Военный эксперт рассказал, каким способом штурмовые отряды "замкнут клещи" в Авдеевке - 31.05.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, каким способом штурмовые отряды "замкнут клещи" в Авдеевке
Военный эксперт рассказал, каким способом штурмовые отряды "замкнут клещи" в Авдеевке - 31.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, каким способом штурмовые отряды "замкнут клещи" в Авдеевке
Сейчас Авдеевка может стать очередной "крепостью" для ВСУ. Ее нужно брать, потому что именно со стороны Авдеевки продолжаются обстрелы Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-05-31T06:30
2023-05-31T06:30
новости
укрепления
авдеевка
штурм
снабжение
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ВС РФ пока еще не перерезали снабжение авдеевского гарнизона ВСУ. Оно идет по шоссе через Орловку. При этом железная дорога для снабжения авдеевской группировки ВСУ используется меньше, поскольку она находится под огневым контролем ВС РФ, рассказал эксперт.Последним успехом российских сил на Авдеевском направлении стало взятие Водяного на левом фасе. На правом фасе (с севера и с востока) мы взяли Новоселовку Вторую, а дальше продвижение остановилось, потому что это серьезный укрепрайон, добавил он.Скорее всего, в Авдеевке ВС РФ вернутся к практике штурмовых отрядов, которые будут просачиваться сначала в предполье города, а потом стараться замкнуть клещи через мелкие населенные пункты (сейчас это опорники ВСУ). После этого штурмовики будут заходить в городскую и промышленную застройку Авдеевки с нескольких сторон, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, укрепления, авдеевка, штурм, снабжение
Новости, укрепления, Авдеевка, штурм, снабжение

Военный эксперт рассказал, каким способом штурмовые отряды "замкнут клещи" в Авдеевке

06:30 31.05.2023
 
© AP / Vitali Komar / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP / Vitali Komar
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Сейчас Авдеевка может стать очередной "крепостью" для ВСУ. Ее нужно брать, потому что именно со стороны Авдеевки продолжаются обстрелы Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
ВС РФ пока еще не перерезали снабжение авдеевского гарнизона ВСУ. Оно идет по шоссе через Орловку. При этом железная дорога для снабжения авдеевской группировки ВСУ используется меньше, поскольку она находится под огневым контролем ВС РФ, рассказал эксперт.
Последним успехом российских сил на Авдеевском направлении стало взятие Водяного на левом фасе. На правом фасе (с севера и с востока) мы взяли Новоселовку Вторую, а дальше продвижение остановилось, потому что это серьезный укрепрайон, добавил он.

"Поэтому если в Артемовске эти клещи [окружения] сомкнулись, и мы отрезали все дороги кроме двух, которые все равно простреливались и стали дорогами смерти, то в Авдеевке мы их замкнуть не смогли. Это связано в том числе с тем, что Водяное находится в ложбине и хорошо простреливается. Плюс, Авдеевку готовили к обороне восемь лет, а в Артемовске это было не настолько серьезно", - подчеркнул Анпилогов.

Скорее всего, в Авдеевке ВС РФ вернутся к практике штурмовых отрядов, которые будут просачиваться сначала в предполье города, а потом стараться замкнуть клещи через мелкие населенные пункты (сейчас это опорники ВСУ). После этого штурмовики будут заходить в городскую и промышленную застройку Авдеевки с нескольких сторон, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиукрепленияАвдеевкаштурмснабжение
 
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