и предупредили, что создание такой организации незаконно и её деятельность надо прекратить, в противном случае будет возбуждено уголовное дело. Вслед за этим последовал вызов в прокуратуру, в отдел антигосударственных дел. Но в условиях развала социалистической системы в Восточной Европе решительных действий против возмутителей спокойствия никто предпринять так и не решился.Формальным лидером ФИДЕС Виктор Орбан стал не сразу. Первое время в организации вообще не было единоличного руководителя, были спикеры, кроме Орбана – Габор Фодор, Ласло Кёвер, Тамаш Дойч, Жолт Немет. Но всё решилось 16 июля 1989 года, когда на Площади Героев в Будапеште прощались с главными героями антикоммунистического мятежа 1956 года. На состоявшемся там митинге, организованном ЦК ВСРП, Виктор Орбан призвал не только почтить память опального Имре Надя, но и вывести из страны советские войска.Лозунг бурлящей будапештской улицы осени 1956 года "Русские – домой!" прозвучал летом 1989-го в выступлении молодого политика особенно дерзко. Ведь в стране тогда ещё находилась советская Южная группа войск из 60 тысяч военных, Венгрия входила в состав Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. На следующий день после выступления Виктора Орбана его имя впервые попало на страницы большинства венгерских газет, и с тех пор практически не сходит с их первых полос.В 1990 году, на первых многопартийных выборах в посткоммунистической Венгрии, ФИДЕС получила 8,95% голосов, и Виктор Орбан был избран депутатом парламента Венгрии. До 1993 года он формально был вице-президентом ФИДЕС, но постепенно победил во внутрипартийной борьбе либеральных членов руководства партии, стал её единоличным лидером и добился перехода ФИДЕС на правоконсервативные и умеренно националистические позиции.Выборы 1994 года были для партии Виктора Орбана неудачными (7,02% голосов), а вот в 1998-м ФИДЕС одержала победу, получив 28,18% голосов (148 из 386 мест в парламенте). В коалиции с Независимой партией мелких хозяев и "Венгерским демократическим форумом" ФИДЕС сформировала правительство во главе с Виктором Орбаном. В 35 лет он стал самым молодым премьер-министром Венгрии и Европы в целом.Ему удалось уменьшить инфляцию и дефицит бюджета, а также добиться впечатляющего экономического роста (4,4% в 1999 году, 5,2% в 2000-м, и 3,8% в 2001-м). Однако вступление Венгрии в НАТО в 1999-м вызвало резкое недовольство венгров, и на выборах в 2002-м ФИДЕС проиграл социалистам. На восемь лет Виктор Орбан оказался в оппозиции.Но весной 2010 года коалиция ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) получила на парламентских выборах 52,7% (263 мандата из 386), и Виктор Орбан вновь возглавил правительство. С тех пор он является бессменным премьер-министром Венгрии, ведь коалиции на основе ФИДЕС побеждали на выборах в 2014-м, 2018-м и 2022 годах.В 2012 году вступила в силу новая Конституция Венгрии, в которой название страны было изменено с "Венгерская Республика" на "Венгрия". Виктор Орбан мотивировал это включением в венгерское сообщество не только граждан страны, но и венгров, проживающих в других государствах. При этом оппоненты обвиняли премьера в подготовке к возрождению монархии.В новую Конституцию было также внесено положение о том, что народ Венгрии объединяют "Бог и христианство", человеческая жизнь охраняется с момента зачатия, а брак определён как исключительно гетеросексуальный союз, чем были подчёркнуты традиционные ценности, подразумевающие запрет на аборты и однополые браки. В связи с этим Евросоюз назвал Венгрию недемократическим и нарушающим права человека государством.Неудивительно, что в этом период Виктор Орбан начал резко выступать против Джорджа Сороса и его деятельности – как в Венгрии, так и во всём мире. Ситуация обострилась в 2015 году из-за позиции Сороса, который поддержал массовую иммиграцию в Европу, ярым противником чего является Орбан.В июне 2018 года парламент Венгрии одобрил пакет законов под условным названием "Стоп Сорос". Помимо прочего, он предусматривает ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализирует помощь нелегальным мигрантам. Тогда соросовский Институт "Открытое общество" объявил о прекращении своей деятельности на родине бизнесмена из-за "репрессивной" политики венгерского правительства, и переносе своей европейской штаб-квартиры в Берлин. Созданный Соросом Центрально-Европейский университет переехал из Будапешта в Вену ещё раньше.В ходе избирательной кампании весной 2022 года, по словам Виктора Орбана, "очень многие ополчились против нас, в том числе левые дома, левые за рубежом, бюрократы в Брюсселе, все фонды и организации правящей империи Сороса, иностранные СМИ, и в конце концов даже украинский президент". Но коалиция ФИДЕС-ХДНП опять победила, сохранив конституционное большинство в парламенте.Такая поддержка народа позволяет Виктору Орбану публично выступать против антироссийских санкций (политик делает это с 2014 года). Однако членство Венгрии в ЕС и НАТО накладывает свой отпечаток, и Будапешту лишь иногда удаётся смягчить санкционные списки, поддерживая их в целом и осуждая действия России на Украине. При этом в Европе Виктор Орбан считается пророссийским политиком и "другом Путина".В мае 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был внесён на сайт "Миротворец" из-за отказа правительства Венгрии поставлять оружие на Украину и запрета на транзит по территории республики иностранных вооружений для украинской армии. В свою очередь, в апреле 2023 года сам Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом плане страной", отметив, что Венгрия также участвует в финансировании киевского режима, в то время как положение венгерского меньшинства в Закарпатье постоянно ухудшается.В целом Орбан и его партия выглядят одним из вариантов "правого (или как принято говорить среди либералов – "право-популистского") поворота" в Европе. Но в Польше, например, то же при власти правые популисты – радикальные русофобы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, европа, ес, венгрия, правые, виктор орбан, фидес - венгерский гражданский союз, джордж сорос